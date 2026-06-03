Fuera del conflicto en Oriente Medio, uno de los focos que más lastró a las acciones financieras, y, en concreto, a las compañías vinculadas a fondos y gestoras, fueron las noticias relacionadas con el crédito privado.

Durante semanas, mientras los semiconductores seguían subiendo, la guerra marcaba el pulso del mercado y la narrativa de la SaaSpocalypse perdía fuerza gracias a figuras como el CEO de NVIDIA defendiendo que es un gran momento para ser una empresa de software, el sector del crédito privado parecía haber recuperado cierta calma.

Sin embargo, aunque el pánico inicial se ha disipado, algunos fondos vuelven a sentir presión en los últimos días. El caso más reciente es Cliffwater, que ha encendido las alarmas tras anunciar una oleada de solicitudes de retirada durante su última ventana de reembolsos.

Cliffwater restringe los reembolsos

El Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLF), el vehículo estrella de Cliffwater LLC, está afrontando una creciente presión de liquidez después de recibir solicitudes de reembolso que superan con creces su capacidad operativa. El fondo ha decidido restringir los reembolsos al 5% en el segundo trimestre, tras recibir peticiones para retirar cerca del 17% de las participaciones.

En el trimestre anterior, las solicitudes ya habían alcanzado el 14%, y los inversores solo pudieron recuperar la mitad de lo solicitado debido al límite del 7% impuesto entonces.

En este contexto, Blue Owl continúa siendo el gran damnificado del sector. Sus acciones acumulan una caída del 60% desde máximos, y las últimas noticias tampoco han ayudado: el valor retrocedió un 3,85% ayer y cae otro 2,8% adicional en el pre mercado de hoy.

Un síntoma del enfriamiento del crédito privado

Lo que ocurre en Cliffwater no es un caso aislado, sino un reflejo de la tensión que atraviesa el mercado de crédito privado, un sector valorado en 1,8 billones de dólares. Otros grandes gestores como Blackstone o Apollo Global Management también han impuesto límites similares ante el aumento de solicitudes de salida.

Tras años de expansión acelerada y retornos superiores a los del mercado tradicional, el sector se enfrenta ahora a un cambio de ciclo marcado por un menor apetito inversor, una mayor necesidad de preservar liquidez y un escrutinio creciente sobre la sostenibilidad de estos vehículos.

El mensaje que deja esta situación es claro: el crédito privado, que durante años fue uno de los rincones más estables y rentables del mercado, está entrando en una fase donde la liquidez vuelve a ser un factor crítico y donde incluso los fondos más grandes y consolidados pueden verse sometidos a tensiones inesperadas.

¿Cómo invertir en Blue Owl desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Blue Owl Capital (OWL.US), una de las gestoras de crédito privado y soluciones de financiación más relevantes de Estados Unidos, destacada por su crecimiento en mercados alternativos y su papel creciente en la provisión de capital institucional.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Blue Owl sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.