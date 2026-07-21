Mes y medio después de protagonizar la mayor oferta pública inicial de la historia, SpaceX se prepara para un examen decisivo: el próximo 4 de agosto de 2026 presentará sus primeros resultados trimestrales como compañía cotizada, correspondientes al segundo trimestre fiscal del año. Faltan exactamente dos semanas y el mercado llega con los nervios a flor de piel. ¿Qué podemos esperar de los resultados de SpaceX?

De la euforia del debut a la resaca bursátil: así ha evolucionado SpaceX en Bolsa

La compañía de Elon Musk debutó en el Nasdaq el 12 de junio de 2026, colocando acciones a 135 dólares y valorando el grupo en aproximadamente 1,75 billones de dólares. La demanda fue tan intensa que los colocadores ejercieron la opción de sobreasignación, elevando lo recaudado hasta 86.000 millones de dólares en total, la mayor OPV jamás realizada. El primer día de cotización el título se disparó un 19%, llegando a superar los 176 dólares, y su capitalización llegó a rebasar brevemente a gigantes como Amazon y Microsoft, convirtiendo a Musk en la primera persona en alcanzar el estatus de billonario.

Sin embargo, la fiesta duró poco. Desde entonces, el valor ha encadenado caídas sucesivas y ha llegado a perforar su propio precio de salida en varias sesiones. A cierre de la última sesión, SpaceX cotiza en 119,65$, con un retroceso del -3,34% en la jornada y muy lejos de los 225,64$ que llegó a tocar en su pico de las 52 semanas, tras haber cerrado la sesión previa en 123,99$. Con estos niveles, la capitalización bursátil se sitúa en torno a los 1,57 billones de dólares, un recorte relevante respecto a los máximos post-OPV.

Un mes y medio marcado por sobresaltos

Starship sigue dando problemas. El 16 de julio, el décimo tercer vuelo de prueba del cohete Starship se abortó segundos antes del despegue por un fallo en el encendido de varios de sus 33 motores Raptor, provocando una caída adicional de la acción por debajo de su precio de salida. Es el enésimo tropiezo de un programa que en mayo ya sufrió el fallo del booster Super Heavy en su aterrizaje controlado en el Golfo de México. Starship es la pieza que sostiene buena parte de la narrativa de crecimiento a largo plazo (Starlink V3, mega-constelaciones, colonización de Marte), por lo que cada contratiempo golpea directamente al sentimiento inversor.

El folleto de la OPI estableció un calendario inusual de liberación de acciones para insiders: un primer tramo del 20% de las acciones bloqueadas queda libre justo después de la publicación de resultados del segundo trimestre, con nuevas liberaciones ligadas a hitos de precio y a los siguientes informes trimestrales. Musk, con unos 6.400 millones de acciones (el 82% del poder de voto), es la excepción: no podrá vender ni un solo título hasta cumplirse 366 días desde la salida a bolsa, sin ninguna cláusula de liberación anticipada. Aun así, el mercado observa con lupa cualquier señal de venta institucional tras el informe del 4 de agosto.

¿Cómo fueron los resultados de SpaceX del primer trimestre?

Aunque SpaceX ya reportaba cifras a inversores privados antes de salir a bolsa, el primer trimestre de 2026 (que actualmente es el último informe trimestral disponible) da pistas sobre la dirección del negocio. La compañía facturó 4.694 millones de dólares, un incremento del 15,4% frente a los 4.067 millones de dólares del mismo periodo de 2025. Sin embargo, el resultado operativo fue negativo en (-1.943 millones de dólares) y el beneficio neto arrojó unas pérdidas de (-4.276 millones de dólares), lastradas por un gasto en I+D de 3.514 millones de $ y, sobre todo, por un capex de (-8.919 millones de dólares) destinado en gran parte a la carrera de Starship y a infraestructura vinculada a la expansión de Starlink y a proyectos de computación en el espacio. El flujo de caja operativo fue positivo, en 1.047 millones de dólares, y la compañía cerró el trimestre con 15.852 millones de $ en caja, un colchón amplio para financiar las inversiones previstas.

¿Qué espera el mercado del nuevo informe de resultados de SpaceX?

