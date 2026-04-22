El sentimiento durante la última sesión europea y la apertura de Wall Street está, como era de esperar, dominado por la geopolítica. La decisión de Trump de extender la tregua con Irán se produjo justo cuando el acuerdo anterior de dos semanas estaba a punto de expirar. A pesar de la extensión, Estados Unidos mantiene su bloqueo naval de los puertos iraníes, mientras que Irán insiste en que solo volverá a las conversaciones de paz una vez que se levante el bloqueo. Este estancamiento geopolítico está alimentando los temores de una mayor escasez de petróleo, GNL y fertilizantes a nivel mundial. Si bien los índices bursátiles están subiendo, otros mercados reflejan una incertidumbre significativa, en particular el del petróleo. La reciente incautación de dos buques por parte de Irán indica que la situación está lejos de ser estable, incluso si los ataques directos entre ambas partes están actualmente suspendidos. Se especula que Estados Unidos ha reducido significativamente sus reservas de misiles y necesita tiempo para la producción y entrega. Además, el actual bloqueo estadounidense tiene como objetivo estrangular el flujo de efectivo restante de Irán; Sin embargo, mantener esta presión durante otro mes podría elevar los precios del crudo al rango de 100-110 dólares y empujar el gas TTF de nuevo hacia los 50-60 €/MWh o más, lo que sería catastrófico durante la temporada de recarga de los depósitos de gas.

Análisis técnico del S&P 500

El mercado en general se mantiene tenso tras las caídas del martes, donde el S&P 500 cayó aproximadamente un 0,6%. Una vela roja diaria apareció en los gráficos, señalando una desaceleración en la tendencia alcista de las dos semanas anteriores, impulsada por el optimismo ante el fin del conflicto. Si bien el repunte de hoy es alentador, la volatilidad ha disminuido, lo que sugiere que se necesitan más catalizadores positivos para superar decisivamente la marca de los 7.150 puntos. Cabe destacar que tan solo dos o tres sesiones más de negociación lateral podrían provocar una ruptura de la línea de tendencia alcista que ha llevado al S&P 500 desde la zona de los 6.300 puntos hasta los niveles actuales.

Noticias de la empresa

Adobe (ADBE): Las acciones subieron más del 3,5% en las primeras operaciones. La compañía anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 25.000 millones de dólares (válido hasta 2030) y amplió su colaboración con Omnicom Group para desarrollar modelos avanzados de agentes de IA para empresas.

Airbnb (ABNB): Las acciones subieron aproximadamente un 2,7% después de que Wells Fargo Securities elevara la calificación de la compañía de "igual ponderación" a "sobreponderación".

Boeing (BA): Las acciones subían casi un 4% en la apertura, aunque posteriormente esas subidas se moderaron hasta situarse ligeramente por debajo del 2%. Los inversores reaccionaron positivamente a un informe que mostraba una salida de efectivo menor de lo esperado y a la noticia de que Boeing entregó el mayor número de aeronaves en el primer trimestre desde 2019. Sin embargo, el sector de la aviación sigue bajo presión debido a la escasez de combustible.

Tesla (TSLA): La compañía está en el punto de mira antes de la publicación de su informe trimestral. El martes, las acciones cayeron ligeramente, cerrando por debajo de la media móvil de 50 días. Tesla es actualmente la mayor participación en los ETF de ARK Invest. Si bien las entregas del primer trimestre no alcanzaron las expectativas, la compañía registró un crecimiento interanual. Los inversores perciben a Tesla menos como un fabricante de automóviles tradicional y más como una empresa tecnológica centrada en la IA; por lo tanto, los comentarios de la gerencia sobre proyectos futuros serán cruciales para la evolución del precio. Se espera un movimiento implícito del 6-7% tras la publicación de los resultados.

UnitedHealth (UNH): Las acciones subieron un 0,7% tras la mejora de su recomendación a "Comprar" por parte de Argus Research. Los analistas destacaron el sólido desempeño financiero de la compañía en el primer trimestre.

Las acciones de Tesla habían perdido casi un tercio de su valor desde su máximo histórico hasta el 9 de abril, pero esa pérdida se ha reducido a poco más del 20%. La acción cotiza a niveles relativamente altos con valoraciones extremas en términos de ratios P/E y P/S. No obstante, la compañía sigue vendiendo una visión de futuro prometedora, y si el mercado alcista de Wall Street persiste, no se puede descartar una mayor recuperación del impulso reciente observado en las acciones de Tesla. La resistencia técnica más cercana se sitúa en aproximadamente 430 dólares por acción, mientras que el soporte clave se encuentra en 355 dólares, coincidiendo con el retroceso de Fibonacci del 50 % de la última onda alcista.