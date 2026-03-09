-
Le pétrole grimpe de 15%, atteignant environ $107 le baril.
Les futures du DAX (DE40) figurent parmi les plus fortes baisses en Europe.
L’indice est environ 12% sous ses récents sommets.
Le RSI tombe à 26, signalant un marché survendu.
Les prix ont trouvé un support près de 23 670 points.
Les marchés européens ont réagi avec nervosité à la flambée du pétrole, qui s’approche désormais des $107 le baril après une hausse spectaculaire de 15%. Cette montée brutale des prix de l’énergie ravive les inquiétudes concernant l’inflation et la croissance économique en Europe.
Parmi les indices les plus touchés figure le DAX allemand, particulièrement vulnérable à une hausse durable des coûts énergétiques.
🛢️ Le pétrole frappe de plein fouet l’économie européenne
Une dépendance énergétique élevée
L’Europe reste fortement dépendante des importations d’énergie, notamment du Moyen-Orient. Une hausse rapide du pétrole a donc un impact direct sur les coûts industriels et la compétitivité des entreprises.
L’Allemagne est particulièrement exposée. Son économie repose largement sur des secteurs industriels énergivores, notamment la chimie, l’automobile et l’ingénierie industrielle.
Le rôle stratégique du détroit d’Ormuz
Outre le pétrole et le gaz, de nombreuses matières premières essentielles à l’industrie allemande transitent par le détroit d’Ormuz. Toute perturbation dans cette zone pourrait aggraver les tensions sur les chaînes d’approvisionnement.
Dans ce contexte, les investisseurs intègrent un scénario de coûts de production durablement plus élevés pour l’industrie européenne.
📉 DAX : correction marquée depuis les sommets
Un recul de 12% depuis les plus hauts
Le DAX (DE40) se négocie actuellement environ 1 000 points sous sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200). Depuis ses récents sommets, l’indice a déjà perdu près de 12%.
Cette correction reflète l’inquiétude croissante concernant les perspectives de croissance en Europe dans un environnement d’énergie chère.
Des conditions de survente
DE40 (D1)
Source: xStation5
Sur le graphique journalier, le RSI est tombé à 26, un niveau généralement associé à des conditions de marché survendues.
Cette configuration suggère que la pression vendeuse pourrait commencer à s’essouffler, au moins temporairement.
📊 Premiers signes de stabilisation technique
Un long “wick” sur la bougie journalière
La séance du jour a produit une longue mèche basse sur la bougie quotidienne, signal souvent interprété comme un signe de rejet des prix plus bas.
Cela indique que certains acheteurs commencent à intervenir, profitant des niveaux de prix plus attractifs.
Un support autour de 23 670 points
Le marché a réussi à stabiliser la baisse autour de 23 670 points, un niveau qui pourrait constituer un support technique à court terme.
Toutefois, la direction future dépendra largement de l’évolution des prix de l’énergie et des tensions géopolitiques.
En résumé, la flambée du pétrole à plus de $100 agit comme un choc majeur pour les marchés européens, et particulièrement pour le DAX. Si les indicateurs techniques suggèrent un marché survendu susceptible de rebondir à court terme, la trajectoire de l’indice reste étroitement liée à l’évolution des tensions énergétiques et géopolitiques.
❓ FAQ
Pourquoi le DAX chute-t-il fortement ?
La hausse rapide du pétrole augmente les coûts énergétiques pour l’industrie européenne, ce qui pèse sur les perspectives économiques.
Le marché est-il survendu ?
Oui. Un RSI à 26 indique des conditions techniques de survente.
Le niveau de 23 670 points est-il important ?
Oui. Ce niveau agit actuellement comme support technique à court terme.
Le DAX peut-il rebondir ?
Un rebond technique est possible en raison des conditions survendues, mais la tendance dépendra fortement de l’évolution des prix du pétrole.
