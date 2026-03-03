DE40 recule de 3%, à son plus bas en 2026 🚨📉

L'indice DE40 perd actuellement environ 3 %, testant le support clé de la tendance haussière marqué par la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, qui a stoppé la baisse en novembre 2025. Le principal catalyseur est la forte hausse des prix du gaz TTF en Europe, qui ont dépassé 50 euros par MWh avec une augmentation de plus de 60 % depuis le début de la semaine, causée par la suspension des approvisionnements en GNL du Qatar à la suite d'incidents dans le détroit d'Ormuz. Les faibles stocks de gaz en Europe, qui s'élèvent à environ 30 %, et la suspension des méthaniers alimentent les inquiétudes concernant les coûts énergétiques, ce qui affecte les économies dépendantes des importations. Le marché craint que la flambée des prix de l'énergie en Europe n'entraîne une forte hausse des prix à la consommation, ce qui ferait grimper l'inflation globale et obligerait finalement la BCE à reprendre son cycle de hausse des taux d'intérêt en Europe. Les bookmakers tels que Polymarket ont constaté aujourd'hui un intérêt accru pour les contrats de paris sur les hausses de taux, mais les instruments basés sur les swaps et les rendements obligataires européens continuent d'indiquer que la BCE ne devrait pas relever ses taux d'intérêt de 25 points de base d'ici la fin de l'année. Source: Bloomberg Financial LP Les investisseurs s'intéressent également aujourd'hui aux données préliminaires de l'IPC de la zone euro pour février, qui ont surpris par des valeurs supérieures aux prévisions : 1,9 % en glissement annuel contre 1,7 % prévu et 1,7 % précédemment. L'IPC de base a augmenté de 2,4 % en glissement annuel (prévision : 2,2 % ; précédent : 2,2 %), tandis que l'IPC mensuel a augmenté de 0,7 % (prévision : 0,5 % ; précédent : -0,6 %). Ces chiffres élevés accentuent encore les risques d'inflation en Europe aujourd'hui dans un contexte de hausse des prix de l'énergie. Il est intéressant de noter qu'une situation similaire prévaut au Japon et en Corée, où le JP225 a baissé de plus de 4 % et où les prix locaux du gaz ont grimpé encore plus haut qu'en Europe, le JKM LNG atteignant des niveaux supérieurs à 13 USD/MMBt, son plus haut niveau depuis début 2025. Si la situation ne se stabilise pas dans les deux prochaines semaines, l'euro et le DE40 pourraient connaître des corrections encore plus importantes, et la Banque centrale européenne pourrait théoriquement envisager à nouveau des hausses de taux d'intérêt, ce qui pourrait être désastreux pour la reprise économique et affaiblir davantage les marchés locaux. D'un autre côté, il convient toutefois de rappeler que la reprise du trafic normal dans le détroit d'Ormuz pourrait rapidement inverser les mouvements actuels. Le DE40 allemand teste actuellement un niveau de soutien clé marqué par la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (courbe dorée sur le graphique). Il convient de noter que, par le passé, cette zone a été à plusieurs reprises un point de réaction de la demande, qui s'est ravivée après des ventes massives plus importantes. L'évolution future du DE40 dépendra en grande partie de la situation géopolitique très volatile et, surtout, de la question du transport à travers le détroit, qui est actuellement relativement déserté. Source : xStation La situation actuelle du transport dans le détroit d'Ormuz est très limitée. À l'exception de quelques navires battant pavillon iranien, la plupart des pétroliers des pays producteurs de pétrole ont cessé de naviguer dans les zones ou les ports situés juste avant le détroit. Source : marinetraffic

