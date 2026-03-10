Le projet pourrait être présenté lors de la conférence Nvidia GTC (16–19 mars) .

Nvidia continue d’élargir son influence dans l’écosystème de l’intelligence artificielle. Selon plusieurs informations relayées par Wired, la société travaillerait sur une nouvelle plateforme open-source baptisée NemoClaw, destinée à permettre aux entreprises de déployer des agents IA capables d’effectuer des tâches complexes pour les employés. Même si le marché n’a pour l’instant que peu réagi à ces informations, le projet s’inscrit dans une stratégie claire : construire un écosystème complet d’intelligence artificielle allant du matériel au logiciel. 🧠 Une plateforme pour les agents IA en entreprise NemoClaw viserait principalement le marché enterprise, où les entreprises cherchent de plus en plus à automatiser des processus complexes. Les agents IA ne se limitent plus à générer du texte comme les grands modèles de langage traditionnels. Ils peuvent désormais : analyser des données

planifier des actions

exécuter des tâches multi-étapes

interagir avec différents logiciels Dans un environnement professionnel, ces agents pourraient par exemple : préparer des rapports

analyser des bases de données

automatiser des flux de travail

assister les équipes techniques ou commerciales. 🔧 Extension de l’écosystème Nvidia Le projet NemoClaw s’inscrirait dans l’extension de la plateforme Nvidia NeMo, déjà utilisée pour gérer le cycle de vie des modèles d’IA. Cette plateforme permet notamment : la préparation des données

l’entraînement et le fine-tuning des modèles

la surveillance des performances

l’optimisation des modèles en production. NemoClaw viendrait ajouter une couche dédiée aux agents autonomes, permettant aux entreprises de construire des applications plus complexes. 🌐 Une stratégie open-source pour accélérer l’adoption Selon les informations disponibles, Nvidia envisagerait de proposer la plateforme en open-source. Dans ce modèle : les entreprises pourraient utiliser l’outil gratuitement

les partenaires contribueraient à son développement. Une telle approche pourrait favoriser la création rapide d’un écosystème autour de la plateforme, augmentant l’adoption de l’infrastructure Nvidia. Plus l’écosystème logiciel dépend de Nvidia, plus la demande pour ses GPU et infrastructures de calcul pourrait augmenter. 🤝 Des discussions avec plusieurs géants technologiques Nvidia serait en discussion avec plusieurs entreprises majeures susceptibles d’intégrer la plateforme : Salesforce

Cisco

Google

Adobe

CrowdStrike Aucune collaboration officielle n’a encore été confirmée, mais ces partenariats potentiels illustrent l’ambition du projet. 🔐 Sécurité et confidentialité au cœur du projet L’un des enjeux majeurs des agents IA concerne la sécurité des données et la confidentialité. Contrairement aux simples assistants conversationnels, les agents autonomes peuvent : accéder à des systèmes internes

exécuter des actions pour le compte des utilisateurs. La plateforme NemoClaw devrait donc intégrer des mécanismes avancés de sécurité et de contrôle, essentiels pour convaincre les entreprises d’adopter ces technologies. 📈 Les agents IA : la prochaine grande vague Le marché de l’IA évolue progressivement. Après l’explosion des large language models, l’attention se tourne désormais vers les agents capables de raisonner et d’agir. Nvidia a déjà lancé plusieurs outils dans cette direction : Nemotron

Cosmos Ces technologies servent de base pour créer des applications d’agents autonomes. Parallèlement, des outils open-source capables d’automatiser des séquences d’actions se sont popularisés ces derniers mois. L’un des plus connus, OpenClaw, a d’ailleurs été racheté par OpenAI. 🗣️ Jensen Huang : une évolution majeure Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a souligné l’importance stratégique de cette évolution. Il a décrit le développement des agents IA comme « probablement la publication logicielle la plus importante jamais réalisée » pour l’entreprise. Cette vision confirme que Nvidia ne veut pas seulement être un fournisseur de matériel, mais un acteur central de toute l’infrastructure de l’intelligence artificielle. Source: xStation5 📅 Un possible lancement au GTC Les premières annonces officielles pourraient intervenir lors de la conférence Nvidia GTC, qui se tiendra à San Jose du 16 au 19 mars. Cet événement est traditionnellement l’occasion pour Nvidia de dévoiler ses nouvelles orientations technologiques, tant sur le plan matériel que logiciel. Si NemoClaw est officiellement présenté, cela pourrait renforcer la stratégie de Nvidia visant à contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA. En résumé, NemoClaw pourrait devenir un élément clé de la stratégie de Nvidia pour consolider son écosystème d’intelligence artificielle. En combinant matériel, logiciels et plateformes ouvertes, l’entreprise cherche à renforcer la dépendance des entreprises à son infrastructure — un facteur potentiellement déterminant dans la prochaine phase de croissance du marché de l’IA. ❓ FAQ Qu’est-ce que NemoClaw ?

Une plateforme d’agents IA développée par Nvidia pour les entreprises, permettant d’automatiser des tâches complexes. Pourquoi Nvidia développe-t-il ce projet ?

Pour renforcer son écosystème logiciel et augmenter la demande pour son infrastructure matérielle. La plateforme sera-t-elle open-source ?

Selon les informations disponibles, Nvidia envisagerait un modèle open-source pour accélérer l’adoption. Quand pourrait-elle être annoncée officiellement ?

Possiblement lors de la conférence Nvidia GTC (16–19 mars).

