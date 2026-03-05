BREAKING: Le US500 progresse après les déclarations des responsables militaires sur le détroit d'Ormuz

Selon des sources militaires citées par Bloomberg, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz et respectera le droit maritime international. Dans le même temps, les données de Kpler indiquent que le trafic dans le détroit a chuté de 92 % par rapport à la situation avant le déclenchement du conflit. Hier, lors d'une conférence de presse, le général américain Dan Cain a cité des données montrant que la fréquence des frappes de missiles lancées depuis l'Iran a diminué d'environ 85 % par rapport au premier jour de la guerre. Auparavant, la Chine faisait partie des pays qui faisaient pression sur l'Iran concernant Ormuz, car une perturbation du transport maritime représenterait un coup dur pour son économie.

À l'heure actuelle, la navigation dans le détroit d'Ormuz n'est pas totalement sûre. Hier, des informations ont fait état d'une attaque de drone contre un pétrolier, tandis que l'unité militaire iranienne, l'IRGC, a annoncé la fermeture du détroit. Les informations à ce sujet restent très fluctuantes, mais il est certain que la prime de risque pour le transport à travers le détroit d'Ormuz, la mer Rouge et le détroit de Bab al-Mandab persistera, même si la marine américaine assure l'escorte des navires. Les marchés énergétiques auront probablement encore besoin de temps pour revenir aux conditions observées avant le déclenchement de la guerre. Le contrat à terme sur l'indice S&P 500 (US500) a réagi à ces informations par une forte hausse, trouvant en quelque sorte la « confirmation » des espoirs d'une désescalade progressive du conflit, si ce n'est par des moyens diplomatiques, alors par des développements militaires susceptibles de limiter la capacité de l'Iran à poursuivre ses actions de représailles et ses frappes dans la région. Source: xStation5

