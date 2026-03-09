À la mi-séance : 📉 choc énergétique et panique des marchés ⚠️

La volatilité ( VSTOXX ) atteint 30,3 , son plus haut depuis avril.

Le gaz européen grimpe à 62 EUR/MWh , après une hausse de 65% la semaine précédente.

Le pétrole a bondi de plus de 50% en mars , frôlant $120 le baril .

Le STOXX 600 chute de 2% , soit près de 7,3% sous son record de février .

Points clés Le STOXX 600 chute de 2% , soit près de 7,3% sous son record de février .

Le pétrole a bondi de plus de 50% en mars , frôlant $120 le baril .

Le gaz européen grimpe à 62 EUR/MWh , après une hausse de 65% la semaine précédente.

Les secteurs banques (-3,2%) et immobilier (-3,1%) mènent les pertes.

La volatilité (VSTOXX) atteint 30,3, son plus haut depuis avril.

Les marchés européens entament la semaine sous forte pression après l’escalade militaire au Moyen-Orient. L’envolée du pétrole et du gaz ravive les craintes d’un choc énergétique majeur, poussant les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués. L’indice STOXX 600 recule d’environ 2%, prolongeant la correction entamée la semaine dernière. Les principaux indices du continent enregistrent également de fortes baisses. 📊 Une vague de ventes sur les marchés européens Indices en forte baisse Les principaux indices européens reculent fortement : DE40 (DAX)

FRA40 (CAC 40)

UK100 (FTSE 100)

SPA35 (IBEX) Tous affichent des pertes comprises entre 1,5% et 2,5%. Le VSTOXX, indice de volatilité européen, grimpe à 30,3 points, son niveau le plus élevé depuis avril, signe d’une forte montée de l’aversion au risque. Un marché déjà fragilisé La correction intervient après une semaine déjà difficile pour les actions européennes. Le STOXX 600 avait chuté de 5,51%, laissant l’indice désormais 7,3% sous son record atteint en février. 🛢️ Choc énergétique : pétrole et gaz explosent Pétrole proche de $120 Les prix du pétrole ont bondi de plus de 50% depuis le début du mois de mars, atteignant brièvement près de $120 le baril. Cette hausse s’explique par : les frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes

les perturbations dans le détroit d’Ormuz Ce passage stratégique transporte environ 20 millions de barils par jour, soit une part majeure de l’offre mondiale. Gaz européen en forte hausse Le marché du gaz subit également une pression intense. Les contrats TTF européens ont grimpé de plus de 14% à 62 EUR/MWh, après une hausse spectaculaire de 65% la semaine précédente. Plusieurs facteurs expliquent ce mouvement : baisse des flux de GNL

fermeture du terminal Ras Laffan au Qatar

stocks européens inférieurs à 30% Ces éléments alimentent les craintes d’un déficit énergétique pour l’Europe. 🏭 L’économie allemande montre des signes de faiblesse Chute brutale des commandes industrielles Les données économiques publiées en Allemagne renforcent l’inquiétude. Les commandes industrielles ont chuté de 11,1% sur un mois en janvier, bien au-delà des attentes (-4,5%). Cette baisse intervient après une hausse de 6,4% en décembre. Dans le détail : commandes domestiques : -16,2%

commandes étrangères : -7,1% La production industrielle recule également de 0,5%. Forte volatilité sectorielle Le recul est particulièrement marqué dans le secteur des produits métalliques (-39,4%), tandis que l’industrie automobile progresse de 10,4%. Cette volatilité souligne la fragilité de la reprise industrielle européenne. 📉 Secteurs cycliques et transport sous pression Banques, immobilier et matières premières en baisse Les secteurs les plus sensibles à la conjoncture enregistrent les plus fortes pertes : banques : -3,2%

immobilier : -3,1%

ressources de base : fortes baisses La hausse des rendements obligataires européens accentue également la pression sur ces segments. Compagnies aériennes pénalisées Les compagnies aériennes souffrent particulièrement de la flambée du pétrole : Lufthansa : -3,9%

Air France-KLM : -4,1% À l’inverse, les entreprises de défense progressent, notamment Leonardo (+4%), profitant du contexte géopolitique tendu. 🌍 Un climat géopolitique et économique tendu Durcissement politique en Iran L’Iran a annoncé la nomination de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême, ce qui renforce la perception d’un durcissement politique dans un contexte de guerre ouverte avec les États-Unis et Israël. Cette évolution accroît l’incertitude géopolitique. Avertissement du FMI La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a appelé les décideurs à se préparer à des “chocs historiques”. Entre tensions énergétiques, risques géopolitiques et fragilité économique, les marchés mondiaux pourraient entrer dans une période de volatilité élevée. En résumé, l’escalade au Moyen-Orient déclenche un véritable choc énergétique pour l’Europe. Entre la flambée du pétrole et du gaz, la faiblesse économique en Allemagne et la hausse de la volatilité, les marchés européens font face à un environnement particulièrement incertain. ❓ FAQ Pourquoi les marchés européens chutent-ils fortement ?

La hausse brutale du pétrole et du gaz liée au conflit au Moyen-Orient accroît les craintes d’inflation et de ralentissement économique. Pourquoi le gaz augmente-t-il autant ?

La baisse des flux de GNL, la fermeture d’un terminal au Qatar et des stocks européens faibles alimentent les tensions sur l’offre. Quels secteurs souffrent le plus ?

Les banques, l’immobilier, les compagnies aériennes et les ressources de base. Pourquoi certaines actions de défense montent-elles ?

Les tensions géopolitiques augmentent les anticipations de dépenses militaires.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."