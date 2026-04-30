À la mi-séance | le UK100 s'envole après la décision de la BoE 🇬🇧 🚀 Hausse euphorique lors de l'intervention de Christine Lagarde à la BCE 🇪🇺 📈

📈 Marchés et entreprises Les indices européens enregistrent des hausses soutenues, emmenés par Londres ( UK100 : +1,8 %) après que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Des hausses significatives sont également observées sur le DAX allemand ( DE40 : +1,4 %), l'AEX néerlandais ( NED25 : +1,3 %) et le SMI suisse ( SUI20 : +1,1 %). Les bourses de Paris ( FRA40 : +0,55 %) et de Milan ( ITA40 : +0,85 %) évoluent plus calmement mais restent dans le vert.

: +1,8 %) après que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Des hausses significatives sont également observées sur le DAX allemand ( : +1,4 %), l'AEX néerlandais ( : +1,3 %) et le SMI suisse ( : +1,1 %). Les bourses de Paris ( : +0,55 %) et de Milan ( : +0,85 %) évoluent plus calmement mais restent dans le vert. Glencore : L'unité de négoce réalise des résultats records en raison de la volatilité des prix des matières premières déclenchée par la guerre en Iran. La société prévoit que le résultat opérationnel annuel de l'unité de négoce dépassera « largement » la fourchette haute de ses prévisions, fixée à 3,5 milliards de dollars. L'action progresse de 1 %.

: L'unité de négoce réalise des résultats records en raison de la volatilité des prix des matières premières déclenchée par la guerre en Iran. La société prévoit que le résultat opérationnel annuel de l'unité de négoce dépassera « largement » la fourchette haute de ses prévisions, fixée à 3,5 milliards de dollars. L'action progresse de 1 %. BNP Paribas : L'action a reculé d'environ 3,3 %, les provisions pour pertes sur crédits de 1,08 milliard de dollars ayant éclipsé des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a augmenté de 9 % pour atteindre 3,22 milliards d'euros, soutenu par l'intégration d'AXA et une réévaluation ponctuelle des participations dans Allfunds. La direction reste prudente.

L'action a reculé d'environ 3,3 %, les provisions pour pertes sur crédits de 1,08 milliard de dollars ayant éclipsé des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice net a augmenté de 9 % pour atteindre 3,22 milliards d'euros, soutenu par l'intégration d'AXA et une réévaluation ponctuelle des participations dans Allfunds. La direction reste prudente. Rolls-Royce : La société a maintenu ses prévisions annuelles, tablant sur un résultat opérationnel ajusté pouvant atteindre 4,2 milliards de livres sterling et un flux de trésorerie disponible pouvant atteindre 3,8 milliards de livres sterling. L'année a démarré en force dans tous les segments, avec une demande soutenue pour les avions gros-porteurs. La société atténue les perturbations liées au Moyen-Orient et procède à des rachats d'actions. Le titre a bondi de 7,7 %.

La société a maintenu ses prévisions annuelles, tablant sur un résultat opérationnel ajusté pouvant atteindre 4,2 milliards de livres sterling et un flux de trésorerie disponible pouvant atteindre 3,8 milliards de livres sterling. L'année a démarré en force dans tous les segments, avec une demande soutenue pour les avions gros-porteurs. La société atténue les perturbations liées au Moyen-Orient et procède à des rachats d'actions. Le titre a bondi de 7,7 %. Unilever : Le chiffre d'affaires sous-jacent a progressé de 3,8 %, dépassant les attentes grâce aux volumes enregistrés dans les produits d'entretien et les « marques phares ». La croissance annuelle devrait se situer dans le bas de la fourchette de 4 % à 6 %. La fusion du segment Alimentation avec McCormick est prévue d'ici mi-2027, avec des synergies de coûts de 600 millions de dollars par an. L'action a gagné 1,3 %.

Le chiffre d'affaires sous-jacent a progressé de 3,8 %, dépassant les attentes grâce aux volumes enregistrés dans les produits d'entretien et les « marques phares ». La croissance annuelle devrait se situer dans le bas de la fourchette de 4 % à 6 %. La fusion du segment Alimentation avec McCormick est prévue d'ici mi-2027, avec des synergies de coûts de 600 millions de dollars par an. L'action a gagné 1,3 %. Stellantis : L'action a perdu environ 3,7 % en raison d'une reprise des bénéfices plus lente que prévu, malgré un résultat d'exploitation ajusté de 960 millions d'euros. Un ajustement de 400 millions d'euros lié aux coûts des droits de douane en Amérique du Nord a masqué une perte potentielle. Les nouveaux modèles Jeep ont permis d'augmenter la part de marché aux États-Unis.

