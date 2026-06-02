Calendrier économique : principales publications prévues (02.06.2026)

Le début de la semaine a été marqué par de nouvelles informations en provenance du Moyen-Orient, qui ont pesé sur la hausse des prix des matières premières énergétiques. Aujourd’hui, on observe un certain recul à cet égard. Aujourd’hui, l’attention pourrait enfin se tourner vers les données macroéconomiques, notamment l’inflation IPCH de la zone euro (10 h 00) et les données JOLTS du marché du travail américain (15 h 00). Séance asiatique L'inflation de l'IPC sud-coréen a atteint 3,1 % en mai, son plus haut niveau depuis mars 2024, renforçant la probabilité d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Banque de Corée (16 juillet). L'excédent de la balance courante du pays s'est également accru (pour atteindre un niveau record de 37,3 milliards de dollars). Cette hausse est en grande partie due à une forte augmentation des exportations (en hausse de 53,2 % a/a), tirée par l'essor du secteur des semi-conducteurs.

D'autre part, l'Australie a enregistré le plus important déficit de sa balance courante de son histoire (19,4 milliards de dollars). Ce déficit s'explique principalement par une forte hausse des importations, alimentée par des investissements à grande échelle dans les infrastructures de centres de données. Il convient également de noter l’annonce d’une augmentation de 5,97 % du salaire minimum national et d’une hausse de 4,75 % des salaires spécifiques à chaque secteur (« awards »). L’Australie compte plus de 100 « awards », chacun assorti de conditions d’emploi et de rémunération minimales distinctes (taux minimaux distincts pour l’hôtellerie, la construction, l’informatique, etc.).

Calendrier macroéconomique Zone euro : inflation IPCH (mai) Heure : 11 h 00

11 h 00 Consensus : 3,2 %

3,2 % Données précédentes : 3 % Pologne : décision sur les taux d’intérêt Heure : dans l’après-midi

dans l’après-midi Consensus : pause États-Unis : données JOLTS (avril) Heure : 16 h 00

16 h 00 Consensus : 6,860 millions

6,860 millions Données précédentes : 6,866 millions Résultats Palo Alto Networks (PANW.US)

Dollar General (DG.US)

Victoria’s Secret (VSCO.US)

GitLab (GTLB.US)

Ulta Beauty (ULTA.US) 3 marchés à surveiller Dollar américain (USD) – Nous attendons la publication des données JOLTS (16 h), la première des données importantes sur le marché du travail américain prévues cette semaine.

– Nous attendons la publication des données JOLTS (16 h), la première des données importantes sur le marché du travail américain prévues cette semaine. Euro (EUR) – Les données sur l’inflation du mois de mai ne devraient pas réserver de surprise majeure (puisque nous avons déjà reçu les chiffres des différentes économies de la zone euro), mais elles pourraient sceller la hausse des taux d’intérêt de la BCE en juin.

– Les données sur l’inflation du mois de mai ne devraient pas réserver de surprise majeure (puisque nous avons déjà reçu les chiffres des différentes économies de la zone euro), mais elles pourraient sceller la hausse des taux d’intérêt de la BCE en juin. Pétrole et GNL – Les informations concernant la situation au Moyen-Orient restent très contradictoires ; il est donc fort probable que nous connaissions une nouvelle journée de forte volatilité sur les matières premières. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."