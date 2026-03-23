- Las declaraciones de Trump provocan un giro total del mercado.
- Bancos lideran las subidas; energía sufre tras el desplome del crudo.
- En divisas, la libra y el yen toman el relevo.
- Las declaraciones de Trump provocan un giro total del mercado.
- Bancos lideran las subidas; energía sufre tras el desplome del crudo.
- En divisas, la libra y el yen toman el relevo.
El sentimiento del mercado en la segunda mitad de la sesión del lunes ha dado un giro completo de 180 grados respecto a lo que se observaba a primera hora del día. Las acciones y el oro están subiendo, mientras que el petróleo y el dólar están cayendo tras la declaración de Trump de que suspendería cualquier ataque a las instalaciones energéticas de Irán.
Los inversores interpretaron esto como una señal de desescalada, aunque la parte iraní reiteró que no había iniciado ningún contacto con Estados Unidos, como el presidente había mencionado en su declaración a los medios. Por esta razón, todavía existe el riesgo de que el conflicto en Oriente Medio pueda escalar.
Los índices europeos rebotan: Trump gira el mercado
En este momento, sin embargo, los índices europeos están subiendo con fuerza. El DAX 40 alemán sube actualmente un 3%, mientras que los futuros del Nikkei 225 en Asia ganan hasta un 5%. Pese al rebote, el DAX 40 sigue por debajo de la EMA de 200 días, lo que significa que la confirmación del cambio a una tendencia bajista a largo plazo continúa.
Los bancos lideran la recuperación
Entre los sectores, los bancos están registrando las mayores subidas, ya que sus resultados financieros siguen siendo sensibles a las tendencias económicas generales (PKO BP: +4%, HSBC, UniCredit: +3,8%). Mientras tanto, las empresas vinculadas a materias primas energéticas se tiñeron de rojo tras el desplome del precio del petróleo (Shell: -3,5%, BP: -4,1%, Orlen: -4%).
El dólar pierde impulso y la libra y el yen toman el relevo en el Forex
En el mercado Forex, el impulso alcista del USD está cambiando.
- La libra esterlina y el yen lideran las subidas entre las principales divisas.
- El dólar retrocede, pero no es la divisa más sobrevendida.
- Las monedas de las Antípodas siguen siendo las de peor comportamiento.
Bitcoin recupera terreno y el crudo cae
- Bitcoin también muestra una mejora en el sentimiento. La popular criptomoneda sube hoy un 3% hasta los 70.500 dólares.
- Los precios del petróleo están cayendo, pero parecen mantenerse alrededor del nivel de 100 dólares ante la posibilidad real de que el conflicto continúe.
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