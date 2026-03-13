Les trois marchés à surveiller cette semaine (13.03.2026)

Une « super semaine » des banques centrales, phénomène relativement rare, débute alors que la prime de risque géopolitique liée à l’évolution de la situation au Moyen-Orient augmente rapidement. Le calendrier des événements s’annonce exceptionnellement chargé : il comprend les décisions de taux de la Fed (mercredi), de la BCE (jeudi) et de la Banque du Japon (jeudi), un catalyseur majeur pour le secteur technologique avec la conférence GTC AI de Nvidia (du lundi au jeudi), ainsi qu’un volet politique avec la réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE consacrée au Moyen-Orient. Dans le même temps, le marché pétrolier commence à intégrer dans ses prix les risques extrêmes liés à d’éventuelles perturbations prolongées des principales voies de transport. Marchés clés à surveiller : OIL, US500, USDJPY. OIL Le pétrole reste le baromètre majeur des tensions actuelles au Moyen-Orient. Toutefois, le risque pour le marché ne se limite plus à la volatilité : il concerne surtout la durée des perturbations potentielles et la capacité des flux mondiaux de pétrole à s’adapter rapidement. Le Brent a récemment brièvement franchi le seuil des 100 dollars, et plusieurs banques d’investissement ont revu à la hausse leurs prévisions de prix à court terme, estimant que les tensions géopolitiques et les risques pesant sur les infrastructures énergétiques pourraient maintenir le marché dans un contexte d’offre restreinte. Les événements macroéconomiques de la semaine pourraient amplifier les fluctuations dans un sens comme dans l’autre. Les données chinoises sur les ventes au détail et la production industrielle (lundi) fourniront un premier signal sur la demande mondiale, avant les décisions de politique monétaire de la Fed, de la BCE et de la Banque du Japon, qui influenceront le dollar américain et les conditions financières globales. US500 Les indices américains se trouvent au croisement de trois forces majeures : la politique monétaire, le thème de l’intelligence artificielle et le risque géopolitique. La décision de la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell (mercredi) constitueront l’événement central de la semaine pour les investisseurs en actions. Le marché cherchera à déterminer si le comité insiste sur un scénario de « taux plus élevés plus longtemps », notamment en raison des risques inflationnistes liés à la hausse du pétrole, ou s’il perçoit suffisamment de signes de ralentissement économique pour maintenir la possibilité de baisses de taux à l’avenir. Parallèlement, la conférence GTC de Nvidia (du lundi au jeudi) pourrait de nouveau alimenter le thème de l’IA grâce aux annonces de nouveaux produits, aux présentations de feuilles de route technologiques et aux interventions du PDG Jensen Huang. USDJPY La décision de la Banque du Japon (jeudi) et la conférence de presse du gouverneur Kazuo Ueda seront scrutées par les marchés pour obtenir des indications sur la persistance de l’inflation au Japon et sur l’impact des chocs mondiaux, notamment liés aux matières premières. Dans le même temps, la décision de la Fed (mercredi) influencera l’orientation des rendements obligataires américains, qui restent un facteur clé pour le dollar. Concrètement, la paire USDJPY devrait être analysée cette semaine selon une dynamique en deux temps : d’abord la réaction à la décision de la Fed, puis celle à la décision de la Banque du Japon. Ce n’est probablement qu’après ces deux annonces qu’un mouvement directionnel plus marqué pourrait se dessiner.

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