🌍 Économie & Devises : signaux encourageants en Europe 🇪🇺 Zone euro : salaires et activité en amélioration Salaires négociés : +3% au T4 2025 , en ligne avec les tendances générales.

PMI composite : 51,9 en février, plus haut niveau depuis 3 mois. Le secteur manufacturier atteint un sommet de 44 mois à 50,8 points, redevenant moteur de la croissance. Les nouvelles commandes progressent, mais l’emploi recule légèrement. À noter : Coûts des intrants en forte hausse (plus rapide depuis près de 3 ans).

Inflation des prix de vente en ralentissement.

Optimisme des entreprises en amélioration. 🇩🇪 Allemagne : désinflation industrielle PPI : -3,0% y/y (-0,6% m/m) en janvier.

Baisse principalement liée à l’énergie (-11,8%).

Hors énergie : +1,2% y/y.

Métaux précieux : +68,2%.

Produits alimentaires : -1,3% (beurre -43,7%, porc -14,1%). La pression énergétique s’atténue, mais certains segments restent inflationnistes. 🇬🇧 Royaume-Uni : consommation en nette accélération Ventes au détail : +4,5% y/y, +1,8% m/m , plus forte performance depuis près de deux ans.

Non-alimentaire : +5,3%.

Grands magasins : -1,3%.

Carburants : stables. Ces données ont soutenu la livre sterling : GBPUSD +0,1% (après 4 jours de baisse)

EURGBP -0,1%

GBPJPY +0,3% La volatilité FX reste toutefois très faible (souvent <0,1%). L’EURUSD évolue autour de 1,176. Le NZD sous-performe (-0,3%), affecté par les tensions géopolitiques et les commentaires prudents de la banque centrale néo-zélandaise. 📈 Marchés actions : appétit pour le risque Les indices européens terminent la semaine sur une note optimiste : EU50 : +0,2%

France et Espagne : +0,8%

DAX : +0,2%

W20 (Pologne) : -0,35% La hausse du sentiment favorise les secteurs cycliques au détriment des secteurs défensifs (santé, énergie, biens de consommation de base). 🏢 Entreprises en mouvement 🚗 Aston Martin Nouvel avertissement sur résultats : perte EBIT 2025 supérieure à £184m.

Ventes -10%.

Action divisée par deux sur un an.

Un accord F1 de £50m apporte un soutien temporaire, mais dette et tarifs US pèsent. 🧪 Air Liquide (+3,6%) Résultats supérieurs aux attentes. Dividende +12% (€3,70)

Objectif d’amélioration de marge : +100 points de base d’ici 2027

Dette nette -9% 💊 Siegfried Holding (-7,8%) Guidance 2026 faible.

Malgré un EBITDA 2025 solide, le flux de trésorerie négatif et un dividende inférieur aux attentes inquiètent. 🧥 Moncler (+13%) Résultats largement supérieurs aux estimations. Revenus : €3,13 milliards

Dividende : €1,40

Forte dynamique en Asie (+11%) L’ensemble du secteur luxe en profite (LVMH, Hermès). 🎯 Conclusion L’environnement européen montre des signes de stabilisation : Activité économique en amélioration

Désinflation industrielle en Allemagne

Consommation solide au Royaume-Uni La rotation vers les valeurs cycliques confirme un regain d’appétit pour le risque, tandis que les marchés des changes restent calmes. Les investisseurs surveilleront désormais l’évolution des coûts des intrants et la trajectoire des politiques monétaires, afin de confirmer si cette dynamique positive peut se prolonger. ❓ FAQ Pourquoi la livre sterling monte-t-elle ?

Grâce à des ventes au détail nettement supérieures aux attentes. Le PMI zone euro est-il en expansion ?

Oui, au-dessus de 50, signalant une croissance modérée. Pourquoi le luxe surperforme-t-il ?

Moncler a largement dépassé les attentes, soutenant tout le secteur. Pourquoi les secteurs défensifs reculent-ils ?

La hausse de l’appétit pour le risque favorise les secteurs cycliques. La volatilité FX est-elle élevée ?

Non, elle reste exceptionnellement faible aujourd’hui.

