Los aranceles han vuelto a ser una vez más el tema protagonista a nivel global en una de las semanas del año marcadas en rojo por los mercados financieros. El pasado miércoles finalizaba la pausa de 90 días acordada por el presidente de EEUU y en esta ocasión, al igual que en las anteriores, el TACO Trade ha vuelto a impulsar las bolsas. Los principales beneficiados han sido los índices europeos, ante la cercanía de un posible acuerdo entre ambas regiones, aunque todo puede cambiar de un momento a otro y no descartamos que el presidente de EEUU espere al cierre del mercado para anunciar posibles aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el otro lado de la moneda, Brasil ha sufrido las mayores amenazas de la administración, con el arancel del 50% de todos los productos importados del país sudamericano. Otros países de Asia, como Japón o Corea del Sur, también han recibido las amenazas arancelarias del presidente, mientras Canadá a falta de un posible acuerdo tendría un arancel del 35%. La nueva fecha de negociación se extiende hasta el próximo 1 de agosto, pero como en las anteriores ocasiones, podría ser un nuevo aviso de nuevas negociaciones de cara al futuro. El resto de los países que no han recibido a estas alturas una carta del presidente se enfrentarán a aranceles del 15% al ​​20%. El Ibex 35 aguanta la tensión comercial El Ibex 35 consigue sobreponerse a la volatilidad del mercado, gracias al impulso de las empresas ligadas a las materias primas, que celebran las expectativas de nuevos estímulos en China, y de las entidades ligadas al turismo, que suben gracias a los buenos resultados publicados por el sector y los bajos precios del petróleo. Entre las empresas con mayores subidas de la semana también encontramos a Grifols. El mercado ha mejorado sus expectativas respecto a sus resultados del segundo trimestre, esperando una sólida generación de caja después de que en el primer trimestre fuera negativo y dado que es el principal foco de atención de los inversores, las acciones han reaccionado al alza. Los bancos también han conseguido terminar en positivo liderados de nuevo por Sabadell ante la expectativa de una mejora en la oferta por parte de BBVA y por Santander, que a pesar de la volatilidad del real brasileño y las consecuencias económicas que puedan tener los aranceles en la región ha conseguido terminar al alza. Por otro lado, las subida en la rentabilidad de los bonos, han limitado el comportamiento de las utilities que también sufren ante la subida del cobre, algo similar a lo que les ocurre a socimis o constructoras. Wall Street, cobre y bitcoin en máximos Los activos de riesgo siguen liderando los avances en los mercados. Wall Street rompe en los últimos días una vez más sus máximos históricos, impulsado por la confianza en la resiliencia de la economía estadounidense y el optimismo antes de la temporada de resultados. Nvidia ha conseguido un hito histórico al romper por primera vez la barrera de los 4 billones de dólares. Se trata de la primera compañía de la historia en conseguirlo y lo hace pese a las presiones que enfrenta en China y los miedos de que la inversión en IA se reduzca por parte de sus principales clientes. Sin embargo, sus últimos resultados convencieron al mercado y despejaron dudas por sus previsiones. Apple había sido la empresa que hasta ahora se encargaba de batir estos récords, ya que había conseguido marcar las anteriores marcas en 1 billón, 2 billones y 3 billones de dólares. En materias primas el cobre ha sido el principal protagonista de la semana, que cotiza cerca de sus máximos debido a los aranceles del 50% en todas las importaciones de este material anunciadas por el presidente, que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto. Los precios han subido casi un 40% este año, incluyendo un aumento del 12% tras la amenaza arancelaria de Trump el 8 de julio. Su uso es de gran utilidad en la construcción de centros de datos, la electrificación de vehículos y la modernización de las centrales eléctricas para satisfacer la creciente demanda de electricidad para inteligencia artificial, teléfonos inteligentes y otras tecnologías, por lo que estos sectores se verían ampliamente penalizados en caso de que las amenazas del presidente se conviertan en una realidad. Uno de los activos que mayor recompensa ha recibido en los últimos tiempo es el bitcoin. La criptomoneda ha vuelto a romper sus máximos históricos, cotizando cerca de la zona de los 120.000 dólares, gracias a la debilidad del dólar, el incremento del apetito por el riesgo y sobre todo el crecimiento de la deuda, previo a una semana clave para la industria conocida como la semana de las criptomonedas, que deberían de dar pie a nuevas leyes para su desregulación.



