Lo que estamos presenciando en bolsa es algo fuera de lo común y sin precedentes recientes.

En pleno conflicto en Oriente Medio y tras una corrección del S&P 500 del 9–10 %, el índice no solo ha recuperado todo lo perdido, sino que ha subido un 5 % adicional.

Lo sorprendente no es que se haya recuperado, sino la velocidad a la que lo ha hecho, incluso con un escenario geopolítico inestable y sin que la logística del Estrecho de Ormuz haya vuelto a la normalidad.

Los datos hablan por sí solos. Desde los mínimos de finales de marzo, el S&P 500 ha repuntado más de 15 %, mientras que el Nasdaq 100 ha subido más de 25 % en solo 27 sesiones. Ambos índices, además, tardaron solo 11 sesiones en marcar nuevos máximos históricos tras la corrección. Y nada de esto es casualidad: los semiconductores han sido el motor absoluto del rally.

Wall Street firma su recuperación más rápida de la historia

Según JPMorgan, esta ha sido la recuperación más rápida de una corrección superior al 10 % en la historia del mercado estadounidense.

Lo verdaderamente sorprendente es que se ha producido en medio de un periodo de incertidumbre geopolítica, con el petróleo por encima de 100 dólares, riesgo inflacionario, debilidad en Europa y uno de los mayores shocks energéticos desde la guerra de Ucrania.

Para ponerlo en contexto, esta recuperación ha tardado una quinta parte de lo que tardó el mercado en recuperarse tras la guerra comercial y los aranceles, y ha sido diez veces más rápida que la recuperación post‑COVID.

La resiliencia del consumo y del empleo estadounidense ha sido clave, demostrando una fortaleza que contrasta con la debilidad de otras geografías.

Fuente: J.P.Morgan: “Why are stocks at record highs with no Iran resolution?” / Elaboración propia

Europa vs Estados Unidos: dos realidades opuestas

La diferencia entre ambas regiones es evidente:

Europa, con un peso elevado en sectores tradicionales como bancos y automóviles, sufre por su dependencia energética y su menor crecimiento económico.

Estados Unidos, exportador neto de energía, con crecimiento sólido y líder absoluto en inteligencia artificial, avanza a una velocidad pocas veces vista.

El resultado es un mercado estadounidense que no solo ha recuperado terreno, sino que ha adelantado con fuerza a Europa.

Los semiconductores: el motor indiscutible del rally en Wall Street

La recuperación de los índices de Wall Street no puede entenderse sin mirar directamente al sector de semiconductores, auténtico núcleo del nuevo ciclo bursátil.

Su peso dentro del S&P 500 y, especialmente, del Nasdaq 100, ha amplificado cada movimiento alcista del sector tecnológico.

Desde el 30 de mayo, el mercado ha vivido una recuperación espectacular liderada por compañías vinculadas a la computación avanzada y la infraestructura de IA.

Los cinco valores más destacados han sido:

Intel Corp (+203,28 %), que ha sorprendido con un rebote histórico impulsado por expectativas de mejora en su negocio de chips para centros de datos y su papel en la infraestructura de IA.

que ha sorprendido con un rebote histórico impulsado por expectativas de mejora en su negocio de chips para centros de datos y su papel en la infraestructura de IA. SanDisk Corp (+172,90 %), beneficiada por la fuerte demanda de almacenamiento flash en servidores y dispositivos de alto rendimiento.

beneficiada por la fuerte demanda de almacenamiento flash en servidores y dispositivos de alto rendimiento. Advanced Micro Devices (+132,11 %), que continúa ganando terreno en procesadores para inteligencia artificial y gaming.

que continúa ganando terreno en procesadores para inteligencia artificial y gaming. Micron Technology (+132,07 %), impulsada por la expansión de la memoria HBM y su papel clave en la cadena de suministro de IA.

impulsada por la expansión de la memoria HBM y su papel clave en la cadena de suministro de IA. Seagate Technology Holdings (+115,94 %), que se ha revalorizado gracias al repunte en la demanda de almacenamiento masivo para centros de datos.

Por encima de estos líderes, también destacan Western Digital (+90,73 %), ON Semiconductor (+85,41 %), Centene Corp (+75,97 %), Datadog (+72,83 %) y Qualcomm (+72,42 %), todos ellos reforzando la narrativa de que la tecnología y los semiconductores son el eje central de la recuperación de Wall Street.

El patrón es claro: las compañías vinculadas a la computación avanzada y la infraestructura de IA han sido las grandes protagonistas del rebote, consolidando al sector tecnológico como el principal catalizador de los índices estadounidenses.

La disrupción tecnológica eclipsa la incertidumbre geopolítica

La recuperación de los índices de Estados Unidos no es casualidad. El enorme peso de las compañías de semiconductores en los índices ha permitido que la disrupción tecnológica eclipse la inestabilidad geopolítica, impulsando a Wall Street a niveles récord en tiempo récord.

Estados Unidos vuelve a demostrar que, en un ciclo dominado por la inteligencia artificial, la innovación pesa más que el miedo.

Cómo invertir en los líderes del rebote tecnológico de Wall Street desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a algunas de las compañías que han protagonizado las mayores revalorizaciones desde el 30 de mayo, impulsadas por el auge de los semiconductores y la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Entre los valores más destacados se encuentran Intel, que ha repuntado más de un 200 %, SanDisk con avances superiores al 170 %, AMD y Micron Technology con subidas en torno al 132%.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en estos valores con condiciones competitivas y sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.