Repsol ha presentado unos resultados muy sólidos en el primer semestre de 2026, impulsados por el fuerte incremento del precio del petróleo, la mejora de los márgenes de refino y una destacada evolución de su negocio industrial. El beneficio neto alcanzó los 2.201 millones de euros, multiplicando por más de tres el obtenido en el mismo periodo del año anterior, mientras que el beneficio neto ajustado ascendió a 2.711 millones de euros, un 135% más.

La mejora de las cuentas de Repsol llega en un contexto de elevada tensión geopolítica que ha impulsado los precios de la energía y favorecido la rentabilidad de todo el sector. Este entorno ha beneficiado tanto al negocio de Exploración y Producción como, especialmente, a la división Industrial, que vuelve a convertirse en el principal motor del crecimiento del grupo.

Más allá del beneficio, las cuentas vuelven a poner de manifiesto la enorme capacidad de generación de caja de la compañía. Repsol ha reducido significativamente su deuda, ha incrementado el importe destinado a recompras de acciones y mantiene una de las políticas de remuneración al accionista más atractivas del sector, apoyándose además en el desarrollo de nuevos proyectos de crecimiento como Pikka, en Alaska.

Cifras clave de los resultados de Repsol del primer semestre de 2026

Beneficio neto: 2.201 millones de euros, un 265% más que en el primer semestre de 2025.

2.201 millones de euros, un 265% más que en el primer semestre de 2025. Beneficio neto ajustado: 2.711 millones de euros, un 134,7% más.

2.711 millones de euros, un 134,7% más. EBITDA ajustado: 6.135 millones de euros, un 156,5% más.

6.135 millones de euros, un 156,5% más. Flujo de caja operativo: 2.977 millones de euros, un 15,1% más.

2.977 millones de euros, un 15,1% más. Deuda neta: 3.667 millones de euros, un 20,8% inferior respecto al año anterior.

3.667 millones de euros, un 20,8% inferior respecto al año anterior. Beneficio por acción: 1,96 euros, frente a 0,50 euros hace un año.

El petróleo y el refino vuelven a impulsar el beneficio de Repsol

La principal explicación de los resultados se encuentra en la mejora del entorno energético. Los mayores precios de realización del crudo aportaron 328 millones de euros adicionales al resultado operativo, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento del beneficio.

Sin embargo, la mejora no responde únicamente al encarecimiento del petróleo. El verdadero catalizador ha sido la fuerte expansión de los márgenes de refino, favorecida por un contexto de menor capacidad mundial de producción de combustibles. Los ataques sobre infraestructuras energéticas en Rusia y Oriente Medio, junto con las dificultades logísticas derivadas del conflicto en el Golfo y una mayor demanda de productos refinados por motivos de seguridad energética, han reducido la oferta disponible e impulsado la rentabilidad del refino. En este escenario, Repsol, que cuenta con uno de los sistemas de refino más eficientes y flexibles de Europa, ha sido una de las principales beneficiadas.

Como consecuencia, el beneficio ajustado del negocio Industrial ascendió a 1.683 millones de euros, frente a apenas 235 millones en el mismo periodo del año anterior. La mejora se explica por unos mayores márgenes de refino, una recuperación de los volúmenes procesados y un sólido comportamiento del negocio de Trading, aunque parcialmente compensado por un entorno todavía exigente para la división química.

El negocio de Exploración y Producción también evolucionó favorablemente. Además de los mayores precios del crudo, la producción aumentó en activos como León & Castilla y el Golfo de América, mientras que la mayor contribución de sociedades participadas, especialmente en Brasil y Trinidad y Tobago, aportó otros 57 millones de euros al resultado operativo. Por el lado negativo, el incremento de los costes de producción y de los gastos generales restó 88 millones de euros, reflejando que la inflación de costes continúa siendo uno de los principales retos del sector.

Aunque el petróleo sigue siendo el principal impulsor de los resultados, la evolución del mercado del gas también merece seguimiento. El reciente repunte del TTF europeo mejora las perspectivas para parte de los activos gasistas del grupo, aunque el impacto sobre Repsol será más moderado al tratarse de una compañía con una cartera de producción diversificada geográficamente y expuesta a distintos mercados internacionales.

Repsol aumenta su programa de recompra de acciones

Otro de los aspectos más destacados de las cuentas ha sido la fuerte generación de caja. El flujo de caja operativo aumentó un 15%, permitiendo financiar las inversiones, reducir la deuda y reforzar la política de remuneración al accionista. La deuda neta descendió hasta 3.667 millones de euros, reduciéndose en más de 1.150 millones respecto al cierre del primer trimestre.

Esta fortaleza financiera ha permitido a Repsol aumentar el segundo programa de recompra de acciones previsto para 2026 desde 350 hasta 500 millones de euros, uno de los mayores de su historia reciente, además de anunciar una tercera recompra antes de finalizar el ejercicio. A ello se suma un dividendo de 1,051 euros por acción, un 8% superior al del año anterior, manteniendo el compromiso de distribuir entre el 30% y el 40% del flujo de caja operativo entre los accionistas.

La compañía continúa además desarrollando proyectos que podrían generar valor a medio plazo. El crecimiento de la producción en Alaska, los acuerdos alcanzados en Venezuela para incrementar la producción de petróleo y desarrollar proyectos de gas, así como la posible monetización futura del negocio de Exploración y Producción, ofrecen nuevas vías de creación de valor más allá de la evolución del precio del crudo.

Conclusiones de los resultados de Repsol

En general, pensamos que los resultados de Repsol han sido muy positivos y confirman que la compañía está siendo una de las principales beneficiadas del actual contexto energético. El fuerte repunte del precio del petróleo ha favorecido claramente las cuentas, pero creemos que la verdadera sorpresa ha estado en la extraordinaria evolución del negocio industrial, impulsado por unos márgenes de refino excepcionalmente elevados como consecuencia de la menor capacidad mundial de producción de combustibles y de las disrupciones geopolíticas en Rusia y Oriente Medio.

Más allá de este trimestre, creemos que la tesis de inversión continúa mejorando. Repsol sigue reduciendo deuda, incrementando la remuneración al accionista y desarrollando proyectos de crecimiento como Pikka o Venezuela, mientras que el negocio de Exploración y Producción gana calidad y diversificación. Aunque el petróleo seguirá siendo el principal motor de los resultados, el creciente peso del gas y la mejora de algunos activos internacionales podrían aportar una mayor estabilidad al negocio a medio plazo.

Desde el punto de vista de valoración, la compañía continúa cotizando a múltiplos inferiores a los de muchas de las grandes petroleras internacionales. Si el actual entorno energético se mantiene y Repsol continúa ejecutando su estrategia de crecimiento, disciplina financiera y elevada remuneración al accionista, pensamos que todavía existe margen para que esa diferencia de valoración frente a sus comparables se reduzca progresivamente.

Las acciones de Repsol suben más de un 3% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, las acciones de Repsol firman una subida de más del 60%.