L'action a perdu environ 3,7 % en raison d'une reprise des bénéfices plus lente que prévu, malgré un résultat d'exploitation ajusté de 960 millions d'euros. Un ajustement de 400 millions d'euros lié aux coûts des droits de douane en Amérique du Nord a masqué une perte potentielle. Les nouveaux modèles Jeep ont permis d'augmenter la part de marché aux États-Unis. Caterpillar : L'action a gagné environ 5 % en après-bourse après que le bénéfice ajusté a atteint 5,54 dollars par action, porté par une hausse de 38 % du chiffre d'affaires du secteur de la construction. Le segment Énergie a bénéficié de la demande liée aux centres de données IA. Le chiffre d'affaires total a atteint 17,42 milliards de dollars.

L'action a gagné environ 5 % en après-bourse après que le bénéfice ajusté a atteint 5,54 dollars par action, porté par une hausse de 38 % du chiffre d'affaires du secteur de la construction. Le segment Énergie a bénéficié de la demande liée aux centres de données IA. Le chiffre d'affaires total a atteint 17,42 milliards de dollars. FX : Le yen domine le marché des changes aujourd'hui ( USDJPY : -2,2 % ; EURJPY : -2 %), soutenu par les rumeurs d'une intervention potentielle de Tokyo sur le marché des changes. L'appétit pour le risque se manifeste dans les gains des devises des Antipodes ( AUDUSD : +0,5 % ; NZDUSD : +0,65 %). L' EURUSD a gagné 0,2 % à 1,17.

: Le yen domine le marché des changes aujourd'hui ( : -2,2 % ; EURJPY : -2 %), soutenu par les rumeurs d'une intervention potentielle de Tokyo sur le marché des changes. L'appétit pour le risque se manifeste dans les gains des devises des Antipodes ( : +0,5 % ; : +0,65 %). L' a gagné 0,2 % à 1,17. Matières premières : Les contrats sur le Brent et le WTI subissent une nette correction après la séance record d'hier (OIL : -1,85 % à 109,90 $ le baril ; OIL.WTI : -2,6 % à 105,70 $ le baril). Le NATGAS est également en baisse (-1 %). Les métaux précieux rebondissent fortement (GOLD : +2 % à 4 630 $ l'once ; SILVER : +3,3 % à 73,75 $ l'once). 🌍 Économie et politique Intervention du Japon : La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les autorités se tenaient prêtes à réagir aux fluctuations des taux de change et étaient en état d'alerte maximale face aux mouvements spéculatifs. L'USDJPY a plongé de 2,8 % en quelques heures, atteignant son plus bas niveau depuis mars 2026 (actuellement proche de 156,000). Ces commentaires font suite à la cassure hier de l'USDJPY au-dessus du niveau de 160,000, que Tokyo considère officieusement comme un « seuil de douleur » pour la faiblesse du yen.

Croissance de la zone euro : La croissance économique de la zone euro a ralenti à 0,1 % en glissement trimestriel au premier trimestre 2026, manquant la prévision de 0,2 %. Les données préliminaires sur l'inflation pour avril ont confirmé les prévisions (IPC : 3 % ; IPC sous-jacent : 2,2 %), ne générant aucune volatilité supplémentaire pour l'euro. Le taux de chômage reste à 6,2 %.

La croissance économique de la zone euro a ralenti à 0,1 % en glissement trimestriel au premier trimestre 2026, manquant la prévision de 0,2 %. Les données préliminaires sur l'inflation pour avril ont confirmé les prévisions (IPC : 3 % ; IPC sous-jacent : 2,2 %), ne générant aucune volatilité supplémentaire pour l'euro. Le taux de chômage reste à 6,2 %. BCE : La Banque centrale européenne a maintenu ses taux (taux de dépôt : 2 %), soulignant les risques croissants pesant sur la croissance et l'inflation. Les décisions futures dépendront des données et des prévisions tenant compte des chocs énergétiques. La banque n'a pas adopté de position restrictive.

: La Banque centrale européenne a maintenu ses taux (taux de dépôt : 2 %), soulignant les risques croissants pesant sur la croissance et l'inflation. Les décisions futures dépendront des données et des prévisions tenant compte des chocs énergétiques. La banque n'a pas adopté de position restrictive. B Banque d'Angleterre :B La BoE a maintenu ses taux d'intérêt à 3,75 % à l'issue d'un vote de 8 voix contre 1 et 0 abstention. La présence d'un vote en faveur d'une hausse témoigne d'un sentiment plus restrictif au sein de la BoE et d'inquiétudes croissantes quant à l'aggravation des pressions inflationnistes existantes. La BoE a également présenté divers scénarios d'évolution des taux en fonction de la situation sur le marché de l'énergie.

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