Wall Street y los principales índices americanos acabaron su racha de fuertes caídas el viernes, con las principales bolsas cerrando en positivo tras la noticia de que los demócratas no bloquearían el proyecto de ley de gasto público en el Senado. El Nasdaq subió finalmente un 2,5%, el S&P 500 un 2,13%, el DJIA un 1,65% y el Russell 2000 cerró la sesión con un aumento del 2,53%. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, consideró que la corrección actual en Wall Street es saludable, afirmando que una euforia comparable en el mercado bursátil provocaría una crisis financiera. En el contexto de una posible recesión en EE. UU., Bessent añadió que "no hay garantía de que no ocurra". Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sugirió posibles conversaciones bilaterales con socios comerciales tras la imposición de aranceles clave a Estados Unidos. Donald Trump anunció que se reuniría con Vladimir Putin el martes, añadiendo que "se ha avanzado mucho durante el fin de semana". Noticias del mercado asiático Los índices asiáticos subieron al inicio de la semana gracias a los mejores datos de consumo de China. El HSCEI subió un 1%, el Shanghai SE Composite un 0,3%, el Nikkei 225 de Japón un 1,2% y el Kospi de Corea del Sur un 1,56%. Las ventas minoristas en China aumentaron un 4% en febrero (pronóstico: 3,8%), mientras que la producción industrial creció un 5,9% (pronóstico: 5,3%). El impacto positivo de los datos se ve compensado por una nueva caída en los precios de las propiedades nuevas (-0,14% intermensual, anterior: -0,07%) y una tasa de desempleo superior a la esperada (5,4%, pronóstico: 5,1%, anterior: 5,2%). Hoy está prevista una rueda de prensa de representantes del gobierno chino, en la que se anunciarán nuevas medidas para estimular la demanda interna. Otras noticias de la mañana La volatilidad en el mercado de divisas se mantiene moderada. El par EUR/USD se mantiene estable (1,088), el yen japonés continúa su corrección (USDJPY: -0,23%) y las divisas de las Antípodas registran ligerps avances frente al dólar. El índice del dólar se mantiene ligeramente positivo. El oro sube un 0,15%, hasta los 2.988 dólares por onza, y la plata también se mantiene positiva (+0,1%, hasta los 33,83 dólares por onza). Los contratos de crudo Brent y WTI suben un 0,6%, mientras que los precios del Gas Natural han empezado subiendo esta semana. El mercado de criptomonedas se muestra optimista en general. Los contratos de Bitcoin y Ethereum suben un 1,1% y un 0,7%, respectivamente. Polygon (+3,05%), Chainlink (+2,45%), Ripple (+1,5%) y Solana (+1,3%) también registran avances.

