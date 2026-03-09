Les marchés européens ont réagi avec nervosité à la flambée du pétrole, qui s’approche désormais des $107 le baril après une hausse spectaculaire de 15%. Cette montée brutale des prix de l’énergie ravive les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance économique en Europe.

Parmi les indices les plus touchés figure le DAX allemand, particulièrement vulnérable à une hausse durable des coûts énergétiques.

🛢️ Le pétrole frappe de plein fouet l’économie européenne

Une dépendance énergétique élevée

L’Europe reste fortement dépendante des importations d’énergie, notamment du Moyen-Orient. Une hausse rapide du pétrole a donc un impact direct sur les coûts industriels et la compétitivité des entreprises.

L’Allemagne est particulièrement exposée. Son économie repose largement sur des secteurs industriels énergivores, notamment la chimie, l’automobile et l’ingénierie industrielle.

Le rôle stratégique du détroit d’Ormuz

Outre le pétrole et le gaz, de nombreuses matières premières essentielles à l’industrie allemande transitent par le détroit d’Ormuz. Toute perturbation dans cette zone pourrait aggraver les tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

Dans ce contexte, les investisseurs intègrent un scénario de coûts de production durablement plus élevés pour l’industrie européenne.

📉 DAX : correction marquée depuis les sommets

Un recul de 12% depuis les plus hauts

Le DAX (DE40) se négocie actuellement environ 1 000 points sous sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200). Depuis ses récents sommets, l’indice a déjà perdu près de 12%.

Cette correction reflète l’inquiétude croissante concernant les perspectives de croissance en Europe dans un environnement d’énergie chère.

Des conditions de survente