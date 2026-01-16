Un nuevo giro se está produciendo en los mercados financieros. Tras un 2025 en el que los índices mundiales superaron a los estadounidenses gracias a sectores como la defensa o la banca, el inicio de año mantiene la tendencia, aunque con nuevos protagonistas. En Europa, las tecnológicas lideran las subidas, mientras que en Estados Unidos apenas registran avances.

Parte de estas justificaciones tienen que ver con los resultados de Taiwan Semiconductors. El mayor fabricante de chips por contrato del mundo prevé un aumento de la inversión de capital de aproximadamente el 30 % para 2026, a medida que acelera la expansión de su capacidad tanto en Taiwán como en Estados Unidos. También anticipa que esto se traducirá en un aumento significativo de la inversión de capital durante los próximos tres años, todo lo cual beneficia a sus principales clientes entre los que destaca ASML que despunta como la empresa con mayor capitalización bursátil de toda Europa.

El Ibex 35 se descuelga del resto

La escasa ponderación de esta industria en el Ibex 35 hace que nuestro selectivo se quede ligeramente rezagado frente a otros mercados. La banca sigue al alza, pero otros sectores han sufrido la volatilidad de las materias primas y el contexto geopolítico. Destacan las energéticas, especialmente Repsol, penalizada por la caída del petróleo de los últimos días de la semana ante una mayor estabilidad en Irán y un mayor pesimismo sobre su futuro en Venezuela. Hay que tener en cuenta que aunque Repsol pretende triplicar la producción de petróleo en Venezuela, con los precios actuales y el descuento del barril venezolano los ingresos potenciales serían de unos 2.098 millones de euros, lo que supone menos del 5% de los ingresos de la compañía en un año. Y eso que esos ingresos se repartirán en 2 o 3 años y no únicamente en uno. Esta volatilidad en el precio del barril también ha sido un lastre para las entidades ligadas al turismo.

A nivel sectorial también han sufrido las utilities, limitadas ante el crecimiento en los intereses de la deuda. Los elevados déficits fiscales, las emisiones de deuda, o la expectativa de nuevos estímulos en Japón, ha generado un incremento en la prima que los inversores demandan a nivel global por la renta fija.

En contraste, Indra avanza con fuerza tras adjudicarse el sistema de ticketing del transporte público de Londres, demostrando la solidez de su negocio más allá de la defensa. Aunque el foco está en Defensa, la compañía no debe descuidar el resto de segmentos, ya que le dan una diversificación que otras empresas del sector no tienen, que puede suponer un salvavidas si el boom por las acciones de Defensa desaparece.

Otro de los valores con mayores subidas es Rovi. La narrativa respecto a la farmaceútica es muy positiva, ya que el mercado descuenta que se podrían empezar a verse "brotes verdes" en las ventas en 2027, cuya división de terceros sigue muy afectada por la reducción de la vacunación contra el Covid

Los índices de pequeña capitalización destacan en EEUU

En Wall Street seguimos viendo una tendencia clara hacia la diversificación. Los índices de pequeña capitalización siguen liderando el inicio de ejercicio superando ampliamente a las grandes compañías tecnológicas, ante la perspectiva de que puedan beneficiarse de la situación económica debido a los recortes de tipos, y el crecimiento económico, cotizando todavía a grandes niveles de descuento frente a las Magníficas 7. En lo que va de año, el Russell 2000 ha subido casi un 8%, en comparación con una subida del 1,7% del S&P 500.

La primera semana completa de la temporada de resultados muestra un buen augurio para lo que está por venir, ya que el 89% de las 28 empresas que han presentado sus resultados hasta la fecha han superado las expectativas. Los resultados hasta ahora muestran, al menos para los bancos, que el consumidor está bien, la actividad de transacciones y los mercados de capitales son saludables, y las revisiones de los resultados siguen siendo muy positivas

En Europa también hemos conocido malos resultados del sector automovilístico. Las ventas de Porsche cayeron un 10% el año pasado debido a que el fabricante alemán de coches deportivos se enfrentó a una demanda más débil de lo esperado para sus modelos eléctricos y tuvo problemas en el mercado chino.

Los metales han sido otros de los grandes protagonistas de la semana. Los ataques continuados de Trump sobre Powell, y las presiones políticas ejercidas sobre la Reserva Federal, está obligando a los inversores a buscar activos que les permita refugiarse ante la debilidad del dólar y la pérdida de confianza. Sin embargo, en los últimos días de mercado han corregido con fuerza, especialmente en el caso de la plata después de que los inversores tomaran beneficios después de sus fuertes subidas y porque Estados Unidos se abstuvo de imponer aranceles a las importaciones de minerales críticos, como la plata o el platino.

En las próximas sesiones, los resultados empresariales y el foro de Davos marcarán el rumbo de los mercados, con la geopolítica ganando peso frente a la inteligencia artificial.