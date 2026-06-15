Les contrats à terme sur le cacao bondissent de 6% en raison des craintes liées au phénomène El Niño 📈

Les contrats à terme sur le cacao à l'ICE progressent aujourd'hui de plus de 6 %, dépassant les 4 100 dollars la tonne et enregistrant l'une de leurs plus fortes hausses depuis plusieurs semaines. Il y a quelques jours à peine, les investisseurs se concentraient sur l'augmentation de l'offre en provenance d'Afrique de l'Ouest et la reconstitution des stocks, mais le marché a rapidement été rappelé aux risques qui pourraient à nouveau limiter la production au cours des prochaines saisons. Les prévisions concernant El Niño, la détérioration des perspectives pour la récolte 2026/27 et un nombre record de fonds pariant sur de nouvelles baisses de prix sont désormais au centre de l'attention.

Les fonds contraints de couvrir leurs positions courtes : El Niño est-il de retour ?

L'un des principaux moteurs de la hausse d'aujourd'hui est la configuration technique du marché. Selon le dernier rapport Commitment of Traders, les fonds d'investissement ont augmenté leurs positions courtes nettes début juin pour atteindre 21 111 contrats. Cela a marqué le niveau le plus élevé en plus de trois ans et indiquait clairement qu'une part importante du marché s'était positionnée en vue d'une nouvelle baisse.

Une concentration aussi importante de positions baissières augmente souvent le risque de mouvements brusques dans la direction opposée. Il suffit d'un catalyseur fondamental ou d'un changement de sentiment pour que les investisseurs commencent à liquider leurs positions courtes en masse. Ce processus, connu sous le nom de « couverture de positions courtes », conduit fréquemment à de puissants rebonds sur les marchés des matières premières.

Le rebond d'aujourd'hui correspond parfaitement à ce scénario. Le marché a reçu plusieurs nouvelles raisons d'être prudent quant aux prévisions de croissance continue de l'offre, ce qui a incité certains investisseurs à prendre leurs bénéfices sur leurs positions courtes. En conséquence, le rebond a pris un élan supplémentaire.

Le facteur le plus important soutenant les prix reste les prévisions météorologiques pour l’Afrique de l’Ouest. L’Agence météorologique japonaise a confirmé cette semaine qu’un phénomène El Niño s’était formé dans le Pacifique équatorial. Parallèlement, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) estime à 67% la probabilité d’un « Super El Niño », qui pourrait figurer parmi les plus puissants jamais enregistrés.

Pour le marché du cacao, cette évolution est très significative. El Niño entraîne souvent des conditions plus chaudes et plus sèches en Afrique de l’Ouest, une région qui représente environ 70% de la production mondiale de cacao. Dans de telles circonstances, les rendements de cacao peuvent se détériorer considérablement, surtout si les conditions météorologiques défavorables persistent pendant plusieurs mois.

De plus, les premières enquêtes pour la saison 2026/27 indiquent une formation de chérelles inférieure à la moyenne sur les cacaoyers. C'est l'un des premiers signes avant-coureurs suggérant que la récolte principale, qui commence en octobre, pourrait être décevante. Les investisseurs commencent donc à anticiper la possibilité que l'amélioration actuelle de l'offre s'avère temporaire.

Les données en provenance d'Afrique brossent actuellement un tableau très différent

En début de semaine, les arguments baissiers dominaient encore le discours du marché. La Côte d'Ivoire a fait état d'une nette amélioration des arrivages de cacao dans ses ports. Depuis le début de la campagne de commercialisation 2025/26, le 1er octobre, environ 1,95 million de tonnes de cacao avaient atteint les ports au 7 juin.

Cela représente une augmentation de 18,9% par rapport à la même période l'année précédente. De plus, en mai, le pays a relevé ses prévisions de livraisons de cacao pour l'ensemble de la saison à 2,2 millions de tonnes, contre une estimation précédente de 1,8 à 1,9 million de tonnes. Les autorités ont invoqué des conditions météorologiques favorables et des récoltes meilleures que prévu comme principales raisons de cette révision.

Plusieurs institutions surveillant le marché du cacao ont également souligné l'amélioration de la situation de l'offre. L'Organisation internationale du cacao (ICCO) estime que la production mondiale de cacao pour la saison 2024/25 augmentera de 8,3 % en glissement annuel pour atteindre 4,723 millions de tonnes. Si cela se confirme, cela marquerait le premier excédent mondial de cacao après quatre années consécutives de déficits.

