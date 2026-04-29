Wall Street se muestra cauto antes de la FED

Wall Street inició la sesión del miércoles con una notable cautela, con los contratos de los principales índices estadounidenses cotizando en torno al cierre de ayer y los inversores evitando grandes rotaciones de capital en un calendario excepcionalmente cargado. El Nasdaq registra subidas de alrededor del 0,1%, el S&P 500 un -0,2%, seguidos por el Russell 2000 y el DJIA con un -0,6%.

Wall Street aguarda la decisión de la FED

Los mercados están pendientes de la reunión de la FED, donde se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés entre el 3,50% y el 3,75%. Las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra con Irán siguen alimentando la volatilidad, impulsando el precio del crudo Brent un 3,8% hasta los 108,34 dólares. A pesar de estas perturbaciones, los sólidos datos de bienes duraderos y de construcción de viviendas en Estados Unidos sugieren una fortaleza económica subyacente.

Los beneficios corporativos siguen siendo un factor clave, ya que los inversores anticipan los resultados de Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta. Si bien Robinhood cayó tras no alcanzar las previsiones de ingresos, gigantes de los semiconductores como NXP y Seagate se dispararon tras unos resultados excepcionales y unas perspectivas sólidas en materia de IA. Los operadores sopesan cada vez más la robusta rentabilidad de las empresas tecnológicas frente a los crecientes riesgos geopolíticos y las crecientes presiones inflacionarias.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del Nasdaq 100

Los futuros del Nasdaq 100 extendieron pérdidas moderadas al inicio de la sesión en Wall Street, descendiendo aún más tras encontrar resistencia en el nivel de Fibonacci del 161,8% en 27512,03, debido a la presión que surge antes de los resultados clave de las Siete Magníficas y la decisión de la Reserva Federal. En términos generales, el contrato muestra un fuerte impulso alcista, cotizando actualmente en 27165,71 tras un fuerte repunte impulsado por el optimismo de las conversaciones de paz. Si bien el índice aún cuenta con el respaldo de la EMA de 10 días (26874,17), el RSI en 69,9 indica condiciones cercanas a la sobrecompra. Es posible que se produzca una consolidación a corto plazo hacia la resistencia de 26748, convertida ahora en soporte, antes de un impulso alcista sostenido, en caso de que los resultados de las empresas tecnológicas superen ampliamente las expectativas.

Fuente: xStation5

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