Hoy por la tarde el mercado dejará temporalmente de lado el conflicto en Oriente Medio y el avance de sus negociaciones para centrar toda su atención en los resultados de dos de las compañías más populares de los últimos meses: Intel y Tesla.

Intel presentará sus cifras del primer trimestre de 2026, donde deberá demostrar que el espectacular rally bursátil de los últimos tres meses está respaldado por una mejora real en su negocio, pero, aunque estos resultados serán relevantes, el verdadero protagonista de la jornada será Tesla.

La compañía de Elon Musk se encuentra en una posición tan única como delicada. A pesar de estar perdiendo cuota de mercado en su negocio principal, los vehículos eléctricos, algo que debería preocupar a cualquier inversor, el mercado parece mirar hacia otro lado: los robotaxis y robots humanoides. Con un presente inestable pero un futuro que muchos consideran brillante, ¿qué podemos esperar de los resultados de Tesla? ¿Y qué hará la acción esta tarde?

La inteligencia artificial, el punto clave de los resultados de Tesla

La presentación de resultados de Tesla llega en un momento agridulce, después de que la CNCDA haya publicado unas estimaciones de ventas de automóviles en California durante el primer trimestre de 2026 que muestran una caída significativa tanto en volumen como en cuota de mercado. Este escenario abre la puerta a unos números potencialmente más débiles para el primer trimestre de la compañía, en el que el mercado centrará toda su atención.

Según Bloomberg, para este trimestre se espera que los resultados de Tesla muestren:

Ingresos: 22.270 millones de dólares

BPA: 0,25 dólares

CAPEX: 4.180 millones

Aunque estas cifras representan un crecimiento cercano al 14% interanual, el mercado descuenta una ralentización en la venta de vehículos eléctricos. Para contextualizar, Tesla solo ha batido las expectativas de los analistas en 4 de los últimos 10 trimestres, lo que aumenta la cautela previa a la publicación.

Por ello, el foco de los inversores no estará tanto en las entregas o en las ventas, sino en la actualización del negocio de inteligencia artificial, que incluye los robotaxis, el robot humanoide Optimus y cualquier novedad relacionada con el megaproyecto de semiconductores Terafab.

En esencia, para estos resultados se espera una estabilización del negocio de vehículos eléctricos, donde Tesla continúa perdiendo terreno frente a la creciente competencia china. Al mismo tiempo, los inversores centrarán su atención en el despliegue, evolución y monetización de los robotaxis, así como en cualquier avance que refuerce el optimismo en torno a Optimus. La volatilidad podría ser elevada, el tono de Musk, la magnitud de sus promesas y la claridad del plan de autonomía serán determinantes para el comportamiento inmediato de la acción.

¿Qué esperan las casas de análisis de los resultados de Tesla?

Las firmas de análisis llegan al trimestre de Tesla con una visión centrada casi exclusivamente en la autonomía y los nuevos productos:

Wedbush espera novedades sobre el despliegue del robotaxi en siete ciudades, incluidas Houston y Dallas, además del lanzamiento del CyberCab y avances en xAI.

espera novedades sobre el despliegue del robotaxi en siete ciudades, incluidas Houston y Dallas, además del lanzamiento del CyberCab y avances en xAI. Bank of America cree que la llamada girará en torno a los robotaxis y a un SUV compacto de bajo coste, además de la creciente competencia de Waymo y Uber.

El consenso sitúa actualmente el precio objetivo para las acciones de Tesla en 415 dólares, lo que implicaría una revalorización del 7% desde los 388 dólares actuales.

¿Por qué se dice que Tesla es una compañía que cotiza por “narrativa”?

Tesla es una empresa que ha ido perdiendo cuota de mercado, que ha ralentizado su crecimiento de ingresos e incluso ha registrado caídas entre 2024 y 2025, pero que, pese a todo, ha podido mantenerse en bolsa sin desplomarse. Esta discrepancia es posible porque Tesla no cotiza por sus cifras actuales, sino por su narrativa.

La narrativa es la historia que envuelve a la compañía. En el caso de Tesla, los inversores que apuestan por el valor creen firmemente que, aunque hoy no esté creciendo, dentro de unos años despegará gracias a los supuestos beneficios de:

los robots humanoides (Optimus),

los robotaxis,

y, potencialmente, nuevas líneas como semiconductores.

Este optimismo no es casual. Tesla ya ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para crear y liderar nuevos segmentos, como ocurrió con los vehículos eléctricos y la conducción autónoma. Con este historial, los inversores esperan que la compañía no solo monetice estos nuevos segmentos, sino que se convierta en el líder indiscutible de los mismos.

Por ello, están dispuestos a pagar múltiplos extremadamente altos, con un PER Forward superior a 180 veces beneficios, mientras que el resto de las “siete magníficas” cotizan entre 20 y 40 veces.

La narrativa de Musk se desplaza hacia la autonomía total

En los últimos meses, Elon Musk ha reforzado la narrativa de que el futuro de Tesla pasa por la autonomía total y la robótica.

La compañía ha mostrado a Optimus en eventos públicos, como el Maratón de Boston, y ha difundido vídeos promocionales que presentan una “golden era” marcada por los robotaxis.

Los inversores quieren saber si esta visión se traduce en un roadmap creíble, especialmente en un contexto donde la competencia en conducción autónoma se intensifica y donde empresas como Waymo, Cruise o incluso fabricantes tradicionales avanzan con rapidez.

Opciones como herramienta para operar alrededor de Tesla

Gracias al nuevo producto disponible en XTB, las opciones permiten a los usuarios operar en mercados que se mueven tanto al alza como a la baja, multiplicando su poder de inversión con un riesgo siempre limitado al coste de la prima. Este tipo de operativa resulta especialmente útil en compañías como Tesla, cuya evolución bursátil puede verse influida por avances en autonomía, anuncios sobre robotaxis, novedades en Optimus o actualizaciones en su hoja de ruta de producción.

Desde un punto de vista operativo, la compra de una opción call permite obtener exposición a escenarios donde el precio suba, mientras que la compra de una opción put se beneficia de caídas.

Esto te permite posicionarte según el escenario que consideres más probable: si crees que Tesla podría verse favorecida por progresos en FSD, nuevos hitos en robotaxis, mejoras en Optimus o mayor visibilidad sobre proyectos como el CyberCab o el Tesla Semi, una call ofrece exposición directa a ese entorno. Si, por el contrario, anticipas correcciones por presión competitiva, debilidad en las ventas de vehículos eléctricos o volatilidad derivada del tono de Musk y sus promesas, una put permite capturar ese movimiento. En ambos casos, el riesgo máximo queda limitado a la prima pagada.