Les Bourses européennes affichent des performances très contrastées en cette séance du 15 avril 2026. Le secteur du luxe subit un véritable décrochage après une série de publications trimestrielles en demi-teinte, tandis que la technologie tire son épingle du jeu grâce aux résultats d'ASML. Le conflit iranien et le choc énergétique qui en découle continuent de peser sur le sentiment des investisseurs, même si certains signaux pointent vers un possible essoufflement de la pression vendeuse à court terme.

Bourses européennes : une séance en ordre dispersé

Des indices tiraillés entre secteurs

La séance du jour illustre la divergence qui caractérise actuellement les marchés du Vieux Continent. Le FTSE 100 britannique grappille environ 0,1 %, le DAX allemand évolue à l'équilibre par rapport à la veille, tandis que le CAC 40 français recule de 0,6 % et l'IBEX 35 espagnol cède également 0,6 %.

Cette hétérogénéité reflète un marché devenu très sélectif, où la rotation sectorielle joue un rôle déterminant. Les Bourses européennes restent parmi les moins performantes depuis le début du conflit iranien et le choc énergétique associé. Le secteur du luxe a perdu plus de 100 milliards de dollars de capitalisation depuis le début de cette crise, et la semaine en cours concentre à elle seule plus de 22 % de la capitalisation du CAC 40, avec les publications de LVMH, Kering et Hermès.

Un choc énergétique aux conséquences durables

Indépendamment de l'issue du conflit, les conséquences sur l'économie européenne semblent appelées à durer. Les prix élevés de l'énergie pèsent sur les anticipations de bénéfices des entreprises, maintiennent l'inflation à un niveau élevé et incitent les banques centrales à conserver une posture monétaire prudente. Les prévisions de croissance mondiale continuent de se dégrader dans ce contexte.

Le Brent reste au-dessus de 95 dollars le baril, reflétant la persistance du risque géopolitique et les tensions sur l'offre. Ce niveau de prix constitue un facteur inflationniste significatif, susceptible d'influencer les anticipations de politique monétaire et la dynamique de croissance mondiale. Du côté des métaux précieux, des prises de bénéfices sont observées après les gains récents, traduisant un refroidissement temporaire de la demande pour les valeurs refuges.

Le luxe en pleine tourmente : Kering et Hermès sous pression

Kering entraîne le secteur dans sa chute

Le secteur du luxe subit une pression considérable après les résultats décevants de Kering publiés la veille. Le titre perd près de 9 % en séance, dans le prolongement de la chute de plus de 10 % enregistrée après la publication. Gucci, la marque phare du groupe, a vu son chiffre d'affaires reculer de 14,3 % au premier trimestre, bien au-delà du consensus. L'affaiblissement de la demande pour les marques premium, en particulier en Chine, soulève des interrogations sur la capacité du secteur à se redresser durablement.

LVMH est également emporté dans le mouvement baissier, le marché traitant désormais l'ensemble du secteur comme un bloc, y compris les noms les plus solides. Le Capital Markets Day de Kering à Florence ce jeudi concentre les attentes, mais les investisseurs restent prudents.

Hermès déçoit malgré son statut de valeur refuge du luxe

Hermès, longtemps considéré comme le titre le plus défensif du secteur, n'échappe pas à la correction. Le groupe a publié ce matin un chiffre d'affaires de 4,07 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 6 % à taux de change constants mais en léger recul de 1 % en données publiées, en raison d'un effet de change défavorable de 290 millions d'euros. Le titre chute de près de 13 % à l'ouverture.

La croissance est inférieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur une progression de 7,1 %. Le conflit au Moyen-Orient a lourdement affecté les ventes dans la région, avec un recul de 40 % sur le seul mois de mars après un début d'année à deux chiffres. L'Amérique du Nord reste le point fort, avec une hausse de 17,2 % à taux de change constants. Le marché procède à une réévaluation sectorielle globale, même pour les noms considérés comme les plus solides.

ASML : la technologie comme contrepoint au luxe

Des résultats T1 solides portés par l'intelligence artificielle

À rebours du luxe, ASML publie des résultats qui confortent le récit d'un boom des semi-conducteurs alimenté par l'intelligence artificielle. Le groupe néerlandais affiche un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros au premier trimestre 2026, une marge brute de 53,0 % et un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros, en hausse de 15 % sur un an. Le bénéfice par action s'établit à 7,15 euros.

