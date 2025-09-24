A l'ouverture des marchés européens (24.09.2025)

Wall Street a clôturé la séance de mardi avec la première prise de bénéfices significative du mois. La correction la plus importante a été enregistrée par le Nasdaq (-0,95 %), suivi du S&P 500 (-0,55 %), du Russell 2000 (-0,25 %) et du DJIA (-0,2 %).

Les contrats à terme sur les principaux indices de l'UE et des États-Unis s'échangent actuellement en légère hausse ( EU50 : +0,03 %, US30 : +0,1 % ). Le discours de Jerome Powell a été le catalyseur de la vague de ventes aux États-Unis. Selon le président de la Fed, il n'y a pas de voie politique sans risque à l'horizon : l'inflation reste à un niveau élevé et la dynamique du marché du travail a ralenti.

Les taux d'intérêt restent donc quelque peu restrictifs afin d'éviter une nouvelle accélération de la dynamique des prix, et les nouvelles baisses seront ajustées avec prudence en fonction des données disponibles. M. Powell a ajouté que le marché boursier était « assez fortement valorisé », ce qui, combiné à l'incertitude économique, a motivé des prises de bénéfices.

L'administration Trump renégocie un prêt de 2,26 milliards de dollars accordé par le ministère de l'Énergie à Lithium Americas pour le projet Thacker Pass en échange d'une participation de 10 %. La mine du Nevada, essentielle pour la chaîne d'approvisionnement en lithium et la production de batteries pour véhicules électriques, devrait produire 40 000 tonnes de matière première par an à partir de 2028. Suite à cette annonce, les actions de la société ont augmenté de près de 80 %.

M. Trump a déclaré que l'Ukraine, avec le soutien de l'UE et de l'OTAN, pouvait retrouver ses frontières d'origine et s'est engagé à livrer davantage d'armes à l'OTAN.

Le sentiment dans la région Asie-Pacifique indique que les investisseurs font preuve de prudence après la chute des marchés boursiers américains hier.

Les indices chinois sont en hausse ( CHN.cash : +1,1 % ; HK.cash : +1 % ), l'AU200.cash est en baisse de 0,65 %, l'indice indien Nifty 50 poursuit sa correction (-0,35 %) et le Nikkei 225 japonais est légèrement en dessous de la ligne ( JP225 : -0,05 % ).

L'inflation IPC en Australie s'est élevée à 3 % en glissement annuel en août, son plus haut niveau depuis juillet 2024. Les principaux facteurs ont été : le logement (+4,5 %), l'alimentation et les boissons non alcoolisées (+3 %) ainsi que l'alcool et le tabac (+6 %). La pression continue sur les prix justifie une attitude plus prudente de la part de la RBA, et donc un ralentissement du rythme des nouvelles baisses de taux d'intérêt.

Le rapport PMI préliminaire pour le Japon en septembre a montré la plus faible augmentation de l'activité en quatre mois (PMI composite : 51,1, contre 52 précédemment, prévision). L'indice manufacturier a chuté plus fortement que prévu (48,4, prévision 49,5, contre 49,7 précédemment), son plus bas niveau depuis mars, pénalisé par une forte baisse des commandes et des exportations. L'évolution des services a partiellement compensé ce résultat grâce à une forte demande intérieure. La croissance de l'emploi a été la plus faible depuis deux ans.

Le dollar australien est actuellement la devise la plus forte du G10, soutenu par les anticipations haussières concernant la RBA (AUDUSD : +0,35 %), tandis que le dollar néo-zélandais gagne également du terrain (NZDUSD : +0,1 %). Le dollar américain rebondit après deux jours de baisse (USDIDX : +0,15 %), enregistrant ses gains les plus importants face aux devises nordiques (USDNOK : +0,3 %, USDSEK : +0,2 %). Le yen, en revanche, affiche des pertes face à toutes les devises du G10 (USDJPY : +0,15 %, EURJPY : +0,1 %). L'EURUSD est en baisse de 0,1 % à 1,1803, mettant fin à une série de trois jours de hausse.

Dans le domaine des métaux précieux, l'euphorie se poursuit : l'or gagne 0,2 % à 3 770 USD l'once, l'argent 0,3 % à 44,195 USD l'once, les contrats sur le platine sont également dans le vert (+1 %) et le palladium (+0,15 %).

Le bitcoin rebondit de 0,1 % à 112 490 USD, tandis que l'ethereum prolonge ses pertes de 0,7 % à 4 151 USD.

