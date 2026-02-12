Le forint hongrois chute (EUR/HUF +0.4%) sur fond d’inflation en baisse et tensions avec l’UE.

Le PIB britannique progresse de seulement +0.1% au T4, avec un recul du PIB par habitant.

L’économie britannique se retrouve à un tournant critique. Avec une croissance du PIB limitée à +0.1% au quatrième trimestre, accompagnée d’un recul du PIB par habitant, les signaux d’un ralentissement réel se multiplient. Cette dynamique accentue la pression sur la Banque d’Angleterre (BoE), désormais confrontée à un dilemme monétaire : maintenir des taux élevés pour contenir l’inflation ou accélérer l’assouplissement afin de soutenir l’activité.

Dans le même temps, les marchés des devises, des matières premières et des actions réagissent à une combinaison complexe de facteurs macroéconomiques et géopolitiques.

📊 PIB UK et pressions sur la Banque d’Angleterre

Une croissance fragile au T4

Le PIB du Royaume-Uni affiche une progression marginale de +0.1% en glissement trimestriel. Si ce chiffre évite une contraction technique, il confirme néanmoins un ralentissement marqué de l’économie. Plus préoccupant encore, la baisse du PIB par habitant traduit une détérioration du niveau de vie réel.

Cette situation reflète un essoufflement de la demande intérieure et un environnement économique contraint par des taux d’intérêt élevés.

Vers des baisses de taux plus agressives ?

Ce contexte renforce les anticipations d’un virage plus accommodant de la BoE. Les marchés estiment désormais que l’institution pourrait accélérer le rythme des baisses de taux si la dynamique économique ne s’améliore pas.

Toutefois, la banque centrale devra arbitrer entre soutien à la croissance et stabilité monétaire. Un assouplissement trop rapide pourrait fragiliser davantage la livre sterling, notamment face au dollar américain.

💱 Devises : résilience de la livre, fragilité du forint

Livre sterling : stabilité surprenante

Malgré les données décevantes, la livre sterling (GBP) progresse de +0.1% face au dollar américain, se positionnant parmi les devises les plus performantes du G10, derrière le franc suisse et le dollar néo-zélandais.

Cependant, cette résilience demeure fragile. Le déficit commercial élevé du Royaume-Uni expose la devise à un risque de correction si l’écart de rendement avec les États-Unis ou la zone euro venait à se réduire.

Forint hongrois sous pression

À l’inverse, le forint recule nettement, avec un EUR/HUF en hausse de +0.4%. Deux facteurs pèsent sur la devise : la baisse de l’inflation, qui renforce la probabilité de futures baisses de taux en Hongrie, et le différend persistant entre Budapest et Bruxelles.

Le blocage potentiel de fonds européens essentiels accentue l’incertitude, fragilisant davantage la monnaie hongroise.

🛢️ Pétrole et métaux : correction sous tension

WTI sous les 65$ malgré les tensions

Le pétrole WTI repasse sous le seuil des 65$ le baril. Cette correction intervient alors que les tensions géopolitiques restent élevées. Le Premier ministre israélien ferait pression pour un démantèlement du programme balistique iranien, tandis que Donald Trump privilégierait un accord nucléaire rapide afin d’éviter une escalade.

Ce contraste stratégique entretient l’incertitude sur l’offre future de brut.

Métaux précieux : pause après le rallye

Après une forte hausse lors de la séance précédente, les métaux précieux marquent le pas. L’or évolue sous les 5 100$, l’argent reste au-dessus de 83$, et le platine se maintient légèrement au-dessus de 2 100$.

Par ailleurs, une hausse notable des ventes d’argent aux ferrailleurs aux États-Unis pourrait accroître les volumes recyclés et réduire le déficit mondial d’offre, influençant l’équilibre du marché à moyen terme.