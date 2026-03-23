🔥 Trump da un ULTIMÁTUM a Irán y los mercados se desploman

- Trump amenaza a Irán para que desbloquee el estrecho de Ormuz.
- El conflicto escala y puede tener un impacto mayor de lo esperado en la economía.
- Los mercados se desploman y el oro se hunde.
- Trump amenaza a Irán para que desbloquee el estrecho de Ormuz.
- El conflicto escala y puede tener un impacto mayor de lo esperado en la economía.
- Los mercados se desploman y el oro se hunde.
Este fin de semana fue de nuevo movido y nos ha dejado una guerra de declaraciones que recrudecen el conflicto. Si bien la semana pasada ya vimos ataques a infraestructuras energéticas, lo que viene puede ser incluso peor. ¿Qué está pasando?
Trump lanza un ultimátum a Irán
Este fin de semana Trump advirtió que si Irán no desbloqueaba el estrecho de Ormuz en las próximas 48 horas, se realizarían ataques directos a las centrales eléctricas de Irán. Estamos hablando que entre mañana y el miércoles el estrecho debería estar desbloqueado, o tendremos una escalada del conflicto que podría causar un nuevo despunte de los precios del gas y el petróleo. Irán ha contestado firme que cualquier ataque a su infraestructura energética será contestado con ataques a las mismas infraestructuras en otros países.
El conflicto en Oriente Medio escala
Esta nueva fase del conflicto es sin duda la más peligrosa. El problema es que los ataques a las instalaciones energéticas de Oriente Medio pueden causar un daño a la oferta de crudo y gas en el medio plazo, más que un shock momentáneo que estamos viviendo por el bloqueo del estrecho. Esto significa que incluso aunque el conflicto llegara a su fin, todavía se tardarían meses en volver al mismo nivel de suministro de antes del conflicto. Esto se traduce en mayores costes del petróleo y el gas durante más tiempo, a la vez que un despunte de la inflación que puede causar un gran impacto en la economía.
La semana pasada tanto el BCE como la FED aumentaron sus previsiones de inflación, e incluso el BCE barajaba un escenario donde la inflación alcanzaba el 3,5%, si el petróleo se ubicaba cerca de los 120$ durante más tiempo. Por tanto, estamos viendo como una guerra que se esperaba que iba a durar dos semanas está teniendo y puede tener aún más un impacto en la economía global.
Los mercados se desploman
Estas amenazas tienen un coste. Las bolsas mundiales empiezan a sufrir dicho coste. Los índices asiáticos han sufrido una seria caída, con Japón y Corea como los países señalados. El Nikkei japonés se ha dejado más de un 3%, mientras que el Kospi coreano se ha desplomado un 6,5%. Mientras tanto, las bolsas europeas caen en el entorno del 2% y el Ibex 35 es uno de los selectivos más perjudicados. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 vienen en rojo, pero el castigo es más moderado porque Estados unidos cuenta con la ventaja del dólar, que es la divisa a la que los precios de la energía están referenciados en los mercados internacionales, así como con su faceta de exportador neto de energía.
El oro por su parte se anota caídas del 6% debido a que un entorno de potenciales subidas de tipos reduce el atractivo de un activo sin rendimiento. Además, las subidas acumuladas son ya importantes y es probable que muchos inversores estén recogiendo beneficios para reposicionar la cartera.
En definitiva, la guerra más que destensionarse, está escalando a niveles muy peligrosos para la economía global y sobre todo los sectores más expuestos a los costes de la energía.
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