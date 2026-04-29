Wall Street se muestra cauto antes de la FED

Wall Street inició la sesión del miércoles con una notable cautela, con los contratos de los principales índices estadounidenses cotizando en torno al cierre de ayer y los inversores evitando grandes rotaciones de capital en un calendario excepcionalmente cargado. El Nasdaq registra subidas de alrededor del 0,1%, el S&P 500 un -0,2%, seguidos por el Russell 2000 y el DJIA con un -0,6%.
Wall Street aguarda la decisión de la FED
Los mercados están pendientes de la reunión de la FED, donde se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%. Las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra con Irán siguen alimentando la volatilidad, impulsando el precio del crudo Brent un 3,8% hasta los 108,34 dólares. A pesar de estas perturbaciones, los sólidos datos de bienes duraderos y de construcción de viviendas en Estados Unidos sugieren una fortaleza económica subyacente.
Los beneficios corporativos siguen siendo un factor clave, ya que los inversores anticipan los resultados de Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta. Si bien Robinhood cayó tras no alcanzar las previsiones de ingresos, gigantes de los semiconductores como NXP y Seagate se dispararon tras unos resultados excepcionales y unas perspectivas sólidas en materia de IA. Los operadores sopesan cada vez más la robusta rentabilidad de las empresas tecnológicas frente a los crecientes riesgos geopolíticos y las crecientes presiones inflacionarias.
Cotización del Nasdaq 100
Los futuros del Nasdaq 100 extendieron pérdidas moderadas al inicio de la sesión en Wall Street, descendiendo aún más tras encontrar resistencia en el nivel de Fibonacci del 161,8% en 27512,03, debido a la presión que surge antes de los resultados clave de las Siete Magníficas y la decisión de la Reserva Federal. En términos generales, el contrato muestra un fuerte impulso alcista, cotizando actualmente en 27165,71 tras un fuerte repunte impulsado por el optimismo de las conversaciones de paz. Si bien el índice aún cuenta con el respaldo de la EMA de 10 días (26874,17), el RSI en 69,9 indica condiciones cercanas a la sobrecompra. Es posible que se produzca una consolidación a corto plazo hacia la resistencia de 26748, convertida ahora en soporte, antes de un impulso alcista sostenido, en caso de que los resultados de las empresas tecnológicas superen ampliamente las expectativas.
Noticias de empresas
- NXP Semiconductors: Las acciones se dispararon un 15% tras superar las estimaciones los ingresos del primer trimestre (3.180 millones de dólares, +12% interanual) y el BPA ajustado (3,05 dólares). La solidez cualitativa en el sector automotriz impulsó una previsión de ingresos para el segundo trimestre de entre 3.350 y 3.550 millones de dólares, una "sorpresa significativa". La dirección destacó mejoras generalizadas e impulsores del crecimiento en todos los mercados clave.
- Bloom Energy: Las acciones subieron un 19% tras superar las expectativas de ingresos del primer trimestre (751,1 millones de dólares) y obtener un BPA ajustado de 0,44 dólares. La dirección elevó el punto medio del crecimiento de los ingresos para 2026 a aproximadamente un 80% interanual. El crecimiento se debe a la optimización de costes, la expansión de las microrredes y la enorme demanda de energía para IA, incluyendo un acuerdo con Oracle de 1,2 GW.
- Seagate Technology: Las acciones subieron un 15% tras unos resultados del tercer trimestre excepcionales, con ingresos de 3.110 millones de dólares (+44% interanual). La demanda de almacenamiento en la nube impulsada por IA está generando un dinamismo creciente y elevando el precio por gigabyte. Para el cuarto trimestre, Seagate emitió una previsión optimista de BPA (beneficio por acción) de entre 4,80 y 5,20 dólares, superando significativamente la estimación de consenso de los analistas de 3,96 dólares.
- FICO: Las acciones se dispararon un 12% tras registrar ingresos récord de 691,7 millones de dólares (+39% interanual) y un BPA ajustado de 12,50 dólares, superando con creces las estimaciones de los analistas. La empresa elevó su previsión de ingresos para todo el año a 2.450 millones de dólares. Los analistas destacaron el excepcional desempeño del sector hipotecario, aunque consideran que la previsión actualizada es conservadora.
- GE Healthcare: Las acciones cayeron un 9,3% tras recortar su previsión de BPA ajustado a entre 4,80 y 5,00 dólares, debido a la inflación y a la resolución de un problema con un proveedor. El BPA ajustado del primer trimestre (99 céntimos) no cumplió las expectativas. La dirección mantuvo los objetivos de crecimiento de los ingresos, destacando una relación pedidos/facturación de 1,07 y una sólida demanda global de soluciones de imagen.
- Robinhood: Las acciones cayeron un 10% debido a que los ingresos del primer trimestre (1.070 millones de dólares) no alcanzaron las previsiones, a causa de la debilidad de las transacciones con criptomonedas y opciones. Los márgenes se vieron reducidos por un gasto imprevisto de 100 millones de dólares destinado al desarrollo de la interfaz de usuario de "Cuentas Trump". Los analistas advirtieron sobre una continua presión a la baja en las comisiones.
- Avis Budget Group: Las acciones cayeron un 16%, ya que las pérdidas del primer trimestre (8,01 dólares por acción) superaron significativamente las expectativas de los analistas, a pesar de que los ingresos alcanzaron los 2.530 millones de dólares. La dirección destacó el impulso derivado de una mayor disciplina en la gestión de la flota y una mejora en los precios de cara a la temporada alta de viajes.
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