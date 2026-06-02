À la mi-séance : L'Europe rattrape son retard🔼 Les chiffres de l'IPC de la zone euro vont-ils déterminer la hausse des taux de la BCE ?

L'Euro Stoxx 50 a ouvert la séance en hausse de 0,60 %, tandis que le DAX gagnait 0,55 % — les marchés boursiers européens progressent malgré des anticipations croissantes d'une hausse des taux d'intérêt par la BCE, ces gains étant principalement portés par une très forte remontée des valeurs technologiques et une légère baisse des cours du pétrole.

Les données préliminaires publiées aujourd’hui par Eurostat ont confirmé que l’inflation dans la zone euro s’est accélérée pour atteindre 3,2 % en glissement annuel en mai (contre 3,0 % en avril) — un niveau supérieur à l’objectif de la BCE et le plus élevé depuis plus de deux ans et demi —, l’inflation sous-jacente bondissant à 2,5 % et celle des services grimpant à 3,5 % en glissement annuel. Les anticipations du marché concernant une hausse des taux de 25 points de base par la BCE dès la réunion du 11 juin se sont fortement accrues, et M. Rehn, membre du Conseil des gouverneurs, a qualifié une telle mesure potentielle de « hausse préventive », confirmant que les anticipations d’inflation restaient ancrées. L’énergie représente la part du lion de l’accélération de l’inflation — la composante énergie a augmenté de 10,9 % à/a en mai — sous l’effet du conflit au Moyen-Orient. Le marché des swaps évalue à 97 % la probabilité d’une hausse des taux lors de la réunion du 11 juin. Parmi les secteurs de l'Euro Stoxx 50, les télécommunications/communications (+4,72 %) et la technologie (+2,17 %) ont affiché les meilleures performances, tandis que le secteur industriel (+1,31 %) et le secteur financier (+1,03 %) ont également apporté un soutien très important. Les secteurs de l'énergie (–1,12 %) et de la santé (–0,80 %) ont clôturé dans le rouge, ce dernier en raison de mauvaises nouvelles provenant des entreprises biotechnologiques. Informations sur l'entreprise Prosus a enregistré la plus forte hausse de l'Euro Stoxx 50, avec un bond de 10,73 %. Les autorités européennes de la concurrence ont accordé à Prosus un délai supplémentaire — à la demande de Naspers — pour s'acquitter de son obligation de réduire considérablement sa participation dans Delivery Hero, l'une des conditions liées à l'acquisition de Just Eat Takeaway en 2025. La nouvelle date butoir reste confidentielle.

a enregistré la plus forte hausse de l'Euro Stoxx 50, avec un bond de 10,73 %. Les autorités européennes de la concurrence ont accordé à Prosus un délai supplémentaire — à la demande de Naspers — pour s'acquitter de son obligation de réduire considérablement sa participation dans Delivery Hero, l'une des conditions liées à l'acquisition de Just Eat Takeaway en 2025. La nouvelle date butoir reste confidentielle. Infineon Technologies a progressé de 5,27 % lors de la journée, portant son impressionnante hausse depuis le début de l'année à +125,7 % — la société est clairement en tête de l'indice cette année, et la reprise chez les fabricants de puces est portée par la demande croissante en centres de données et en IA ; à titre de comparaison, STMicroelectronics a bondi de plus de 8 % aujourd'hui après avoir doublé ses prévisions de chiffre d'affaires pour les centres de données.

a progressé de 5,27 % lors de la journée, portant son impressionnante hausse depuis le début de l'année à +125,7 % — la société est clairement en tête de l'indice cette année, et la reprise chez les fabricants de puces est portée par la demande croissante en centres de données et en IA ; à titre de comparaison, STMicroelectronics a bondi de plus de 8 % aujourd'hui après avoir doublé ses prévisions de chiffre d'affaires pour les centres de données. Deutsche Post a progressé de 3,55 %, atteignant son plus haut niveau depuis plus de quatre ans — cette hausse a été favorisée par Kepler Cheuvreux, qui a relevé sa note à « acheter », citant le volume de transport robuste de la société comme indicateur clé.

a progressé de 3,55 %, atteignant son plus haut niveau depuis plus de quatre ans — cette hausse a été favorisée par Kepler Cheuvreux, qui a relevé sa note à « acheter », citant le volume de transport robuste de la société comme indicateur clé. British American Tobacco a chuté de 3,8 %, prolongeant ainsi sa série de sept jours de baisse — une mise à jour des chiffres de vente a montré que les consommateurs se tournent vers des produits moins chers, ce qui pèse sur les marges de la société et éclipse ses prévisions annuelles maintenues ainsi que la croissance dans les catégories sans fumée.

a chuté de 3,8 %, prolongeant ainsi sa série de sept jours de baisse — une mise à jour des chiffres de vente a montré que les consommateurs se tournent vers des produits moins chers, ce qui pèse sur les marges de la société et éclipse ses prévisions annuelles maintenues ainsi que la croissance dans les catégories sans fumée. Rheinmetall a reculé de 3,24 % après avoir enregistré de fortes hausses en début de séance — le fabricant d'armement subit une correction après un rebond lié à la course aux armements ; depuis le début de l'année, le titre affiche toujours une baisse de 24,5 %, même si la société continue de bénéficier de l'augmentation des budgets de défense en Europe.

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