Graphique du jour : l'EURUSD lutte pour défendre son support clé avant le PV de la BCE 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

Le taux EURUSD a de nouveau plongé sous la barre des 1,1600 en réaction au retour des gains pétroliers et au refroidissement temporaire de l'appétit pour le risque à Wall Street. Cependant, la faiblesse de la monnaie unique a été limitée par les commentaires présumés de l'Iran concernant le détroit d'Ormuz et la nouvelle tarification des hausses de taux d'intérêt dans la zone euro. Le taux EURUSD est repassé au-dessus de 1,1610 malgré une nette pression à la baisse pendant la séance asiatique. Le RSI frôle la limite de survente et le volume reste modéré, ce qui suggère une réticence et une prudence avant de s'engager dans des transactions importantes dans un contexte de pression géopolitique, d'attente des minutes de la BCE et du rapport NFP de demain. Source : xStation5 Ce qui influence le taux EURUSD aujourd'hui : La correction du dollar hier était principalement de nature technique et résultait d'un soulagement apparent apporté par un article du New York Times, suggérant que l'Iran avait fait part à la CIA de sa volonté de négocier. Ces rumeurs ont été démenties par les représentants iraniens, et le discours sur la pleine préparation des deux parties à un conflit prolongé a une fois de plus freiné l'appétit pour le risque.

et résultait d'un soulagement apparent apporté par un article du New York Times, suggérant que l'Iran avait fait part à la CIA de sa volonté de négocier. Ces rumeurs ont été démenties par les représentants iraniens, et le discours sur la pleine préparation des deux parties à un conflit prolongé a une fois de plus freiné l'appétit pour le risque. Dans la situation actuelle, l'euro évolue comme un instrument à haut risque, perdant autant en début de séance que les « devises à risque » des Antipodes (AUDUSD : -0,4 % ; NZDUSD : -0,3 %). La raison en est principalement la proximité géographique de l'Europe avec le Moyen-Orient et son exposition significative aux risques liés aux prix de l'énergie et aux crises humanitaires (migrations massives). Sur le marché des options, les options « put » continuent de dominer, ce qui indique que les craintes d'une nouvelle baisse de l'euro prédominent.

Sur le marché des options, les options « put » continuent de dominer, ce qui indique que les craintes d'une nouvelle baisse de l'euro prédominent. L'ampleur de la reprise de la baisse de l'euro a été limitée par un rapport de Bloomberg basé sur des sources liées à l'armée, selon lequel l 'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz et a l'intention de respecter les lois maritimes. Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par le détroit, principalement vers la Chine, qui aurait fait pression sur l'Iran concernant les perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le Brent sont passés de près de 85 à environ 82,6 dollars, bien que les données de Kpler indiquent une forte baisse du trafic dans le détroit.

Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par le détroit, principalement vers la Chine, qui aurait fait pression sur l'Iran concernant les perturbations de l'approvisionnement. Les contrats sur le Brent sont passés de près de 85 à environ 82,6 dollars, bien que les données de Kpler indiquent une forte baisse du trafic dans le détroit. Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté en janvier au-delà des attentes en glissement annuel (2 % contre 1,7 % prévu). Le chiffre précédent a été révisé à la hausse, passant de 1,3 % à 1,8 %, tandis que les ventes par rapport au mois précédent ont baissé de manière inattendue de 0,1 % (prévision : +0,3 % en glissement mensuel). Les données sont donc assez mitigées, mais elles ne devraient pas susciter un pessimisme excessif.

Le chiffre précédent a été révisé à la hausse, passant de 1,3 % à 1,8 %, tandis que les ventes par rapport au mois précédent ont baissé de manière inattendue de 0,1 % (prévision : +0,3 % en glissement mensuel). Les données sont donc assez mitigées, mais elles ne devraient pas susciter un pessimisme excessif. Les baisses en termes mensuels sont principalement dues aux dépenses en carburant et en produits non alimentaires, tandis que la révision du mois dernier a considérablement augmenté la base (de -0,5 % à +0,2 %). En outre, les gelées record enregistrées en janvier ont tout simplement limité la mobilité des consommateurs et leur envie de faire des achats. Le marché des swaps a commencé à intégrer la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt dans la zone euro en 2026. Les chiffres des ventes au détail n'ont donc pas détourné l'attention des inquiétudes liées à la hausse des prix de l'énergie et au retour de l'inflation sur le Vieux Continent. Source : David Ingles pour Bloomberg.

