Hier, l'agence de presse Tasnim a fait état d'une interruption des échanges de messages entre les États-Unis et l'Iran. Cette décision serait un moyen pour l'Iran de protester contre les attaques incessantes d'Israël contre le Liban. La probabilité de parvenir rapidement à un accord entre les parties s'amenuise, ce qui pèse sur le moral des marchés. Presque tous les principaux indices européens ont clôturé dans le rouge hier. Le DAX allemand a reculé de 0,4 %, le CAC 40 français de 0,5 %, le FTSE 100 britannique de 0,7 %, tandis que le SMI suisse a chuté de pas moins de 1,8 %. La situation semblait légèrement meilleure sur le continent américain, ce qui est de bon augure pour l'Europe à l'approche de l'ouverture des marchés aujourd'hui. Le S&P 500 (+0,3 %) et le NASDAQ Composite (+0,4 %) ont tous deux progressé, portés par les secteurs de la technologie et de l’énergie. 🌍 Géopolitique L’un des thèmes clés de lundi a été la suspension des pourparlers menés sous médiation entre Téhéran et Washington. Cette mesure se veut une protestation iranienne contre les actions d’Israël. Cependant, Benjamin Netanyahu poursuit ses attaques contre le Liban. Hier, il a ordonné des frappes aériennes sur la banlieue de Beyrouth, la capitale du pays. Dans le même temps, Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires, déclarant à la fois qu’« un accord pourrait être signé d’ici une semaine » et qu’il « se moquait » des négociations. 📈 Données macroéconomiques Les données de l’ISM Manufacturing PMI d’hier pour le mois de mai se sont établies à 54,0, un niveau nettement supérieur aux prévisions (53,0) et à celui d’avril (52,7). Elles ont également atteint leur plus haut niveau depuis mai 2022. En ce qui concerne notamment les perspectives d’inflation, l’indice ISM Prices Paid a chuté de manière inattendue, passant de 84,6 à 82,1 . Il reste toutefois à des niveaux historiquement très élevés.

a chuté de manière inattendue, passant de à . Il reste toutefois à des niveaux historiquement très élevés. En revanche, les données relatives aux nouvelles commandes (56,8) et à l'emploi (48,6) ont surpris à la hausse. Aujourd'hui, nous attendons la publication des données sur l'inflation de la zone euro pour le mois de mai (11 h 00) et du rapport JOLTS sur les offres d'emploi du marché du travail américain pour le mois d'avril (16 h 00). 🌏 Asie Le sentiment sur les marchés asiatiques reste mitigé. L'indice chinois Hang Seng enregistre des gains substantiels (+ 2,3 % ), soutenu par les géants de la technologie – Tencent (+ 8,9 % ) et Meituan (+ 8,5 % ). BYD (+ 6,5 % ) et Alibaba (+ 5,9 % ) affichent également de bonnes performances aujourd'hui.

enregistre des gains substantiels (+ ), soutenu par les géants de la technologie – (+ ) et (+ ). (+ ) et (+ ) affichent également de bonnes performances aujourd'hui. En revanche, le NIKKEI 225 japonais (-0,8 %) et le KOSPI sud-coréen (-0,5 %) sont dans le rouge. 💱 Devises En raison d’un sentiment général d’aversion au risque, le dollar américain a démarré la semaine en position de force. Parmi les principales devises, seule la livre sterling affiche de meilleurs résultats pour l’instant. En bas du classement se trouve le dollar néo-zélandais (- 0,9 % ), qui cède une partie des gains enregistrés ces derniers jours à la suite du virage hawkish de la RBNZ.

), qui cède une partie des gains enregistrés ces derniers jours à la suite du virage hawkish de la RBNZ. Les devises scandinaves, fortement dépendantes du sentiment des marchés, enregistrent également des pertes (environ - 0,5 % ).

). Parmi les devises des marchés émergents, le peso colombien s’est démarqué, enregistrant hier sa plus forte appréciation journalière depuis plus de 15 ans. Cette évolution est une réaction aux résultats étonnamment bons d’Abelardo de la Espriella au premier tour de l’élection présidentielle. 🛢️ Matières premières Sous l’effet de nouveaux signes d’escalade, les prix du pétrole et du GNL ont progressé hier. Aujourd’hui, on observe un léger recul. Le Brent recule de 0,8 % à environ 94 $ le baril, tandis que le WTI a chuté de 1 % à 91 $ .

recule de à environ le baril, tandis que le a chuté de à . Le gaz sur la bourse néerlandaise TTF recule de 0,2 % à 48 $ par MWh, et le NATGAS est en baisse de 0,3 % à 3,17 $ par MMBtu. En revanche, les métaux précieux progressent. L'or progresse de 0,9 % à 4 525 $ l'once troy, tandis que l'argent bondit de 2,5 % à 76,7 $. ₿ Cryptomonnaies Les principales cryptomonnaies poursuivent leur tendance baissière. Le Bitcoin recule de 1,4 % aujourd'hui pour s'établir autour de 70 380 $, tandis que l'Ethereum recule de 0,8 % à 1 987 $. — Michał Jóźwiak, Financial Market Analyst at XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."