Le directeur général Christophe Fouquet a souligné que les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs continuent de se confirmer, portées par les investissements continus dans les infrastructures liées à l'IA. La demande pour les systèmes de lithographie EUV et DUV reste soutenue, et le carnet de commandes offre une bonne visibilité.

Des perspectives annuelles revues à la hausse

ASML a relevé sa fourchette de chiffre d'affaires annuel à 36-40 milliards d'euros, contre 34-39 milliards précédemment. La marge brute attendue se situe entre 51 % et 53 %. Pour le deuxième trimestre, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 8,4 et 9,0 milliards d'euros.

Ces résultats renforcent la position relative du secteur technologique face au reste du marché et illustrent la divergence croissante entre les segments portés par l'IA et ceux exposés au ralentissement de la consommation. Le titre ASML évolue autour d'une zone technique clé entre 1 304 et 1 307 euros, et la publication pourrait déclencher un signal directionnel.

Données macroéconomiques : des signaux de stabilisation

Inflation française proche de la cible de la BCE

L'inflation harmonisée (IPCH) en France ressort à 2,0 % en rythme annuel en mars, légèrement au-dessus du consensus de 1,9 %. Sur un mois, la progression est également marginalement supérieure aux attentes. Malgré cette légère surprise à la hausse, l'inflation reste globalement stable et proche de l'objectif de la Banque centrale européenne.

Dans un contexte où les craintes liées aux pressions inflationnistes d'origine énergétique restaient vives, cette stabilité réduit la probabilité d'un durcissement supplémentaire de la politique monétaire. La BCE dispose d'une marge de manoeuvre pour maintenir sa posture actuelle sans basculer vers un ton plus restrictif.

Production industrielle : une stabilisation à bas niveau

La production industrielle de la zone euro a surpris positivement, avec une hausse de 0,4 % sur un mois contre 0,2 % attendu. En rythme annuel, le recul s'atténue à -0,6 % contre -1,4 % anticipé. L'activité manufacturière reste faible, mais ne se détériore plus au rythme précédemment craint.

Ce chiffre pointe davantage vers une stabilisation à des niveaux bas qu'un nouveau cycle de contraction. Dans une perspective plus large, cela conforte la perception de l'Europe comme un marché défensif, sans pour autant entrer dans une nouvelle phase de détérioration récessive. La combinaison d'une inflation maîtrisée et d'une industrie qui cesse de se dégrader offre un plancher relatif pour les actions européennes, même si les catalyseurs de hausse restent limités à court terme.

❓ FAQ

Pourquoi les Bourses européennes sont-elles sous pression depuis le début de l'année ? Le conflit iranien et le choc énergétique qui en découle pèsent sur les anticipations de croissance et de bénéfices. Les prix élevés du pétrole maintiennent l'inflation à un niveau élevé et incitent les banques centrales à rester prudentes.

Pourquoi le secteur du luxe chute-t-il aussi fortement ? Les résultats trimestriels de Kering et Hermès sont inférieurs aux attentes. La faiblesse de Gucci en Chine, les perturbations au Moyen-Orient et la baisse du tourisme en Europe affectent l'ensemble du secteur. Les investisseurs procèdent à une réévaluation globale des valorisations.

Quels sont les résultats d'ASML au T1 2026 ? ASML affiche un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros, un bénéfice net de 2,8 milliards (+15 % sur un an) et une marge brute de 53 %. Le groupe a relevé ses perspectives annuelles de chiffre d'affaires à 36-40 milliards d'euros.

L'inflation en Europe est-elle maîtrisée ? L'inflation française ressort à 2,0 % en rythme annuel, proche de l'objectif de la BCE. Cette stabilité réduit la probabilité d'un nouveau tour de vis monétaire, même si les prix de l'énergie restent un facteur de risque.

La production industrielle européenne se redresse-t-elle ? Elle ne se redresse pas à proprement parler, mais cesse de se dégrader. La hausse de 0,4 % sur un mois dépasse les attentes et le recul annuel s'atténue nettement. Il s'agit d'une stabilisation à des niveaux bas plutôt que d'un rebond.