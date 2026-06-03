SpaceX prépare une introduction en bourse historique sur le marché des actions avec une valorisation cible de 1 750 milliards de dollars.

Les cours du brut Brent et WTI progressent de près de 1,90% pour atteindre respectivement 97,30 $ et 95,10 $ le baril.

L'attaque de bases militaires au Koweït par l'Iran provoque de vives réactions sur le marché des matières premières ce mercredi 3 juin 2026. L'escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pousse les investisseurs à réévaluer les risques d'approvisionnement énergétique. Les indices boursiers mondiaux intègrent ces nouveaux chocs tandis que le forex subit de fortes fluctuations.

Matières premières et urgence budgétaire en Asie

L'escalade militaire au Moyen-Orient embrase le brut

L'armée iranienne a tiré au moins 10 missiles balistiques en direction de bases militaires américaines au Koweït, ciblant notamment le site d'Ali Al Salem. Des frappes simultanées ont visé Bahreïn, l'Arabie saoudite et Dubaï, entraînant la suspension immédiate de plusieurs liaisons aériennes dans la région du Golfe. Cette offensive fait suite à une frappe des États-Unis contre un navire pétrolier lié à Téhéran et à des explosions signalées près de l'île de Qeshm.

La menace directe sur les infrastructures énergétiques de la région provoque une hausse immédiate sur les matières premières. Le cours du pétrole Brent progresse de 1,90% pour s'établir à 97,30 $ le baril en séance. Parallèlement, le baril de WTI suit la même tendance avec un gain similaire de 1,90%, s'échangeant désormais à 95,10 $ sur les marchés mondiaux.

L'interruption potentielle des flux maritimes dans le détroit d'Ormuz accentue la prime de risque géopolitique sur l'énergie. Les opérateurs anticipent des perturbations prolongées si les représailles entre les deux blocs se poursuivent dans les prochains jours. Cette situation engendre un déplacement massif des capitaux vers les actifs tangibles et les contrats à terme.

Le yen face aux mesures budgétaires d'urgence

Sur le marché du forex, la paire USDJPY teste à nouveau le seuil psychologique des 160 yens pour un dollar. Ce niveau de prix avait déjà provoqué des interventions directes de la Banque du Japon lors des précédents mois pour soutenir la monnaie nationale. La ministre des Finances, Satsuki Katayama, a prévenu que Tokyo se tenait prête à agir de manière appropriée pour calmer la spéculation sur les devises.

Pour contrer les effets de cette dépréciation, le gouvernement japonais a validé un budget supplémentaire de 3 100 milliards de yens entièrement financé par l'émission de dette. Ces fonds exceptionnels serviront à subventionner directement les coûts du carburant et de l'électricité pour les ménages et les entreprises. La Diète japonaise tente ainsi de briser la boucle inflationniste qui fragilise l'économie de l'archipel.

Cette stratégie met en évidence le lien direct entre la hausse des coûts de l'énergie, l'affaiblissement de la devise et la détérioration des finances publiques. Le recours à l'endettement pour éponger les hausses de prix risque de compliquer la tâche de la banque centrale dans sa normalisation monétaire. Les investisseurs surveillent de près la viabilité de ce modèle de soutien budgétaire à long terme.

Politiques économiques et dynamiques d'entreprises

Pressions monétaires en Europe et nouvelles taxes américaines

En Europe, la Banque centrale européenne durcit son discours face aux risques d'une nouvelle vague inflationniste importée. Pierre Wunsch, membre du conseil des gouverneurs de l'institution, indique que les discussions de la session de juin deviendront plus simples si le conflit reste sans issue. Ses déclarations renforcent la probabilité d'un relèvement des taux d'intérêt à la fin du mois pour ancrer les anticipations de prix.

Aux États-Unis, l'administration propose la mise en place de nouvelles taxes douanières d'au moins 10% sur les importations en provenance de 60 pays. Cette mesure découle d'une enquête menée sous le coup de la Section 301 concernant le recours au travail forcé. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil et la Suisse subiront un traitement mais avec un taux douanier fixé à 12,5%.

Ce dispositif vise à remplacer le précédent mécanisme de barrières douanières qui avait été invalidé par la Cour suprême. L'application de ces tarifs n'est pas immédiate puisque la phase de consultation publique se poursuivra jusqu'au 6 juillet avant le début des auditions officielles le 7 juillet. Les entreprises importatrices disposent de quelques semaines pour ajuster leurs chaînes logistiques mondiales.

Ralentissement en Australie et ambitions de SpaceX sur les actions

Du côté de l'Océanie, le produit intérieur brut de l'Australie affiche une progression timide de 0,3% sur le premier trimestre, soit 2,5% en rythme annuel. Ces chiffres se situent en deçà des prévisions du marché, pénalisés principalement par la mauvaise performance du commerce extérieur. En revanche, l'investissement des entreprises privées fait preuve de dynamisme avec un bond de 6,0% sur la période.

Ce ralentissement se confirme dans le secteur tertiaire où l'indice PMI des services recule à 48,7 au cours du mois de mai. Le volume des nouvelles commandes enregistre sa plus forte contraction depuis près de deux ans et demi dans le pays. À l'inverse, l'indice PMI des services en Chine grimpe à 54,4 en mai, marquant sa plus forte expansion trimestrielle avec des embauches en hausse.

Sur le marché des actions, SpaceX planifie une introduction en bourse majeure d'un montant de 75 milliards de dollars. L'entreprise d'Elon Musk prévoit un prix d'offre fixé à 135 $ par action, ce qui valoriserait la société à environ 1 750 milliards de dollars. Ce projet constituerait la plus grande opération publique de l'histoire financière et confirme l'appétit pour le secteur aérospatial.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole augmente-t-il aujourd'hui ? La hausse du cours du pétrole s'explique par les attaques de missiles menées par l'Iran contre des infrastructures militaires au Koweït. Ces tensions géopolitiques font craindre des ruptures d'approvisionnement majeures au Moyen-Orient, incitant les investisseurs à se tourner vers les matières premières énergétiques.

Quel est l'impact des tensions géopolitiques sur le marché du forex ? Les tensions au Moyen-Orient renforcent la volatilité sur le forex, en particulier sur la paire USDJPY qui teste de nouveau le seuil des 160 yens. La faiblesse de la devise nippone pousse le gouvernement à injecter des liquidités pour stabiliser le pouvoir d'achat face au coût de l'énergie.

Comment s'exposer au secteur aérospatial sur le marché des actions ? L'exposition à cette thématique peut s'envisager par l'achat de titres de constructeurs aéronautiques, d'équipementiers de défense ou via des fonds indiciels cotés (ETF) spécialisés dans l'espace et l'innovation technologique. Le projet d'introduction en bourse de SpaceX illustre la dynamique de ce compartiment des actions.