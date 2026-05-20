Ouverture US : le NASDAQ en hausse avant la publication des résultats de NVIDIA

Points clés Les marchés américains ont ouvert en hausse.

La stabilisation des rendements obligataires alimente la reprise.

À la suite des annonces de grèves chez Samsung, Micron et AMD mènent la danse.

NVIDIA évolue sans tendance marquée dans l'attente de la publication de ses résultats ce soir.

Les marchés américains ont ouvert en hausse aujourd’hui, emboîtant le pas aux marchés européens. Le S&P 500 (0,7 %) et le NASDAQ Composite (1,3 %) progressent tous deux. Les actions sont soutenues par une baisse de 4 % des prix de l’énergie, qui a ralenti la hausse des rendements obligataires. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a dépassé hier les 4,68 %, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2025, lors de l'investiture du président Trump. Cela représente une hausse cumulée des rendements de plus de 70 points de base depuis février. Si l'impact de cette évolution sur le marché boursier s'est avéré étonnamment faible jusqu'à présent, nous pensons que si la tendance se poursuit, la pression pourrait s'intensifier considérablement. La stabilisation observée aujourd'hui permet aux investisseurs de se concentrer pleinement sur les résultats de NVIDIA attendus en soirée. En raison de la forte dépendance de la société à l'égard de seulement cinq entreprises (Microsoft, Amazon, SMC, Alphabet et Meta), qui représentent plus de 50 % de son chiffre d'affaires, la prévisibilité des revenus de NVIDIA est légèrement supérieure à celle de nombreuses autres sociétés. L'attention devrait donc se porter sur les détails. Entre autres, il faudra voir comment se comportent les nouveaux produits tels que Rubin, le processeur Vera et le DGX Spark. Les actions de la société n'évoluent pas dans une direction particulière, dans l'attente du rapport prévu à 21h30, heure britannique. Micron et AMD sont toutefois en hausse. La première est soutenue par la grève prévue jeudi par les employés de l'un de ses plus grands concurrents, Samsung. La seconde bénéficie également des hausses d'objectifs de cours par certains analystes. Tout cela s'est produit en l'absence de changements majeurs dans l'environnement macroéconomique et géopolitique. Aucune donnée macroéconomique critique pour les marchés ne sera publiée aujourd'hui (les prochaines publications – les PMI de mai – sont prévues pour demain). Nous n'avons pas non plus reçu d'annonces spécifiques de la part de Donald Trump, qui poursuit sa rhétorique erratique concernant la guerre en Iran. Analyse technique US100 (D1) Source: xStation (20.05.2026) L'indice US100 évolue dans un canal haussier très raide et dynamique, après un rebond vigoureux depuis les plus bas atteints mi-mars 2026. Après avoir établi un nouveau plus haut, le marché marque une pause. Le cours subit actuellement une correction locale, mais il reste dans la moitié supérieure du canal. Si la correction s'accentue, le premier seuil de support important est le niveau de Fibonacci de 23,6 % (autour de 28 000 points). La configuration est clairement favorable à la tendance haussière. Le cours s'est considérablement écarté des moyennes (en particulier de la moyenne mobile simple à 50 jours), ce qui confirme la forte dynamique, mais constitue également un signal d'alerte : le marché est légèrement surchauffé à court terme. Actualités d'entreprises Micron Technology ( MU.US ) : Le titre a progressé de plus de 3,5%, porté par la fuite des investisseurs des fabricants asiatiques suite à des informations faisant état d'une grève potentielle dans les usines Samsung. La société vient également de commencer à expédier des échantillons de modules de mémoire serveur DDR5 innovants de 256 Go et déploie à grande échelle des SSD révolutionnaires et puissants de 245 To. Ces deux produits sont des composants essentiels à la poursuite de l'expansion physique de l'infrastructure mondiale d'intelligence artificielle.

