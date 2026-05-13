À la mi-séance | Le retour des haussiers à Wall Street (13.05.2026)

Marchés actions, pétrole et métaux restent dominés par le sommet Etats-Unis-Chine, qui débute demain à Pékin. Les futures sur indices boursiers américains rebondissent après les chiffres d’inflation US, tandis que le Brent reste proche de 107 dollars le baril et que Nvidia progresse en pré-marché.

Marchés actions : la tech reprend la main avant Pékin

Wall Street efface une partie des pertes

Les futures américains repartent à la hausse après le repli de la veille. Le US500 gagne 0,3%, tandis que le US100 avance de 0,8% avant l’ouverture de Wall Street.

Le mouvement reste concentré sur la technologie. Les récits de rachat après baisse reviennent dans les salles de marché, après une séance marquée par les inquiétudes liées à l’inflation américaine.

La Corée du Sud a aussi rebondi. Ce parallèle confirme que le retour des achats concerne surtout les valeurs de croissance et les semi-conducteurs.

Nvidia profite du dossier chinois

Nvidia monte jusqu’à 2,5% en pré-marché. Le titre est soutenu par les informations évoquant la présence de Jensen Huang dans la délégation accompagnant Donald Trump en Chine.

La question des puces reste sensible entre Washington et Pékin. Un assouplissement, même partiel, des restrictions américaines ouvrirait un canal de négociation pour les groupes liés à l’intelligence artificielle.

Le sommet doit aussi traiter l’Iran, le golfe Persique, Taïwan et les tensions commerciales. Les attentes restent limitées sur un accord large, mais les annonces sectorielles peuvent déplacer les marchés actions à court terme.

Matières premières et devises : pétrole, or et livre sterling sous surveillance

Le Brent reste proche de 107 dollars

Le pétrole brut reste stable avant le sommet de Pékin. Le Brent évolue autour de 107 dollars le baril, après deux premières séances de semaine en forte hausse.

Le niveau élevé du pétrole traduit surtout les tensions géopolitiques. Les discussions prévues sur l’Iran et le golfe Persique peuvent peser sur les anticipations d’offre.

L’or reste au-dessus de 4 700 dollars l’once. L’argent poursuit sa progression, tandis que le cuivre dépasse 14 000 dollars, un seuil suivi par les investisseurs exposés aux métaux industriels.

La livre recule vers 1,35 dollar

Le GBPUSD perd près de 0,2%. La paire teste la zone de 1,35, dans un climat politique britannique plus incertain.

Sur le marché des changes, la devise britannique reste sensible aux anticipations de taux de la Banque d’Angleterre. Le dollar conserve aussi un rôle défensif lorsque les chiffres d’inflation américaine surprennent à la hausse.

Pour les investisseurs français, la lecture des devises compte dans l’analyse des actions internationales. Une variation du dollar modifie la performance convertie en euros, même lorsque le cours d’une action progresse.

Europe : données macro faibles et publications allemandes contrastées

France et zone euro en ralentissement

En France, les chiffres d’avril sont mixtes. L’inflation CPI ressort à 2,2% sur un an, tandis que l’indice harmonisé HICP atteint 2,5%, deux niveaux conformes aux attentes.

Le taux de chômage monte à 8,1%. Ce chiffre signale une détente moins nette du marché du travail français.

Dans la zone euro, le PIB du premier trimestre ressort à 0,8% sur un an. La production industrielle recule de 2,1%, loin des attentes, ce qui confirme la faiblesse persistante de l’industrie.

Siemens, Deutsche Telekom et Allianz animent le DAX

Deutsche Telekom relève ses prévisions 2026 après un début d’année porté par l’activité américaine. Le groupe vise désormais environ 47,5 milliards d’euros d’EBITDA ajusté après loyers et plus de 19,8 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible après loyers.

Siemens publie des chiffres contrastés. Le chiffre d’affaires et le bénéfice net sont légèrement inférieurs aux attentes, mais les commandes atteignent 24,1 milliards d’euros. Le groupe confirme ses prévisions et annonce un programme de rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 6 milliards d’euros.

Allianz affiche 53 milliards d’euros de revenus. Pimco et AllianzGI enregistrent 21 milliards d’euros de collecte nette, un chiffre suivi de près pour mesurer la demande d’épargne gérée en Europe.

La répartition sectorielle met en évidence les fortes hausses enregistrées par ASML et Infineon, tandis que les titres du secteur de la consommation affichent une sous-performance. Source : XTB

Parmi les entreprises les plus suivies aujourd'hui figurent Siemens et Deutsche Telekom, qui progressent toutes deux grâce à de solides résultats. De son côté, Rheinmetall poursuit sa récente baisse. Source : XTB

❓ FAQ

Pourquoi les marchés actions rebondissent-ils aujourd’hui ?

Les marchés actions rebondissent surtout grâce à la technologie. Les futures US progressent après la baisse de la veille, avec un US100 en hausse de 0,8%.

Pourquoi Nvidia monte-t-il avant l’ouverture de Wall Street ?

Nvidia profite des informations sur la possible présence de Jensen Huang lors du déplacement de Donald Trump en Chine. Le dossier des puces reste lié aux négociations commerciales.

Pourquoi le cours du pétrole Brent reste-t-il élevé ?

Le pétrole Brent reste proche de 107 dollars car les tensions autour de l’Iran et du golfe Persique soutiennent les prix de l’énergie.

Que signifie une baisse de la production industrielle en zone euro ?

Une baisse de la production industrielle indique que les usines produisent moins. Pour la zone euro, le recul de 2,1% pèse sur les perspectives de croissance.

Pourquoi Siemens et Deutsche Telekom sont-ils suivis aujourd’hui ?

Siemens publie de fortes commandes et un rachat d’actions. Deutsche Telekom relève ses prévisions 2026, ce qui place les deux valeurs au centre de la séance allemande.