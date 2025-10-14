L'EURUSD en hausse après le discours de Powell ! 💶📈

Points clés Powell a souligné le resserrement du marché du travail

Les risques d'inflation et de droits de douane restent tangibles

Il n'existe pas de politique sans risque, selon Powell

Le président de la Fed et du FOMC, Jerome Powell, a souligné dans son discours du 14 octobre le durcissement du marché du travail et la détérioration des perspectives économiques, soulignant que dans ces conditions, un changement de politique monétaire vers une position plus « neutre » était justifié afin d'éviter des tensions inutiles dans l'économie et le système financier. M. Powell a noté qu'il n'existe actuellement « aucune politique sans risque », mais plutôt toute une série de scénarios possibles dont les probabilités varient en fonction des données et des signaux économiques. Il a également ajouté que malgré la pression notable sur le marché du travail, le risque d'une inflation persistante et l'impact des droits de douane et des taxes commerciales sur les prix restent un véritable défi pour la politique monétaire. Dans son discours, Jerome Powell a également abordé les points suivants : L'orientation future de la politique monétaire est déterminée par les données et les évaluations des risques.

Avant la fermeture du gouvernement américain, les données indiquaient que la croissance économique pourrait être plus forte que prévu.

À l'heure actuelle, il n'existe pas d'approche totalement « sans risque » en matière de politique monétaire.

Les données disponibles suggèrent que la situation économique actuelle est similaire à celle de septembre.

Les risques de ralentissement du marché du travail américain se sont accrus.

La hausse des risques pour le marché du travail a justifié la baisse des taux d'intérêt en septembre.

Les données existantes indiquent que les droits de douane contribuent à accroître la pression sur les prix.

Les dernières données suggèrent un environnement de l'emploi caractérisé par de faibles niveaux d'emploi et des licenciements.

La banque centrale américaine a accès à des sources de données supplémentaires autres que celles fournies par le gouvernement.

La fin de la contraction du bilan pourrait approcher « dans les mois à venir ».

Certains segments des marchés monétaires semblent connaître un resserrement des conditions.

La Réserve fédérale dispose d'une marge de manœuvre pour être plus « flexible » en ce qui concerne la taille de son bilan.

Les outils politiques actuels de la Réserve fédérale fonctionnent efficacement.

Supprimer la capacité de la Réserve fédérale à payer des intérêts compliquerait considérablement le contrôle des taux d'intérêt.

Les pertes subies par la Réserve fédérale n'ont pas d'incidence sur la politique monétaire, et des bénéfices sont finalement attendus.

Les responsables de la Réserve fédérale discuteront de la composition du bilan.

La Réserve fédérale continue de viser un bilan composé uniquement de titres du Trésor à long terme.

L'arrêt prématuré de l'expansion du bilan aurait un impact minime.

Le bilan reste un outil clé de la politique monétaire. Le discours de Powell était nuancé, mais les marchés l'ont perçu comme accommodant. L'accent mis sur la situation du marché du travail et les risques croissants dans l'environnement économique pourrait suggérer que la Fed est actuellement plus préoccupée par l'état de l'économie que par l'inflation elle-même. Cette insistance est interprétée comme un signal indiquant que les autorités monétaires pourraient être enclines à accélérer les baisses de taux d'intérêt. Les contrats sur les principaux indices américains sont en hausse après le discours du président de la Fed, et le dollar s'affaiblit. EURUSD (H1) Source: xStation5

