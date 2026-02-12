-
Le PIB britannique progresse de seulement +0.1% au T4, avec un recul du PIB par habitant.
La livre sterling reste stable face au dollar (+0.1%) malgré la faiblesse économique.
Le forint hongrois chute (EUR/HUF +0.4%) sur fond d’inflation en baisse et tensions avec l’UE.
Le WTI repasse sous 65$, les tensions géopolitiques restant élevées.
Mercedes-Benz (-2%) et Unilever (-3%) reculent après leurs résultats.
L’économie britannique se retrouve à un tournant critique. Avec une croissance du PIB limitée à +0.1% au quatrième trimestre, accompagnée d’un recul du PIB par habitant, les signaux d’un ralentissement réel se multiplient. Cette dynamique accentue la pression sur la Banque d’Angleterre (BoE), désormais confrontée à un dilemme monétaire : maintenir des taux élevés pour contenir l’inflation ou accélérer l’assouplissement afin de soutenir l’activité.
Dans le même temps, les marchés des devises, des matières premières et des actions réagissent à une combinaison complexe de facteurs macroéconomiques et géopolitiques.
📊 PIB UK et pressions sur la Banque d’Angleterre
Une croissance fragile au T4
Le PIB du Royaume-Uni affiche une progression marginale de +0.1% en glissement trimestriel. Si ce chiffre évite une contraction technique, il confirme néanmoins un ralentissement marqué de l’économie. Plus préoccupant encore, la baisse du PIB par habitant traduit une détérioration du niveau de vie réel.
Cette situation reflète un essoufflement de la demande intérieure et un environnement économique contraint par des taux d’intérêt élevés.
Vers des baisses de taux plus agressives ?
Ce contexte renforce les anticipations d’un virage plus accommodant de la BoE. Les marchés estiment désormais que l’institution pourrait accélérer le rythme des baisses de taux si la dynamique économique ne s’améliore pas.
Toutefois, la banque centrale devra arbitrer entre soutien à la croissance et stabilité monétaire. Un assouplissement trop rapide pourrait fragiliser davantage la livre sterling, notamment face au dollar américain.
💱 Devises : résilience de la livre, fragilité du forint
Livre sterling : stabilité surprenante
Malgré les données décevantes, la livre sterling (GBP) progresse de +0.1% face au dollar américain, se positionnant parmi les devises les plus performantes du G10, derrière le franc suisse et le dollar néo-zélandais.
Cependant, cette résilience demeure fragile. Le déficit commercial élevé du Royaume-Uni expose la devise à un risque de correction si l’écart de rendement avec les États-Unis ou la zone euro venait à se réduire.
Forint hongrois sous pression
À l’inverse, le forint recule nettement, avec un EUR/HUF en hausse de +0.4%. Deux facteurs pèsent sur la devise : la baisse de l’inflation, qui renforce la probabilité de futures baisses de taux en Hongrie, et le différend persistant entre Budapest et Bruxelles.
Le blocage potentiel de fonds européens essentiels accentue l’incertitude, fragilisant davantage la monnaie hongroise.
🛢️ Pétrole et métaux : correction sous tension
WTI sous les 65$ malgré les tensions
Le pétrole WTI repasse sous le seuil des 65$ le baril. Cette correction intervient alors que les tensions géopolitiques restent élevées. Le Premier ministre israélien ferait pression pour un démantèlement du programme balistique iranien, tandis que Donald Trump privilégierait un accord nucléaire rapide afin d’éviter une escalade.
Ce contraste stratégique entretient l’incertitude sur l’offre future de brut.
Métaux précieux : pause après le rallye
Après une forte hausse lors de la séance précédente, les métaux précieux marquent le pas. L’or évolue sous les 5 100$, l’argent reste au-dessus de 83$, et le platine se maintient légèrement au-dessus de 2 100$.
Par ailleurs, une hausse notable des ventes d’argent aux ferrailleurs aux États-Unis pourrait accroître les volumes recyclés et réduire le déficit mondial d’offre, influençant l’équilibre du marché à moyen terme.
📉 Résultats d’entreprises et volatilité sectorielle
Pressions sur l’automobile et la consommation
Les publications d’entreprises alimentent également la volatilité. Unilever recule de -3% malgré une croissance organique de +4.2% sur un an, ses revenus totaux de 12.6 milliards d’euros ayant déçu les attentes.
De son côté, Mercedes-Benz chute de -2% après avoir annoncé une baisse de 57% de son bénéfice annuel. Le constructeur évoque notamment 1.2 milliard de dollars de coûts liés aux droits de douane. Le résultat opérationnel 2025 ressort à 5.8 milliards d’euros, contre 6.6 milliards anticipés.
Technologie et crypto sous surveillance
Dans la tech, Cisco a perdu 7% en post-marché après des résultats décevants. Robinhood a reculé de près de 9%, pénalisé par des revenus liés aux cryptomonnaies inférieurs aux attentes.
Les investisseurs surveillent désormais Applied Materials et Arista Networks, qui publieront après la clôture.
Côté crypto, le Bitcoin se stabilise au-dessus de 67 000$ après une forte correction, tandis que l’Ethereum rebondit après être passé sous le seuil psychologique des 2 000$.
❓ FAQ
Pourquoi le PIB britannique à +0.1% inquiète-t-il les marchés ?
Parce qu’il confirme un ralentissement marqué et une baisse du PIB par habitant, signalant une perte de dynamisme économique.
La BoE va-t-elle baisser ses taux plus rapidement ?
Les marchés anticipent une accélération des baisses si la croissance reste faible, mais la décision dépendra aussi de l’évolution de l’inflation.
Pourquoi le forint hongrois se déprécie-t-il ?
La baisse de l’inflation augmente la probabilité de réductions de taux, tandis que les tensions avec l’UE menacent les financements européens.
Le pétrole peut-il rebondir malgré la baisse actuelle ?
Oui, si les tensions géopolitiques s’intensifient ou si l’offre mondiale se resserre.
Le Bitcoin est-il reparti à la hausse ?
Il se stabilise pour l’instant au-dessus de 67 000$, mais la volatilité reste élevée dans un contexte macroéconomique incertain.
