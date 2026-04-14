Wall Street avanza mientras el mercado descuenta una desescalada del riesgo geopolítico

Wall Street se inclina cada vez más hacia una narrativa de desescalada del riesgo en lugar de escalada, lo que en el entorno actual se está convirtiendo en una fuente clave de apoyo a corto plazo para las valoraciones. El mercado parece estar pasando de una postura defensiva hacia un posicionamiento más pro‑crecimiento, descontando un escenario de tensiones geopolíticas que se reducen gradualmente o, al menos, se estabilizan en niveles que no generan nuevos shocks macroeconómicos. Esto no es todavía una convicción plena sobre una mejora duradera de los fundamentales, sino más bien una rápida reevaluación de la prima de riesgo, que está cayendo más rápido de lo que cambian los datos económicos reales.

Un PPI más débil reduce temores sobre presiones de costes

En este contexto, la lectura del PPI de hoy es particularmente importante, ya que salió significativamente por debajo de las expectativas. Las presiones de precios a nivel productor no están acelerándose en la medida que el consenso había anticipado, a pesar de las tensiones persistentes en el comercio global y los mercados energéticos. El mercado interpreta esto como una señal de que las presiones de costes no se están transmitiendo con tanta fuerza al conjunto de la economía como se temía en los escenarios más pesimistas. Esto no indica aún una desinflación completa, pero desplaza el equilibrio de riesgos hacia un entorno de inflación más neutral y controlado.

Los resultados bancarios muestran solidez, pero con señales mixtas

Al mismo tiempo, la temporada de resultados del sector bancario está ofreciendo señales mixtas. En general, los bancos estadounidenses están reportando resultados sólidos pero no extraordinarios, lo que pone de manifiesto que el entorno sigue siendo desafiante y lejos de ser eufórico. Hay claras “manchas” en estos informes, ya sea en forma de guías más cautas o de un menor impulso en ciertos segmentos del negocio, lo que modera el entusiasmo y refuerza la idea de que las condiciones actuales del mercado siguen siendo inciertas. No obstante, el sector financiero continúa mostrando una rentabilidad sólida, impulsada especialmente por la actividad de trading y unos flujos relativamente estables en banca de inversión, lo que ayuda a evitar un deterioro del sentimiento.

La combinación de menor riesgo y datos benignos impulsa el sesgo alcista

Combinando estos factores, un PPI más débil de lo esperado, resultados bancarios mixtos pero resistentes y expectativas crecientes de desescalada geopolítica, obtenemos un escenario clásico que respalda nuevos movimientos al alza. En un entorno así, el mercado no necesita una revisión fuerte al alza de las expectativas de crecimiento; basta con una reducción de los riesgos extremos y una compresión de la prima de riesgo para que los índices sigan subiendo.

La pregunta clave para las próximas sesiones es si este movimiento representa el inicio de un cambio de régimen duradero en los mercados o más bien una fase de “reprecificación de esperanza” a corto plazo, en la que los inversores están descontando demasiado rápido una estabilización geopolítica y de inflación. La historia muestra que estas fases de optimismo impulsado por la desescalada pueden ser muy dinámicas, pero también pueden revertirse con la misma rapidez si alguno de los factores clave, energía, geopolítica o inflación en servicios, vuelve a intensificarse.

Fuente: xStation5

Los futuros del S&P 500 registran ganancias moderadas hoy, con uno de los factores clave de apoyo siendo una lectura del PPI estadounidense más débil de lo esperado. Los datos indican que las presiones de precios a nivel productor no están acelerándose tanto como había previsto el consenso, reduciendo las preocupaciones sobre una nueva ola inflacionaria impulsada por los costes. El mercado interpreta esto como una señal de que el impulso inflacionario desde el lado de la oferta sigue bajo control, apoyando a los activos de riesgo.

Fuente: xStation5

Noticias corporativas

Wells Fargo (WFC.US) decepcionó al mercado a pesar del crecimiento del beneficio, ya que la calidad de los resultados fue más débil de lo esperado y estuvo impulsada en gran medida por factores puntuales y un rendimiento menos equilibrado entre segmentos. Los inversores también prestan atención a supuestos más cautos en provisiones crediticias y señales mixtas en las distintas áreas del negocio. Como resultado, la acción cotiza a la baja.

Cifras clave:

Ingresos: 21.450 millones USD, unos 340 millones por debajo de lo esperado

Beneficio neto: alrededor de 5.300 millones USD, crecimiento interanual

EPS: 1,60 USD, superando estimaciones en 0,02 USD

BlackRock (BLK.US) presentó resultados muy sólidos del 1T 2026, superando ampliamente las expectativas gracias a fuertes entradas en ETFs y mayores comisiones de gestión de activos. Un apoyo adicional vino de mayores comisiones por rendimiento y la expansión de escala del negocio, llevando los activos bajo gestión a niveles récord.

Cifras clave:

Ingresos: 6.700 millones USD vs. ~6.400 millones esperados

Ingreso operativo: +31% hasta 2.670 millones USD

Margen operativo: sube al 44,5%

EPS: 12,53 USD vs. ~11,5 USD esperados

JPMorgan Chase (JPM.US) presentó resultados del 1T 2026 mejores de lo esperado, apoyados por sólidos ingresos de trading y fortaleza en banca de inversión, junto con una resiliencia general del negocio. Beneficios e ingresos sorprendieron positivamente, confirmando la buena condición del sector financiero en un entorno de alta volatilidad.

Sin embargo, el informe no fue completamente positivo, ya que el banco redujo su previsión de margen de interés neto (NII) para todo el año, lo que modera parte del optimismo sobre el impulso de beneficios futuros. Esto crea una dinámica típica de “buen trimestre ahora, guía más débil después”, limitando el entusiasmo de los inversores a pesar del sólido desempeño trimestral.

Cifras clave:

Ingresos superaron los 50.000 millones USD vs. 49.200 millones esperados

EPS: 5,94 USD vs. ~5,45 USD esperados

Margen de interés neto (NIM): 2,5% vs. 2,57% esperado

IonQ (IONQ.US) sube tras ser incluida en la Quantum Benchmarking Initiative de DARPA, un programa destinado a avanzar y evaluar tecnologías de computación cuántica. Esto no es aún un contrato garantizado, sino una participación en un programa gubernamental de I+D con potencial para adjudicaciones futuras.