Avant l'ouverture des marchés européens (15.10.2025)

Points clés Les contrats à terme sur les principaux indices rebondissent dans le monde entier à la suite des commentaires accommodants du président de la Fed.

Le dollar américain s'affaiblit pour la deuxième séance consécutive, enregistrant ses pertes les plus importantes face aux devises des marchés émergents.

Les prix à la consommation en Chine ont baissé plus fortement que prévu, tandis que l'IPC de base a atteint son plus haut niveau depuis février 2024.

Wall Street a clôturé la séance d'hier avec des résultats mitigés. L'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis a entraîné des baisses sur le Nasdaq (-0,75 %) et le S&P 500 (-0,15 %), tandis que le Dow Jones (+0,44 %) et le Russell 2000 (+1,4 %) ont enregistré des gains.

Les contrats à terme sur les principaux indices rebondissent, les investisseurs se concentrant sur les résultats des entreprises publiés aujourd'hui (notamment Morgan Stanley et ASML) en l'absence de publications macroéconomiques importantes : NASDAQ 100 : +0,55 %, EU50 : +0,4 %.

Selon Jerome Powell, le ralentissement marqué de l'emploi représente un risque croissant pour l'économie américaine, laissant ouverte l'ouverture de nouvelles baisses des taux d'intérêt.

Dans le même temps, le président de la Fed a souligné la stabilité globale de l'économie américaine et a fait remarquer que l'accès de la Fed aux données lui permettait de mener sa politique monétaire même en cas de fermeture du gouvernement.

Donald Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que le refus de la Chine d'acheter du soja américain constituait un « acte économiquement hostile ». Il a annoncé des mesures de rétorsion, notamment la restriction des achats de pétrole de cuisson chinois.

Les commentaires accommodants de M. Powell stimulent les gains dans toute la région Asie-Pacifique, même si les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent de peser sur le sentiment. Les gains les plus importants sont très observés dans les indices japonais et chinois ( JP225 : +1,6 %, CHN.cash : +0,9 %, HK.cash : +0,75 % ).

). Les prix à la consommation en Chine ont baissé bien plus que prévu en septembre sur une base mensuelle (-0,3 % en glissement mensuel, consensus Bloomberg : -0,2 %, précédent : -0,4 %), tandis que la déflation des prix à la production a ralenti conformément aux attentes (-2,9 % en glissement a/a, précédent : -3,6 %). Les baisses de prix les plus importantes ont été enregistrées principalement dans les catégories les plus volatiles, à savoir l'alimentation et l'énergie, qui ont compensé les hausses observées dans les bijoux et autres biens. La pression déflationniste reflète la faiblesse de la demande des consommateurs, la surproduction et l'incertitude entourant les négociations commerciales en cours. D'autre part, l'IPC de base a augmenté de 1 %, son plus haut niveau depuis février 2024, atténuant ainsi le ton déflationniste général des données.

L'indice du dollar est en baisse pour la deuxième séance consécutive (USDIDX : -0,2 %), enregistrant ses pertes les plus importantes face aux devises des marchés émergents asiatiques (USDINR, USDTHB : -0,5 %), au dollar australien (AUDUSD : +0,44 %) et au yen (USDJPY : -0,4 %).

L'AUD est la devise la plus forte du G10 dans un contexte de retour de l'appétit pour le risque. L'EURUSD progresse de 0,15 % à 1,1625. Les matières premières énergétiques poursuivent leur baisse : le pétrole -0,1 %, OIL.WTI -0,7 % et NATGAS -1,1 %.

L'argent (+1,4 % à 52,20 $), le platine (+1,5 %) et le palladium (+0,5 %) trade en hausse.

Le sentiment reste mitigé sur les cryptomonnaies : le Bitcoin recule de 0,6 % à 112 620 $, l'Ethereum perd 0,3 % à 4 110 $, tandis que le Solana progresse de 1,6 %.

