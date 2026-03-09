Les rendements et le dollar forts n’ont pas déclenché de chute.

Points clés Bitcoin remonte vers $68 000 , Ethereum progresse de +2,5%.

La corrélation avec Wall Street semble s’affaiblir à court terme.

Le support clé se situe entre $60 000 et $63 000 .

La résistance majeure reste $74 000–$75 000 .

Le marché des cryptomonnaies montre une nouvelle fois sa capacité à évoluer indépendamment des marchés traditionnels à court terme. Alors que Wall Street subit une forte pression et que le pétrole s’envole de plus de 16%, Bitcoin parvient à progresser vers $68 000, tandis qu’Ethereum gagne environ 2,5%. Ce comportement illustre un phénomène de plus en plus observé : une corrélation plus faible entre crypto et actions, notamment après les fortes liquidations sur les marchés dérivés. 📊 Une corrélation plus faible avec Wall Street Les liquidations ont réduit la pression spéculative Les récentes baisses sur le marché crypto ont entraîné une liquidation massive de positions sur les produits dérivés. Ce nettoyage du levier financier réduit la sensibilité du marché aux chocs externes. Dans ce contexte, même un environnement macroéconomique défavorable — dollar fort, rendements obligataires en hausse et chute des actions — n’a pas déclenché de nouvelle vague de ventes. Le “risk-off” global ne profite pas forcément aux cryptos Même si la corrélation avec les actions diminue, cela ne signifie pas automatiquement que les cryptomonnaies deviennent des valeurs refuges. Les flux restent principalement déterminés par la structure interne du marché crypto, notamment la liquidité, les positions spéculatives et les niveaux techniques. 📈 Analyse technique : zones clés pour Bitcoin Résistance majeure autour de $74 000–$75 000 Source: xStation5 À moyen terme, la principale zone de résistance se situe entre $74 000 et $75 000. Cette zone correspond à plusieurs niveaux techniques importants : le retracement de Fibonacci 38,2% de la baisse amorcée mi-janvier

le retracement 23,6% de la correction plus large entamée en octobre 2025 Un franchissement durable de cette zone pourrait relancer une dynamique haussière plus marquée. Support solide entre $60 000 et $63 000 À la baisse, Bitcoin bénéficie d’un support important dans la zone $60 000–$63 000. Plusieurs réactions de prix ont déjà montré que la demande reste relativement forte dans cette zone. Elle constitue donc un point d’équilibre clé entre acheteurs et vendeurs. Cependant, une cassure nette sous $63 000 pourrait ouvrir la voie à une nouvelle vague de ventes et accélérer la correction. ⚖️ Un marché encore en phase d’équilibre Pour l’instant, Bitcoin évolue dans une phase de consolidation large, entre un support solide et une résistance bien identifiée. Ce type de configuration est fréquent après une période de volatilité élevée et peut durer plusieurs semaines avant qu’un catalyseur ne déclenche un mouvement directionnel plus clair. Les investisseurs surveillent particulièrement les flux institutionnels, l’évolution des marchés dérivés et les conditions macroéconomiques globales. En résumé, Bitcoin démontre une certaine résilience malgré un environnement macroéconomique défavorable. Tant que la zone des $60 000–$63 000 tient, le marché reste structurellement stable. La prochaine grande bataille technique se jouera probablement autour des $74 000–$75 000. ❓ FAQ Pourquoi Bitcoin monte malgré la baisse de Wall Street ?

Les liquidations récentes sur les marchés dérivés ont réduit l’effet de levier, diminuant la sensibilité aux mouvements des actions. Quel est le support le plus important pour Bitcoin ?

La zone $60 000–$63 000, où la demande s’est déjà manifestée plusieurs fois. Quel est le principal objectif haussier ?

La résistance majeure se situe entre $74 000 et $75 000, un niveau clé en analyse technique. Bitcoin est-il devenu une valeur refuge ?

Pas vraiment. Sa corrélation avec les actions peut varier, mais il reste principalement un actif risqué.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."