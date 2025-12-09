Tiempo de lectura: 5 minute(s)

El mercado secundario es un espacio financiero en el que se negocian activos que ya han sido emitidos con anterioridad en el mercado primario . En este artículo, repasamos qué es este concepto y cuál es su importancia en el sistema financiero.

El mercado secundario es una pieza clave en el engranaje de los mercados financieros. En él, los inversores compran y venden activos ya emitidos, como acciones, bonos o letras del Tesoro. Pero ¿qué es realmente y en qué se diferencia del mercado primario?

¿Qué es el mercado secundario?

El mercado secundario es, básicamente, un espacio financiero en el que se negocian activos que ya han sido emitidos con anterioridad en el mercado primario. Este espacio, que puede ser tanto virtual como físico, actúa de forma semejante a un mercado de segunda mano, en el sentido en el que los instrumentos que allí se negocian han sido comprados previamente por un usuario que, tras su adquisición, ha decidido ponerlos a la venta. En él, los inversores pueden encontrar todo tipo de activos, ya sea de renta fija, como los bonos del Estado, como de renta variable, como las acciones.

En el mercado secundario, los inversores pueden comprar y vender valores ya en circulación sin que intervenga la empresa emisora original. Por ejemplo, un inversor que ha adquirido acciones de una empresa que ha salido recientemente a Bolsa, es decir, que ha emitido acciones en el mercado primario, puede recurrir a este espacio para vender sus títulos, en caso de que desee deshacerse de ellas. Estas operaciones de compra y venta se pueden realizar tanto en las bolsas de valores organizadas como en los mercados no organizados u OTC (over-the-counter) y se ven influidas por la ley de la oferta y la demanda, ya que es quien determina el precio de los activos en venta.

La negociación de los valores del mercado secundario se realiza en tiempo real. Estos espacios proporcionan liquidez a los inversores, que pueden operar con los instrumentos financieros con facilidad en cualquier momento del horario de negociación, sin necesidad de esperar al vencimiento de los activos. De este modo, los inversores pueden ajustar sus carteras para adaptarse tanto a su situación económica como al contexto actual, pudiendo reducir sus riesgos y pérdidas y aumentar sus potenciales ganancias.

¿Quién participa en el mercado secundario?

El mercado secundario juega un papel clave en el correcto funcionamiento del mercado de valores, ya que proporciona liquidez a los activos financieros y nuevas oportunidades de inversión para los usuarios. Este espacio sirve como complemento del mercado primario, siendo ambos vitales para la economía de los países, y en él, si bien no intervienen las empresas emisoras de los activos, participan distintos agentes, entre los que destacan:

Inversores particulares : personas físicas que compran o venden valores por cuenta propia.

: personas físicas que compran o venden valores por cuenta propia. Entidades financieras : bancos, sociedades de valores y agencias de inversión que actúan motu proprio o en nombre de sus clientes.

: bancos, sociedades de valores y agencias de inversión que actúan motu proprio o en nombre de sus clientes. Inversores institucionales : fondos de inversión, fondos de pensiones o aseguradoras, entre otros, que operan a gran escala.

: fondos de inversión, fondos de pensiones o aseguradoras, entre otros, que operan a gran escala. Intermediarios financieros: brókers, plataformas u otras entidades encargadas de facilitar la ejecución de órdenes.

El conjunto de estos participantes garantiza un mercado fluido, con muchas contrapartes dispuestas a comprar o vender activos en función de sus expectativas y necesidades.

¿Qué productos se negocian?

Dada su naturaleza, en el mercado secundario pueden encontrarse

Acciones : títulos de propiedad sobre una empresa cotizada.

: títulos de propiedad sobre una empresa cotizada. Bonos y obligaciones : instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas.

: instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o empresas. Letras del Tesoro : activos de renta fija a corto plazo emitidos por el Estado.

: activos de renta fija a corto plazo emitidos por el Estado. Participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.

Derivados financieros : opciones, futuros y swaps.

: opciones, futuros y swaps. ETF (fondos cotizados) : productos que replican índices o activos.

: productos que replican índices o activos. Deuda pública: negociada activamente tanto por inversores minoristas como por instituciones.

Dentro del mercado secundario, además, la negociación de deuda pública es especialmente importante, ya que permite ajustar la rentabilidad y el riesgo de las carteras en función del entorno económico.

Diferencias entre mercado primario y secundario

Tanto el mercado primario como el mercado secundario tienen un papel fundamental no solo en el mundo de la inversión, sino también en la economía general. El mercado primario representa el momento de la emisión inicial del activo, mientras que el secundario es donde ese activo sigue circulando entre inversores. Así, entre ambos podemos encontrar varias diferencias clave que conviene conocer antes de comenzar a operar en ellos.

Cómo funciona el mercado secundario en la práctica

El mercado secundario se basa en la libre compraventa de valores entre inversores. Este proceso se realiza normalmente a través de mercados organizados o plataformas electrónicas reguladas. En España, el principal mercado de valores secundario es BME (Bolsas y Mercados Españoles), integrado actualmente en el grupo SIX.

Proceso de negociación

El proceso de negociación del mercado secundario es simple y puede resumirse en los siguientes pasos:

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

El inversor introduce una orden de compra o venta a través de una entidad intermediaria. La orden se introduce en el sistema de cotización (como SIBE, en el caso de las acciones del Ibex 35). La orden se ejecuta si encuentra una contrapartida. La operación se liquida y se registran los cambios de titularidad.

Las cotizaciones en el mercado secundario se determinan por la ley de la oferta y la demanda. Por tanto, un activo puede cambiar de valor continuamente.

El mercado secundario en España

Dentro de España, se pueden identificar varios tipos de mercados secundarios, en los que los inversores pueden negociar distintos tipos de activos.

1. Bolsas de Valores

En España, existen cuatro Bolsas de Valores en las que se pueden operar en el mercado secundario: la Bolsa de Madrid, de Barcelona, Bilbao y Valencia. Cuando un inversor compra acciones de Inditex en la Bolsa de Madrid, está operando en el mercado secundario. Esas acciones ya fueron emitidas hace tiempo y ahora circulan entre diferentes accionistas.

2. Mercado MEFF

El mercado MEFF (Mercado oficial de futuros y opciones financieros en España) es el mercado secundario de derivados de España, es decir, el espacio en el que se negocian activos financieros que replican el comportamiento de un valor subyacente.

3. Mercado AIAF

El mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) es uno de los mercados secundarios oficiales en España para la negociación de renta fija, especialmente deuda corporativa y pública. Es un canal fundamental para la liquidez de estos instrumentos.

El mercado secundario ayuda a inversores a ajustar sus carteras, a responder a las condiciones del momento y a encontrar oportunidades sin depender solo de nuevas emisiones. Comprender su funcionamiento será vital para invertir en Bolsa.

Invertir con XTB

En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 1.400 ETF de grandes compañías a escala global. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.