La paire EURUSD a récemment évolué dans une fourchette relativement étroite, alternant entre hausses et baisses. Elle a débuté la semaine par un mouvement baissier à la suite d’informations négatives concernant la situation au Moyen-Orient. Géopolitique Hier, l’agence de presse Tasnim a rapporté que l’échange de messages entre les États-Unis et l’Iran avait été suspendu. Cette mesure serait une protestation de l’Iran contre les attaques israéliennes incessantes contre le Liban. La probabilité de parvenir à un accord rapide entre les parties diminue, ce qui pèse sur le sentiment du marché. Après que le président Trump a ordonné à Israël de mettre fin à ses attaques sur Beyrouth, tout en déclarant simultanément que les négociations progressaient « à un rythme fulgurant », le sentiment du marché s’est légèrement stabilisé, permettant à la paire EURUSD de récupérer une partie de ses pertes. Cependant, les informations en provenance de Téhéran et de Washington restent très contradictoires, ce qui signifie que le sentiment pourrait rester volatil. Données macroéconomiques Voici les données sur l’inflation de la zone euro. Une surprise à la hausse de l’indicateur de base (une augmentation à 2,5 %) semble pratiquement sceller une hausse des taux d’intérêt en juin. La probabilité implicite d’une telle mesure sur le marché s’établit actuellement à 96 %. Cependant, la réaction du marché a été remarquablement modérée. Une autre publication importante nous attend aujourd’hui : le rapport JOLTS d’avril, qui servira de prélude aux données NFP de vendredi. Si les données, conformes aux attentes, montrent que le marché du travail américain reste relativement en bonne santé, les paris sur une hausse des taux de la Fed pourraient légèrement augmenter, ce qui soutiendrait le dollar américain. Analyse technique Figure 1 : EURUSD (17/12/2025 - 02/06/2026 Source: xStation, 02.06.2026 La paire EURUSD se trouve actuellement dans une phase de consolidation évidente, comme l'illustre l'aplatissement et l'entrelacement des moyennes mobiles exponentielles clés : la MME 50, la MME 100 et la MME 150. Ce phénomène confirme clairement la perte d'un élan directionnel très fort et le passage du marché à une tendance latérale. Dans un contexte technique plus large, l'événement clé a été le test et la défense réussie d'un niveau de support significatif : le retracement de Fibonacci à 61,8 %.

Le manque de détermination des investisseurs se reflète également dans les valeurs des oscillateurs. L’indicateur RSI se stabilise à 46,8 – dans la zone neutre, juste en dessous de la barre des 50. Cela reflète un équilibre des forces du marché avec un avantage minime pour le côté baissier, qui manque actuellement de force suffisante pour déclencher une vague de ventes plus importante.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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