Resumen de mitad de sesión: la euforia del mercado se desvanece

Sentimiento de mercado

El Stoxx 600 cae entre un 0,2% y un 0,6%, el DAX retrocede alrededor de un 1,1–1,3% hasta los 23.948 puntos y el CAC 40 baja un 0,7%. La razón es clara: Teherán afirmó que varios términos del acuerdo habían sido violados, mientras Israel continuó con operaciones en Líbano, lo que llevó a Irán a advertir que sería “injustificado” participar en negociaciones de paz sustantivas bajo esas condiciones. Además, Trump amenazó con una “gran escalada” si Teherán no cumple sus obligaciones.

Petróleo y energía

La energía vuelve a liderar las subidas: el WTI avanza un 3,0% hasta unos 99,39 dólares y el Brent sube un 2,5% hasta alrededor de 98,52 dólares. El petróleo sigue aproximadamente un 40% por encima de los niveles previos al conflicto, alimentando el temor de que el impulso inflacionario del mercado energético solo esté empezando a reflejarse en los datos macroeconómicos.

El sector energético, que ayer fue el único en rojo, con una caída del 4%, recupera terreno y sube entre un 1% y un 4%, ya que el mercado vuelve a descontar riesgos de suministro en el estrecho de Ormuz.

Fuente: xStation

Forex, la calma antes de la tormenta

En el mercado FX, el panorama permanece prácticamente sin cambios: las fluctuaciones se mueven entre ±0,2% y 0,4%, sin una dirección clara. El dólar está ligeramente más fuerte (+0,1% en el índice DXY hasta 98,78), el yen devuelve parte de las ganancias de ayer (USD/JPY +0,31% hasta 159,02) y el zloty polaco se mantiene estable (USD/PLN +0,02% hasta 3,6465). La falta de movimiento confirma que el mercado está en modo “esperar y ver”, sin construir nuevas posiciones direccionales.

BAT: nuevo CFO, vuelta a lo esencial

British American Tobacco (BAT) sube entre un 1,1% y un 1,3% tras el nombramiento de Dragos Constantinescu como director financiero a partir del 1 de septiembre. Se trata de un regreso: el directivo rumano de 46 años pasó 16 años en BAT, donde fue CFO y director general para Polonia y Europa Central del Norte, antes de unirse a Asahi Breweries en 2019 como responsable de Asahi Europe & International. La anterior CFO, Soraya Benchikh, dejó el cargo tras solo 15 meses, un movimiento que los analistas calificaron de “inesperado”.

El CEO, Tadeu Marroco, destaca que la experiencia internacional de Constantinescu y su conocimiento de mercados emergentes son claves para alcanzar los objetivos de crecimiento a medio plazo (productos sin combustión, Velo en EE. UU.).

Comentario sobre operaciones corporativas seleccionadas

Shell (+1,1%)

Shell, que cayó más de un 9% ayer, rebota un 1,1% hoy. El petróleo vuelve al rango de 98–99 dólares a medida que el alto el fuego pierde credibilidad, y la energía vuelve a situarse entre los mejores sectores de la sesión.

Kering (-0,6%)

El lujo está bajo presión en un entorno risk-off. Desde un punto de vista fundamental, la compañía arrastra un peso considerable, el margen operativo de Gucci ha caído al 16% desde el 36% en 2022, la reestructuración del portafolio bajo el CEO De Meo apenas comienza y el entorno de mayor inflación derivado del conflicto desplaza un posible repunte de la demanda de lujo hacia la segunda mitad del año.

Pernod Ricard (-0,2%)

La advertencia de Constellation Brands sobre un crecimiento más lento en ventas de cerveza y la retirada de sus previsiones para el año fiscal 2028 (debido a la tendencia de menor consumo de alcohol) está afectando a los distribuidores europeos. Pernod es uno de los mayores exportadores de bebidas espirituosas premium a Oriente Medio y Asia, precisamente los mercados más afectados por la incertidumbre actual.

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