Le titre a progressé de plus de 3,5%, porté par la fuite des investisseurs des fabricants asiatiques suite à des informations faisant état d'une grève potentielle dans les usines Samsung. La société vient également de commencer à expédier des échantillons de modules de mémoire serveur DDR5 innovants de 256 Go et déploie à grande échelle des SSD révolutionnaires et puissants de 245 To. Ces deux produits sont des composants essentiels à la poursuite de l'expansion physique de l'infrastructure mondiale d'intelligence artificielle. Target (TGT.US) : Le géant de la distribution a publié ses résultats du premier trimestre 2026, dépassant largement les attentes du marché tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires. Le bénéfice par action ajusté a atteint 1,71$ (le consensus était de 1,46$), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 6,7 % en glissement annuel pour s'établir à 25,4 milliards de dollars. Cette croissance a été tirée par une forte fréquentation des magasins (en hausse de 4,4 %) et un bond de près de 9 % des ventes en ligne, soutenu par son nouveau service de livraison le jour même (Target Circle 360). Malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, l'action a chuté de plus de 5 %. Les investisseurs se sont inquiétés de la baisse de la marge d'exploitation (de 6,2 % à 4,5 % en glissement annuel), principalement due à la hausse des frais de vente et des frais administratifs.

Le géant de la distribution a publié ses résultats du premier trimestre 2026, dépassant largement les attentes du marché tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires. Le bénéfice par action ajusté a atteint 1,71$ (le consensus était de 1,46$), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 6,7 % en glissement annuel pour s'établir à 25,4 milliards de dollars. Cette croissance a été tirée par une forte fréquentation des magasins (en hausse de 4,4 %) et un bond de près de 9 % des ventes en ligne, soutenu par son nouveau service de livraison le jour même (Target Circle 360). Malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, l'action a chuté de plus de 5 %. Les investisseurs se sont inquiétés de la baisse de la marge d'exploitation (de 6,2 % à 4,5 % en glissement annuel), principalement due à la hausse des frais de vente et des frais administratifs. Lowe's (LOW.US) : Le leader américain du marché de la rénovation a publié des résultats solides pour le premier trimestre 2026, dépassant les prévisions de Wall Street tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires. Le bénéfice par action (BPA) ajusté s’est établi à 3,03 $, contre des prévisions de 2,97 $. La plus grande surprise à la hausse s’est avérée être la croissance des ventes à périmètre constant (0,6 %), marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de chiffres positifs à cet égard. Ce succès s'explique notamment par une hausse de 15,5 % du commerce en ligne et par une demande soutenue dans le segment des entrepreneurs professionnels et sur le marché des gros appareils électroménagers. Le conseil d'administration a pleinement maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Malgré tout cela, l'action de la société s'échange actuellement en légère baisse (-0,5 %).

Le leader américain du marché de la rénovation a publié des résultats solides pour le premier trimestre 2026, dépassant les prévisions de Wall Street tant en termes de bénéfices que de chiffre d'affaires. Le bénéfice par action (BPA) ajusté s’est établi à 3,03 $, contre des prévisions de 2,97 $. La plus grande surprise s’est avérée être la croissance des ventes à périmètre constant (0,6 %), marquant ainsi le quatrième trimestre consécutif de chiffres positifs à cet égard. Ce succès s'explique notamment par une hausse de 15,5 % du commerce en ligne et par une demande soutenue dans le segment des entrepreneurs professionnels et sur le marché des gros appareils électroménagers. Le conseil d'administration a pleinement maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Malgré tout cela, l'action de la société s'échange actuellement en légère baisse (-0,5 %). Hasbro (HAS.US) : Le fabricant américain de jouets et de jeux a enregistré un excellent début d'année 2026, franchissant largement la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires (contre des prévisions de marché de 963,9 millions de dollars). Le bénéfice par action s'est établi à 1,47 dollar (consensus : 1,13 dollar). Le véritable moteur des bénéfices s'est avéré être le segment Wizards and Digital Gaming, qui a progressé de 26 %. Monopoly Go!, un jeu mobile, a ajouté 41 millions de dollars supplémentaires à ses bénéfices. Cependant, l'enthousiasme général a été tempéré par des prévisions d'EBITDA annuel légèrement inférieures aux attentes et par une chute massive de 24 % du chiffre d'affaires dans le segment du divertissement. Cela a entraîné une baisse de plus de 8 % du cours de l'action de la société. --- Michał Jóźwiak, Analyste des marchés financiers chez XTB



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."