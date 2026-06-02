BREAKING: les chiffres du JOLTS dépassent les prévisions !

Données actuelles (données d'avril) Résultat réel : 6,88 millions d'offres d'emploi

6,88 millions d'offres d'emploi Prévisions du marché : 6,866 millions d'offres d'emploi

6,866 millions d'offres d'emploi Valeur précédente : 6,866 millions d'offres d'emploi Pourquoi ce rapport est-il important ? Le rapport JOLTS est largement considéré comme l'un des indicateurs les plus importants et les plus fiables de la santé macroéconomique aux États-Unis, et son importance découle de plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, il s'agit de l'un des outils d'analyse préférés de la Réserve fédérale (Fed). Contrairement au taux de chômage, qui est un indicateur retardé ne réagissant qu'à un stade avancé d'une crise, le nombre d'offres d'emploi est un indicateur avancé, reflétant les intentions réelles et actuelles ainsi que les projets de dépenses des employeurs. De plus, ce rapport permet une comparaison directe entre le nombre d'offres d'emploi disponibles et le nombre de personnes recherchant activement un emploi. Surprise de taille sur le marché du travail américain : le rapport JOLTS pulvérise les prévisions des analystes La dernière publication du rapport JOLTS d'avril, parue le 2 juin 2026, a créé la surprise, le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis ayant grimpé en flèche pour atteindre 7,618 millions. Le consensus du marché et les chiffres précédents s’alignaient parfaitement, tous deux tablant sur un chiffre de 6,866 millions d’offres, ce qui signifie que le nombre réel d’emplois disponibles a dépassé les prévisions de plus de 750 000. Cette hausse massive rompt la tendance récente au ralentissement progressif du marché et prouve que la demande des entreprises américaines en main-d’œuvre reste incroyablement forte, modifiant immédiatement les prévisions macroéconomiques actuelles. Pour la Réserve fédérale, cet indicateur avancé représente un véritable tournant et une puissante impulsion pro-inflationniste. Une augmentation aussi drastique du nombre d'offres d'emploi par rapport au nombre de chômeurs soulève automatiquement des inquiétudes quant à un retour de fortes pressions salariales, les entreprises étant contraintes de se livrer à une concurrence pour attirer les travailleurs en proposant des salaires plus élevés. Par conséquent, ce chiffre de 7,618 millions place la Fed dans une position difficile et constitue un signal fortement « hawkish ». Il pourrait contraindre les responsables de la banque centrale à abandonner leurs projets de baisses imminentes des taux d'intérêt ou à maintenir les coûts d'emprunt à un niveau restrictif pendant beaucoup plus longtemps, une réalité à laquelle les marchés financiers doivent désormais s'adapter rapidement. Source: xStation5

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