Les stocks augmentent, mais le marché reste sceptique

Un autre facteur baissier réside dans l’augmentation des stocks suivis par l’ICE. Début juin, les stocks surveillés par la bourse ont dépassé les 2,93 millions de sacs, atteignant leur plus haut niveau depuis environ un an et demi. Pour de nombreux acteurs du marché, cela indiquait que les pressions sur l’offre s’atténuaient progressivement.

Dans le même temps, certains analystes affirment que des stocks plus élevés ne résolvent pas automatiquement les défis structurels du marché. La production de cacao reste très concentrée géographiquement, la majorité de l’offre mondiale provenant d’une poignée de pays d’Afrique de l’Ouest.

En pratique, cela signifie que même si les stocks se reconstituent temporairement, le marché reste extrêmement vulnérable aux perturbations liées aux conditions météorologiques. Les investisseurs se souviennent encore de la rapidité avec laquelle les prix ont réagi ces dernières années aux annonces de sécheresses, de maladies des cultures et de goulets d'étranglement logistiques dans toute la région.

La demande de chocolat s'avère plus résistante que prévu

Pendant des mois, la hausse des prix du cacao a suscité des inquiétudes quant à un affaiblissement de la consommation de chocolat. Cependant, les données récentes brossent un tableau plus nuancé. Les résultats financiers des principaux fabricants de chocolat, tels que Hershey et Mondelez, ont dépassé les attentes, ce qui suggère que les consommateurs continuent d'absorber la hausse des prix des produits chocolatés.

Dans le même temps, les données sur la trituration du cacao indiquent un affaiblissement de la demande dans plusieurs régions. En Amérique du Nord, la trituration au premier trimestre a reculé de 3,8% en glissement annuel pour s’établir à 106 087 tonnes. En Europe, elle a chuté de 7,8% à 325 895 tonnes, un résultat plus faible que prévu et le plus bas niveau enregistré au premier trimestre depuis 17 ans.

L'Asie reste l'exception notable. Les broyages de cacao dans la région ont augmenté de 5,2% en glissement annuel pour atteindre 223 503 tonnes, alors que le marché s'attendait à une baisse de 6,7%. Cela suggère que la baisse de la demande dans les économies développées est au moins partiellement compensée par la hausse de la consommation sur les marchés émergents.

De plus en plus d'institutions révisent à la baisse leurs prévisions d'excédent

Bien que le marché reste officiellement en excédent, les prévisions concernant l'ampleur de cet excédent continuent de se réduire. StoneX a récemment abaissé ses prévisions concernant l'excédent mondial de cacao pour la saison 2026/27 à 149 000 tonnes, contre les 267 000 tonnes prévues en janvier. Cette révision s'explique en grande partie par les inquiétudes croissantes concernant l'impact potentiel d'El Niño sur la production de cacao en Afrique de l'Ouest.

Dans le même temps, StoneX a ramené son estimation de l'excédent pour 2025/26 à 247 000 tonnes, contre 287 000 tonnes précédemment prévues. Une tendance similaire se dessine dans les projections de l'ICCO. Fin mai, l'organisation a ramené son estimation de l'excédent pour 2024/25 à 48 000 tonnes, contre 75 000 tonnes.

Le Nigeria, cinquième producteur mondial de cacao, devient également une source de préoccupation. Les exportations de cacao du pays ont chuté de 20% en glissement annuel en avril, pour s’établir à 14 921 tonnes. Parallèlement, l’association locale du cacao prévoit que la production de la saison 2025/26 reculera de 11%, à 305 000 tonnes.

Les difficultés logistiques contribuent également à soutenir les prix. Les perturbations persistantes liées au transport maritime dans le détroit d’Ormuz entraînent une hausse des coûts de fret, de carburant et d’assurance, ce qui augmente le coût global des importations de cacao à travers le monde.

Les décisions politiques des pays producteurs restent également d’actualité. Le Ghana a réduit de près de 30% le prix officiel payé aux producteurs de cacao en prévision de la saison 2025/26, tandis que la Côte d’Ivoire a réduit de 57% les paiements aux agriculteurs pour la récolte intermédiaire qui a débuté en mars. À eux deux, ces pays représentent plus de la moitié de la production mondiale de cacao.

La remontée actuelle met en évidence la prudence dont font toujours preuve les investisseurs face aux prévisions d'une amélioration durable des conditions d'approvisionnement. Malgré une production en hausse, des stocks croissants et un marché qui reste techniquement excédentaire, il a suffi de quelques signaux d'alerte liés aux conditions météorologiques pour déclencher un rebond brutal. Cela nous rappelle une fois de plus que le cacao reste l'une des matières premières les plus sensibles aux conditions météorologiques et les plus exposées aux perturbations au monde.

COCOA (D1)

Source: xStation5

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB