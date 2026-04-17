🔥 Wall Street explota al alza: reapertura total de Ormuz dispara los futuros

Los futuros de Wall Street se dispararon en la apertura, los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron más de 500 puntos (+1,1%), el S&P 500 avanzó un 0,8% y el Nasdaq 100 un 0,9%.

El principal catalizador fue una declaración del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, quien anunció la reapertura total del Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo comercial durante la tregua con Líbano. Al mismo tiempo, Axios informó que EE. UU. e Irán están negociando un memorando de entendimiento (MOU) de tres puntos que prevé la liberación de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados a cambio de la renuncia de Irán al uranio enriquecido.

Gráfico Nasdaq 100

El US100 está experimentando su subida más rápida y amplia desde septiembre de 2025. Fuente: xStation

Los precios del crudo se desplomaron, el WTI cayó más de un 10% hasta alrededor de 84,60 USD por barril, mientras que el Brent retrocedió casi un 10%. El oro y la plata, sin embargo, subieron: el oro al contado ganó un 2% hasta 4.881,81 USD/onza, y la plata subió casi un 5% hasta 82,30 USD/onza.

El catalizador inmediato del movimiento fue la declaración de Teherán de que abriría completamente el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que pasa aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, durante la tregua entre Israel y Líbano anunciada por el presidente Trump. Anteriormente, tras la primera ronda de conversaciones de paz en Islamabad, Irán solo había abierto parcialmente el estrecho a buques seleccionados. La perspectiva de una segunda ronda de conversaciones en Islamabad este domingo y los avances en las negociaciones sobre 450 kg de uranio enriquecido al 60%, almacenado en instalaciones subterráneas iraníes— refuerzan aún más el optimismo del mercado sobre un final duradero del conflicto.

Información clave de compañía

Netflix (NFLX, -10%)

Las acciones del gigante del streaming sufren su mayor caída desde octubre tras una guía decepcionante para el 2T: el EPS se estima en 78 centavos frente a los 84 centavos esperados por LSEG. A esto se suma el anuncio de que el cofundador Reed Hastings dejará el consejo en junio. Sin embargo, muchos analistas recomiendan comprar en la caída, señalando los sólidos resultados del 1T, ingresos de 12.250 millones USD (+16% interanual), superando el consenso de 12.180 millones. Netflix también abandona su intento de adquirir Warner Bros. Discovery.

Ally Financial (ALLY, +4,27%)

Las acciones del banco suben tras publicar resultados del 1T que superaron las estimaciones: EPS de 1,11 USD frente al consenso de 0,93 USD de FactSet, una sorpresa positiva. Los ingresos fueron de 2.100 millones USD, ligeramente por debajo de los 2.140 millones estimados, pero esto no impidió la reacción positiva. La acción cotiza en 41,96 USD, por encima de la media móvil de 50 días (40,06 USD), lo que sugiere un impulso alcista continuo.

Oracle (ORCL, +3%)

La acción suma otro 3% y se encamina a su sexta sesión consecutiva al alza. La compañía sube más del 30% en la semana, su mejor semana desde 1999, impulsada por el entusiasmo del mercado en torno a la IA y los contratos de nube.

Alcoa (AA, -2%)

El productor de aluminio cae tras resultados mixtos del 1T 2026: el EPS ajustado fue de 1,40 USD frente al consenso de 1,49 USD —una ligera decepción. Los ingresos fueron de 3.190 millones USD, por debajo del rango estimado de 3.280–3.400 millones, lo que supone una caída del 5,2% interanual. En el lado positivo, el beneficio neto mostró un fuerte crecimiento secuencial —425 millones USD frente a 213 millones en el 4T 2025 (+99,5%), impulsado por un aumento del 12,3% trimestral en los precios del aluminio primario hasta 4.209 USD por tonelada. La compañía confirmó sus objetivos para 2026, lo que limita la caída; sin embargo, la presión en el segmento de alúmina (EBITDA negativo: -40 millones) y el aumento de los costes energéticos y de transporte siguen siendo riesgos clave.

Affirm (AFRM, +3%)

Morgan Stanley nombró a la compañía como una de sus principales recomendaciones, citando su potencial de crecimiento en beneficios y la disminución de preocupaciones sobre el sector de crédito privado. La acción ha caído un 19% desde comienzos de 2026, lo que los analistas ven como un punto de entrada atractivo.

Knight-Swift (KNX, -1%)

La empresa de transporte redujo su guía del 1T, citando el clima invernal y el aumento de los costes de combustible en marzo como factores adicionales que presionan al sector.