Résumé quotidien – Les indices rebondissent alors que les marchés pétroliers attendent de nouveaux développements

ISM Services de février : l'indice a bondi à 56,1 points (son plus haut niveau depuis mi-2022), dépassant largement les attentes. Surtout, le sous-indice des prix payés a chuté à son plus bas niveau depuis près d'un an, suggérant un ralentissement des pressions inflationnistes dans le secteur des services. Cette baisse contraste fortement avec le sous-indice des prix récemment publié dans le rapport ISM Manufacturing.

Marché du travail (ADP) : le secteur privé a créé 63 000 emplois en février, soit la meilleure performance depuis juillet 2025 et un signe de résilience avant la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi non agricole (NFP).

Réaction de Wall Street : L'indice US100 a progressé de 1,8 % et l'indice US500 de 1 % , récupérant la plupart des pertes de la séance précédente. Les fondamentaux économiques solides ont pris le pas sur les inquiétudes géopolitiques, soutenus par l'espoir naissant que le conflit ne soit pas aussi long que l'avait suggéré Donald Trump, qui avait récemment prédit qu'il pourrait durer plusieurs semaines.

Retracement du prix du pétrole : Le brut WTI a légèrement augmenté d'environ 0,2 % pour atteindre environ 75 dollars le baril , réduisant ses gains antérieurs, tandis que le Brent a baissé d'environ 0,3 %. Les investisseurs commencent à envisager la possibilité d'un conflit plus court. À l'inverse, l'Iran a déclaré avoir déjà pris pour cible 10 pétroliers et avoir l'intention de tirer sur tout navire, quel que soit son pavillon, qui soutient Israël.

Évolution militaire : le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé que les États-Unis et Israël étaient sur le point d'atteindre la supériorité aérienne totale sur l'Iran, ce qui faciliterait les frappes plus profondément à l'intérieur du pays.

Signaux diplomatiques : l'Iran a démenti les informations faisant état de tentatives de négociation pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis, une décision qui maintient une forte volatilité sur l'ensemble du complexe des matières premières.

Stocks américains : les données ont montré une nouvelle augmentation significative des stocks de pétrole brut, associée à une baisse des stocks d'essence, indiquant que la demande de carburant reste forte.

Le Bitcoin franchit la barre des 73 000 dollars : la cryptomonnaie a atteint de nouveaux sommets locaux, grâce à l'amélioration du sentiment et au regain de soutien politique.

Soutien de Trump : Donald Trump a publiquement critiqué les banques pour avoir étouffé l'innovation dans le domaine des cryptomonnaies (en particulier les stablecoins) et a apporté son soutien au Clarity Act .

Rebond des actions cryptographiques : Coinbase (COIN) : a bondi de plus de 14 % à la suite d'une réunion privée entre le PDG Brian Armstrong et le président Trump. MicroStrategy (MSTR) : a gagné 11 % , profitant de la dynamique de la résurgence du Bitcoin. Circle (CRCL) : a augmenté de près de 3,5 % grâce à l'optimisme concernant la réglementation du marché des stablecoins.

Perspectives pour Broadcom (AVGO) : Les investisseurs attendent avec impatience et espoir les résultats financiers de Broadcom après la clôture de la bourse. La société sert de baromètre essentiel pour la demande de puces IA au-delà de Nvidia. Les attentes sont élevées, en particulier après les commentaires du milliardaire Leo KoGuan, qui a déclaré que « l'IA n'est pas une bulle, ce n'est que le début », ce qui a fait grimper le secteur des semi-conducteurs aujourd'hui (Nvidia +1,1 %).