El consenso de analistas anticipa un salto notable de ingresos frente al trimestre anterior, hasta 6.872 millones de dólares (en lo que supondría un crecimiento intertrimestral estimado del 46,4%), con un EBITDA de 2.108 millones de dólares y un beneficio por acción diluido positivo de 0,12 dólares. Llama la atención que esta cifra de BPA positivo convive con una estimación de pérdida neta de (-2.115 millones de dólares) según el desglose de partidas del consenso, lo que sugiere que el mercado sigue esperando ajustes contables relevantes (posiblemente vinculados a compensación en acciones o partidas no operativas) mientras el negocio recurrente mejora. El flujo de caja libre seguiría siendo marcadamente negativo, en torno a (-10.730 millones de dólares), reflejo de que el ritmo de inversión en Starship y en la flota de satélites Starlink V3 no se relajará en el corto plazo.

El consenso de mercado apunta a una pérdida por acción de 0,22 dólares sobre unos ingresos próximos a los 6.900 millones de dólares para el trimestre, cifras que estarán condicionadas por la evolución de los ingresos de Starlink, el ritmo de altas de suscriptores (10,3 millones a cierre del primer trimestre) y cualquier actualización sobre la senda hacia la rentabilidad.

¿En qué pondrá el foco el mercado?

De cara al 4 de agosto, hay varios frentes que marcarán la reacción del mercado más allá de las cifras puras de ingresos y beneficio:

Guía sobre Starlink y su ARPU. El ingreso medio por usuario de Starlink se sitúa en torno a los 66 dólares y muestra tendencia a la baja; una caída sostenida por debajo de los 60 dólares obligaría al mercado a revisar el modelo de negocio, ya que Starlink concentra la mayoría de los ingresos del grupo.

El ingreso medio por usuario de Starlink se sitúa en torno a los 66 dólares y muestra tendencia a la baja; una caída sostenida por debajo de los 60 dólares obligaría al mercado a revisar el modelo de negocio, ya que Starlink concentra la mayoría de los ingresos del grupo. Calendario de vuelos de Starship. Tras el aborto de la Flight 13, cualquier comunicado sobre una ventana de lanzamiento exitosa o un nuevo retraso puede mover el valor tanto como los propios números financieros, dado que buena parte de la valoración de largo plazo depende de que el cohete alcance cadencias de lanzamiento semanales.

Tras el aborto de la Flight 13, cualquier comunicado sobre una ventana de lanzamiento exitosa o un nuevo retraso puede mover el valor tanto como los propios números financieros, dado que buena parte de la valoración de largo plazo depende de que el cohete alcance cadencias de lanzamiento semanales. Señales sobre la venta de insiders. Con el primer 20% de acciones bloqueadas liberándose dos días después de la publicación de resultados, el mercado vigilará si directivos o primeros inversores aprovechan la ventana para materializar plusvalías, lo que añadiría presión vendedora adicional sobre un valor que ya cotiza por debajo de su precio de salida.

Con el primer 20% de acciones bloqueadas liberándose dos días después de la publicación de resultados, el mercado vigilará si directivos o primeros inversores aprovechan la ventana para materializar plusvalías, lo que añadiría presión vendedora adicional sobre un valor que ya cotiza por debajo de su precio de salida. Actualización de capex y senda hacia el break-even. Con un gasto de capital que ronda los 9.000 millones de dólares por trimestre, los inversores esperan más claridad sobre cuándo el negocio combinado (lanzamientos, Starlink, computación espacial) puede generar caja libre positiva de forma sostenida.

Cotización de las acciones de SpaceX

SpaceX llega a su primer examen público con un contraste evidente entre la ambición de su historia de crecimiento (Starlink, Starship, la posible monetización de centros de datos en órbita) y una realidad operativa que todavía combina ingresos crecientes con pérdidas netas abultadas y una inversión en capital muy intensiva. El mercado, que llegó a pagar más de 225 dólares por la acción en las semanas posteriores al debut, ahora la valora en niveles cercanos a los 120 dólares, reflejando tanto la corrección natural tras una OPI sobrecalentada como la incertidumbre generada por los tropiezos técnicos de Starship y el temor a nuevas ventas de insiders. El informe del 4 de agosto será la primera oportunidad real para que la compañía demuestre, con cifras auditadas y de cara al mercado público, si su ritmo de crecimiento de ingresos puede compensar el ritmo de quema de caja que exige su apuesta por Marte y por la próxima generación de Starlink.

Fuente : Plataforma de XTB

En el último mes, las acciones de Spacex acumulan una caída del 35,4%.

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