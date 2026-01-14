-
Les indices européens évoluent en ordre dispersé, la Suisse surperformant.
-
Les futures américains reculent nettement, pénalisés par la géopolitique.
-
Les matières premières s’envolent, avec un record de l’argent au-dessus de 90 USD.
-
Les banques américaines livrent des résultats contrastés en début de saison.
-
Le marché des changes reste stable, avec un euro autour de 1.1650.
-
-
Le sentiment de marché reste mitigé en cours d’après-midi, les investisseurs naviguant entre données macroéconomiques solides et risques géopolitiques croissants. Les marchés européens peinent à trouver une direction commune, tandis que les indices américains montrent davantage de faiblesse, reflétant une montée de l’aversion au risque.
📉 Indices boursiers : des performances contrastées
L’Europe sans direction claire
Les marchés européens évoluent sans tendance uniforme. La Suisse se distingue avec une progression des contrats SUI20 de 0.5%, portée par des secteurs défensifs. Le CAC40 français et le FTSE italien affichent des hausses modestes, limitées à 0.2%.
À l’inverse, les indices plus cycliques souffrent davantage. Le DAX allemand recule de 0.4%, tandis que le WIG20 polonais cède 0.9%, pénalisé par une sensibilité accrue aux flux internationaux.
Pression marquée sur les indices américains
Les contrats à terme américains accusent des replis plus nets. Le Dow Jones recule de 0.3%, le Nasdaq 100 perd 0.5%, et le S&P 500 abandonne 0.4%. Cette faiblesse reflète une prudence croissante avant les discours de la Fed et dans un contexte géopolitique tendu.
🌍 Géopolitique : un facteur de risque dominant
Greenland et Iran au cœur des inquiétudes
De nombreux analystes soulignent que la montée des tensions géopolitiques constitue un risque majeur pour les actions européennes et le marché des matières premières. Le différend autour du Groenland exerce une pression supplémentaire sur la valorisation des actifs européens, tandis que les manifestations en Iran renforcent les craintes sur l’approvisionnement énergétique mondial.
Ces éléments contribuent à un environnement de marché plus défensif, où les investisseurs privilégient les actifs tangibles et les secteurs résilients.
Un message prudent de la BCE
En marge des marchés, Luis de Guindos, vice-président de la BCE, a averti à Madrid que les entreprises européennes retardent leurs investissements face à l’incertitude géopolitique. Ce comportement pourrait, selon lui, peser durablement sur la croissance en zone euro.
🛢️ Matières premières : forte accélération
Énergie et métaux industriels en hausse
Le marché des matières premières affiche des hausses marquées. Le pétrole progresse de plus de 1%, soutenu par les incertitudes liées à une possible intervention américaine en Iran. Les métaux industriels suivent le mouvement, avec un nickel en hausse de 2.5%, reflet de tensions persistantes sur l’offre.
Les métaux précieux en pleine envolée
Le mouvement est encore plus spectaculaire sur les métaux précieux. L’argent gagne près de 6% et dépasse pour la première fois sur le COMEX le seuil de 90 USD l’once, un niveau historique. Cette performance illustre la recherche de valeurs refuges dans un contexte mondial instable.
🏦 Macroéconomie et résultats d’entreprises
Données américaines globalement solides
Aux États-Unis, les prix à la production (PPI) ressortent proches des attentes, avec une hausse annuelle de 3% et un rythme mensuel limité à 0.1%. Les ventes au détail surprennent légèrement à la hausse, progressant de 0.6% en novembre, bien que la croissance annuelle ralentisse de 3.47% à 3.3%.
Les investisseurs attendent également les interventions de plusieurs membres de la Fed, dont Williams et Kashkari, ainsi que la publication des stocks de pétrole.
Début contrasté de la saison des résultats bancaires
La saison des résultats démarre pour les banques américaines. Bank of America publie légèrement au-dessus des attentes, tandis que Wells Fargo et Citigroup battent le consensus sur le BPA, mais déçoivent sur les revenus. Citigroup progresse légèrement avant l’ouverture, alors que Wells Fargo et BoA reculent d’environ 2%.
💱 Devises et valeurs individuelles
Stabilité sur le marché des changes
Sur le marché des devises, l’EURUSD se stabilise autour de 1.1650. Le yen japonais et la livre sterling figurent parmi les devises les plus fortes face au dollar, bénéficiant d’un repositionnement défensif des investisseurs.
Actualités marquantes en Europe et en Asie
-
BP recule après avoir annoncé une dépréciation pouvant atteindre 5 milliards de GBP au T4, liée aux activités de transition énergétique.
-
Novo Nordisk affiche sa volonté de mener une stratégie agressive de fusions-acquisitions dans le domaine de l’obésité.
-
Alibaba gagne près de 3%, porté par les attentes autour de l’événement Qwen et par la vigueur générale des valeurs technologiques asiatiques.
-
Ryanair prévoit de réduire ses vols en Europe en raison d’une nouvelle taxe et a rejeté l’offre de Starlink pour l’internet à bord.
-
❓ FAQ
Pourquoi les marchés évoluent-ils sans direction claire ?
Les investisseurs arbitrent entre données macroéconomiques solides et risques géopolitiques croissants.
Quels secteurs résistent le mieux aujourd’hui ?
Les services publics, la santé et les sociétés minières, notamment dans les métaux précieux.
Pourquoi l’argent dépasse-t-il 90 USD l’once ?
La hausse reflète une forte demande refuge et des tensions géopolitiques accrues.
Les données américaines soutiennent-elles les marchés ?
Elles sont globalement solides, mais insuffisantes pour compenser les risques politiques.
Quels événements restent à surveiller aujourd’hui ?
Les discours des membres de la Fed et la publication des stocks de pétrole américains.
