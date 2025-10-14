Résumé quotidien : Powell relance les marchés ! 📈 Hausse de l'EURUSD

Points clés Le discours de Powell préserve les gains du marché mais fait chuter le dollar

Les banques reculent malgré de bons résultats

Les matières premières énergétiques et industrielles en baisse

La BCE maintient sa politique - L'euro s'apprécie

Les métaux rares continuent de progresser dans un contexte de tensions commerciales

Les indices américains ont très mal commencé la journée, malgré un début de saison des résultats solides pour les banques. À l'ouverture, les principaux indices étaient en baisse de plus de 1 %. La situation n'a été renversée que par Jerome Powell, dont le discours a été perçu par le marché comme une raison de changer de sentiment. À la fin de la séance, presque tous les indices boursiers américains étaient en territoire positif. Le Russell 2000 a enregistré la plus forte hausse, avec 1,3 %, tandis que le Nasdaq a affiché une performance moins bonne, oscillant autour de son niveau d'ouverture, et que le S&P 500 et le Dow Jones ont gagné environ 0,5 %.

Aujourd'hui, les géants bancaires américains ont présenté leurs résultats financiers. JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup ont dépassé les attentes du marché en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices nets. Malgré des résultats solides, la plupart des banques ont terminé la séance en baisse, à l'exception de Wells Fargo, dont les actions ont pris de la valeur. Cette divergence peut suggérer que les investisseurs voient des conditions relativement meilleures dans les banques commerciales par rapport aux banques d'investissement, ce qui peut être le résultat de préoccupations liées aux risques cachés dans ce dernier segment, en particulier dans le contexte du récent scandale lié à la faillite de First Brands.

Salesforce et Walmart ont annoncé leur collaboration avec OpenAI. Le géant de la distribution a vu sa valorisation augmenter de 4 %, mais Salesforce n'a pas eu cette chance, perdant plus de 1 % de sa valorisation malgré cette collaboration.

Les marchés européens ont terminé la séance de mardi en légère baisse, ne réagissant pas à temps au discours prononcé plus tard par Jerome Powell. L'apaisement partiel des tensions politiques en France et les résultats meilleurs que prévu d'Ericsson n'ont pas suffi à améliorer le sentiment des investisseurs. Ce n'est qu'après les commentaires du président de la Fed, perçus comme un peu plus conciliants, que le sentiment s'est amélioré sur le marché à terme. Les contrats sur le FRA40 français ont gagné environ 1,4 % et le SPA35 espagnol a progressé de 0,7 %. Cependant, le DE40 allemand et le W20 de Varsovie sont restés sous pression, ce qui témoigne de la prudence des investisseurs quant aux perspectives de l'économie européenne.

Le sentiment négatif a de nouveau dominé le marché de Varsovie, les sociétés minières étant cette fois-ci la principale source de pression à la baisse. Le WIG20 a clôturé la séance avec un résultat de -1 %.

Sur le marché des matières premières, les prix de l'énergie ont enregistré des baisses notables. Les contrats sur le pétrole ont chuté de plus de 1 % à la fin de la séance, poursuivant leur correction après un rebond précédent. Les inquiétudes concernant la demande dans un contexte de signes de ralentissement économique et d'augmentation de l'offre exercent une pression sur les prix. Des baisses encore plus marquées ont été enregistrées pour le gaz naturel, dont les contrats ont chuté d'environ 2 %, aidés par des prévisions météorologiques plus clémentes et les stocks aux États-Unis.

Dans le segment des matières premières agricoles, les gains ont dominé, particulièrement visibles sur les marchés du cacao, du sucre et du café. Les prix du cacao ont augmenté de plus de 1 %, poursuivant une tendance à la hausse soutenue par les problèmes d'approvisionnement persistants en Afrique de l'Ouest. Les contrats sur le sucre ont augmenté de 2 %. Le café a connu une hausse encore plus forte, avec des contrats en hausse de plus de 4 %. Les investisseurs réagissent aux informations faisant état d'une baisse de la production en Amérique du Sud.

Les investisseurs ont décidé de réaliser certains bénéfices après les récentes hausses sur le marché des métaux industriels. Les prix du cuivre ont baissé d'environ 1,5 % et ceux du zinc ont perdu plus de 2 %.

Malgré une légère amélioration du sentiment à la fin de la séance, le sentiment sur le marché des cryptomonnaies reste clairement négatif. Non seulement les principales monnaies numériques perdent de la valeur, mais aussi les entreprises liées à l'industrie des cryptomonnaies. La fuite continue des capitaux du marché des actifs numériques se traduit par des baisses de plus de 2 % pour le Bitcoin et l'Ethereum, tandis que les jetons de moindre importance connaissent des baisses de prix encore plus importantes, de l'ordre de 4 à 5 %.

La présidente de la Banque centrale européenne a tenté aujourd'hui de calmer le sentiment des investisseurs, soulignant que malgré une politique monétaire plus restrictive, il n'y a actuellement aucun risque pour la stabilité du marché de la dette en Europe. Elle a également noté que le processus de désinflation touchait à sa fin et que la situation du marché du travail restait solide. Ces déclarations ont soutenu la monnaie unique, l'euro s'appréciant considérablement par rapport à la plupart des principales devises, récupérant ainsi ses pertes récentes.

Le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre a également attiré l'attention des investisseurs aujourd'hui. Il a souligné les risques croissants pour la stabilité financière, notamment la surévaluation potentielle des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle, les menaces liées à l'augmentation des cyberattaques et la pression continue sur le marché du travail. À la suite de ses déclarations, la livre sterling a terminé la journée en légère baisse par rapport aux principales devises.

Les entreprises liées à l'extraction et au traitement des métaux rares poursuivent leur tendance à la hausse, profitant de l'escalade des tensions dans la guerre commerciale mondiale. Les investisseurs considèrent ce segment comme un bénéficiaire potentiel de la pression croissante pour devenir indépendant des fournisseurs chinois de matières premières stratégiques. Les prix des métaux rares américains et des matériaux MP ont augmenté d'environ 3 % aujourd'hui.

