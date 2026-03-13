Résumé quotidien | la semaine s'achève avec le Brent à 100 $ et les indices dans le rouge

Malgré un optimisme modéré et prudent en début de séance, le sentiment à Wall Street s'est détérioré au fil de la journée. Les légers gains se sont transformés en baisses significatives. Les contrats à terme sur le Nasdaq et le Russell enregistrent les plus fortes baisses, de l'ordre de 0,8 %. Le S&P 500 et le Dow Jones terminent la semaine sur une note légèrement plus positive, bien qu'ils restent dans le rouge, avec des baisses d'environ 0,7 % et 0,4 % respectivement. Les États-Unis ont décidé de suspendre temporairement l’application des sanctions — par l’intermédiaire du département du Trésor — à l’encontre de certains pétroliers russes. Les déclarations de l'administration américaine concernant l'évolution de la situation en Iran restent incohérentes, mais une grande partie du marché semble s'accrocher à l'espoir que le Pentagone maîtrise encore relativement bien la situation et que la fermeture du détroit d'Ormuz soit temporaire. Dans ce contexte, les spéculations sur une éventuelle invasion terrestre de l'Iran se multiplient. L'inflation PCE s'est avérée proche des attentes du marché. L'inflation PCE sous-jacente a atteint 3,1 %, tandis que l'inflation PCE globale s'est ralentie à 2,8 %. Les dépenses de consommation ont également dépassé les attentes, atteignant 0,4 % en janvier. Le PIB du quatrième trimestre en glissement trimestriel s'est établi à seulement 0,7 %, soit la moitié des 1,4 % attendus. Un ralentissement est également observable dans les commandes de biens durables, qui ont affiché une croissance de 0 % en janvier. Adobe recule d’environ 6 % après que le PDG de la société a annoncé son intention de démissionner sans nommer de successeurs potentiels.

Les inquiétudes concernant les prix de l’énergie et les hausses potentielles des taux deintérêt font baisser les indices européens. Le STOXX 600 termine la séance en baisse de 0,6 %. La croissance économique britannique continue de ralentir, s’établissant à 0,8 % en glissement annuel. La production industrielle et manufacturière au Royaume-Uni s’est également révélée inférieure aux attentes. En France, l’inflation s’est révélée inférieure aux prévisions, à 0,9 % en glissement annuel. Zalando a progressé de 6 % après avoir publié des résultats solides et des prévisions supérieures aux attentes.

Sur le marché des changes, le dollar américain se renforce très fortement : les inquiétudes des investisseurs concernant l’inflation semblent l’emporter sur les craintes liées à la croissance. Le dollar néo-zélandais et le dollar australien comptent parmi les plus grands perdants face au dollar américain, avec une baisse d’environ 1 %. L'euro, le dollar canadien et la livre sterling ont reculé de près de 0,7 %.

Du côté des matières premières agricoles, le blé progresse d'environ 2 %, tandis que le café recule de plus de 2 %.

Dans le secteur de l'énergie, le pétrole se maintient à des niveaux nettement élevés. Le Brent termine la semaine au-dessus de 100 dollars le baril, tandis que le WTI est nettement plus bas, à environ 95 dollars le baril. Le gaz naturel (NATGAS) recule de plus de 3 %.

Les métaux industriels et les métaux précieux sont tous en baisse. Les métaux industriels qui enregistrent les plus fortes baisses sont l’aluminium (en baisse de 2,8 %) et le nickel (en baisse de plus de 2 %). Parmi les métaux précieux, le platine et l’argent affichent les pertes les plus importantes, de l’ordre de 4 %. L’argent se maintient près de 80 dollars l’once, l’or reste autour de 5 000 dollars et le platine près de 2 000 dollars.

Le sentiment de risque semble modérément favorable aux marchés des cryptomonnaies. Le Bitcoin gagne plus de 1 % et tente d'atteindre le niveau de 71 000 $. L'Ethereum s'en sort mieux, en hausse d'environ 1,7 % avec des cours proches de 2 100 $. Solana progresse encore davantage, gagnant 3 % et se maintenant autour de 88 $.

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