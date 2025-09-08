A l'ouverture des marchés européens (08.09.2025)

Les marchés boursiers asiatiques ont enregistré des gains modérés en début de séance lundi ; le Nikkei japonais a progressé de près de 1,5 % après une révision à la hausse du PIB supérieure aux attentes et une vague d'incertitude suite à la démission du Premier ministre Ishiba. La Chine a également enregistré de légers gains malgré des données décevantes sur le trade ; le Hang Seng de Hong Kong a progressé, tandis que l'Australie a enregistré une légère baisse.

Sur le marché des devises, l'événement principal est l'affaiblissement du yen causé par les changements politiques au Japon ; le USD/JPY a temporairement atteint 148,57. Dans le même temps, les devises liées aux matières premières perdent du terrain, tandis que l'euro reste stable. Le dollar américain est en légère baisse après la publication de données médiocres sur le marché du travail américain, et le yuan chinois est stable malgré les inquiétudes concernant les perspectives d'exportation.

En termes de données, le PIB révisé du Japon a montré que l'économie a connu une croissance annualisée de 2,2 % au deuxième trimestre (0,5 % en glissement trimestriel), soit un rythme plus rapide que prévu, par rapport à l'estimation préliminaire de 1,0 %. Cette amélioration reflète une augmentation de la consommation privée et marque le cinquième trimestre consécutif de croissance.

En Chine, les données du commerce du mois d'août ont montré une augmentation des exportations, mais inférieure aux attentes, avec une croissance en glissement annuel à son plus bas niveau depuis février. Les expéditions vers les États-Unis ont chuté de 33 % en glissement annuel, soulignant l'impact négatif des droits de douane.

Parmi les matières premières, les prix de l'or restent élevés (la Chine achète ce métal, dont le prix dépasse 3 500 dollars l'once, restant proche de 3 600 dollars l'once), tandis que le pétrole rebondit malgré les changements dans la politique de production de l'OPEP+. Le contrat NATGAS est en hausse de plus de 3 % aujourd'hui.

Nous vous rappelons que ce week-end, l'OPEP+ a annoncé une augmentation de la production en octobre dans le cadre de la stratégie de marché de l'Arabie saoudite.

En août, la Banque populaire de Chine a augmenté ses réserves d'or pour le dixième mois consécutif, poursuivant ainsi sa diversification par rapport au dollar américain. Lors de cette période, 0,06 million d'onces troy ont été ajoutées, portant le total des réserves à 74,02 millions d'onces depuis la reprise des achats en novembre dernier, date à laquelle un total de 1,22 million d'onces a commencé à être accumulé.

Le marché des cryptomonnaies affiche un optimisme relatif. Bien que le Bitcoin ne connaisse pas de changements significatifs, un grand nombre d'altcoins peuvent se targuer d'augmentations relativement importantes ce matin. Le Dogecoin et le Sandbox sont en hausse de 3,5 % et 2 % respectivement.

