El sentimiento del mercado estadounidense sigue frágil, mientras los inversores intentan valorar un amplio abanico de posibles escenarios relacionados con el conflicto en Oriente Medio, al tiempo que reciben señales diplomáticas contradictorias desde Washington. Los futuros del S&P 500 caen un 0,8%, tras oscilar entre subidas y bajadas, lo que subraya la persistente incertidumbre. La falta de desescalada entre EE. UU., Israel e Irán aumenta los riesgos de recesión, mientras que un acuerdo rápido podría desencadenar un rally de alivio. Las acciones tecnológicas están bajo una presión notable, con ventas pronunciadas en el sector software, lo que pesa sobre el sentimiento bursátil general.

Bonos, petróleo y dólar reflejan un mercado dividido entre riesgo y refugio

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron, con el rendimiento a 2 años alcanzando el 3,88% (+3 pb), lo que sugiere una demanda limitada de activos refugio a pesar de las tensiones geopolíticas. Los precios del petróleo volvieron a superar los 90 dólares por barril, recuperando parte de las pérdidas anteriores, mientras los mercados siguen valorando posibles interrupciones de suministro en la región. El dólar estadounidense se fortaleció un 0,2%, mientras que el oro se mantuvo relativamente estable, lo que apunta a una huida selectiva hacia la seguridad, no generalizada.

El optimismo inicial sobre posibles conversaciones de paz se desvaneció rápidamente, después de que Irán negara informes sobre negociaciones sustantivas con EE. UU., a pesar de los comentarios previos de Donald Trump. El sentimiento se deterioró aún más tras informarse que aliados del Golfo Pérsico podrían involucrarse, aumentando el riesgo de una escalada regional más amplia. La amplia gama de posibles escenarios está impulsando una elevada volatilidad en los mercados globales.

Europa avanza ligeramente con Puig como protagonista del día

Las bolsas europeas avanzaron un 0,1%, con Puig Brands destacando al dispararse hasta un 17% tras informarse de conversaciones de adquisición con Estée Lauder. El oro borró las ganancias anteriores después de que Turquía señalara que podría utilizar sus reservas de oro para apoyar su moneda. Los inversores siguen preocupados por los efectos económicos duraderos, incluso si el conflicto se desescala rápidamente. Según UBS, la volatilidad probablemente seguirá elevada porque: – los inventarios de petróleo deberán reconstruirse, – las cadenas de suministro pueden seguir interrumpidas, – las economías continuarán sintiendo los efectos de segunda ronda del shock de oferta.

UBS mantiene una posición defensiva en Europa, reduciendo la exposición a sectores cíclicos, incluidos los bancos.

El conflicto militar en Oriente Medio se intensifica

La situación militar sigue tensa y en escalada: Irán lanzó ataques nocturnos contra objetivos israelíes y bases estadounidenses, Arabia Saudí interceptó drones, Kuwait informó daños en infraestructura energética y también sonaron sirenas en Baréin.

QatarEnergy declaró fuerza mayor en entregas de GNL a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China, aumentando las preocupaciones sobre el suministro energético global. Infraestructura energética en Irán también ha sido alcanzada, incluidas instalaciones en Isfahán y un oleoducto que abastece a la planta eléctrica de Khorramshahr.

Los mercados permanecen en “alerta máxima”, con los inversores esperando confirmación de conversaciones formales entre EE. UU. e Irán que puedan ofrecer una dirección más clara.

Gráfico del S&P 500

Fuente: xStation5

Visión sectorial: el petróleo continúa su tendencia alcista, mientras Microsoft y otras tecnológicas prolongan sus caídas.

Fuente: xStation5

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