À la mi-séance : Les actions européennes tentent d'enrayer la baisse 🚩 Heidelberger recule de 5% après la publication de ses résultats

Les actions européennes tentent de se stabiliser après la forte vague de ventes de mardi, mais il n’y a toujours guère de signes d’un rebond convaincant. L’indice Stoxx Europe 600 reste proche de son plus bas niveau depuis deux semaines, tandis que l’Euro Stoxx 50 évolue globalement à un niveau stable, les investisseurs assimilant la hausse simultanée des rendements obligataires, des cours du pétrole et des tensions géopolitiques dans le golfe Persique.

Le principal problème pour les actions est simple : la hausse des taux sans risque augmente le coût du capital et rend les actions moins attractives par rapport aux obligations. Dans le même temps, les craintes inflationnistes refont surface, tandis que les marchés anticipent de plus en plus une hausse des taux de la BCE dès septembre.

Le Stoxx Europe 600 est pratiquement inchangé et reste proche de son plus bas niveau depuis deux semaines après avoir enregistré sa plus forte baisse journalière depuis près d'un mois.

Le DAX recule d’environ 0,2 %, le CAC 40 progresse de 0,2 %, tandis que le FTSE 100 et l’IBEX 35 évoluent pratiquement à l’équilibre.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans a atteint 3,22 %, son plus haut niveau depuis mai 2011, ce qui accentue la pression sur les valorisations boursières.

Les secteurs sensibles à la croissance, tels que la technologie, les logiciels et l’immobilier, restent particulièrement vulnérables à la hausse des taux d’actualisation.

Philip Lane, économiste en chef de la BCE, a souligné que l’inflation de la zone euro, qui avoisine les 3 %, reste nettement supérieure à l’objectif de 2 %, tandis que la hausse des prix de l’énergie pourrait raviver les pressions sur les prix.

Les marchés monétaires anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux de 25 points de base par la BCE en septembre, ce qui marque un revirement majeur par rapport aux prévisions antérieures qui tablaient sur une pause prolongée.

L’attention des investisseurs se concentre sur les déclarations de Christine Lagarde et le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed, qui pourraient tous deux influencer l’évolution future des obligations, des devises et des actions.

Les contrats à terme de Wall Street s’échangent en légère baisse, tandis que les contrats à terme sur le Brent (OIL) ont dépassé les 92 dollars le baril.

Le Brent reste proche de ses plus hauts niveaux depuis trois semaines, tandis que les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz continuent de soutenir la prime de risque liée à l’énergie.

Graphique de l’EU50 (intervalle D1)

Source: xStation5

La séance d’aujourd’hui sur l’Euro Stoxx 50 fait ressortir une nette rotation sectorielle plutôt qu’un mouvement uniforme d’appétit ou d’aversion pour le risque. Du côté des hausses, les valeurs de la consommation et de l’industrie se démarquent, emmenées par Hermès (+1,5 %), ce qui peut être interprété comme un retour des capitaux vers les marques de grande qualité après une période de faiblesse, même si leurs multiples restent élevés, avec notamment un PER avoisinant les 36. L’Oréal (+1 %) est également en hausse, mais là encore, le marché prime clairement le profil défensif et la stabilité des bénéfices plutôt qu’une valorisation bon marché. TotalEnergies (+1,04 %) présente une situation fondamentalement différente : avec un PER de 12,8x et un rendement très solide depuis le début de l’année, les investisseurs continuent de privilégier l’exposition au secteur de l’énergie, en particulier dans un contexte de prix élevés du pétrole.

Du côté des baisses, Infineon affiche la plus mauvaise performance (-2,2 %), même si le titre reste proche de +50 % depuis le début de l’année, ce qui suggère des prises de bénéfices et une pression sur un secteur des semi-conducteurs surévalué plutôt qu’un changement clair de la dynamique à long terme. La faiblesse observée chez les banques et les assureurs — BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA et Santander — montre que le marché se montre plus prudent à l’égard du secteur financier après ses solides performances cette année. Rheinmetall mérite également d’être signalé, avec une baisse d’environ 0,66 % sur la journée, tout en affichant une hausse de plus de 20 % sur un mois ; avec un ratio cours/bénéfice (P/E) d’environ 77, il reste l’une des valorisations les plus élevées de l’indice. Dans l’ensemble, le marché ne rejette pas catégoriquement les actions européennes, mais il se montre de plus en plus sélectif quant à la qualité des bilans, la pérennité de la croissance et les valorisations.

Source: XTB Research

Les actions européennes restent sous la pression des rendements obligataires

Le principal frein pour les actions européennes reste la forte hausse des rendements obligataires. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a grimpé à 3,22 %, son plus haut niveau depuis 2011, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a dépassé les 5,30 %.

Cela entraîne une hausse directe du taux d’actualisation appliqué aux flux de trésorerie futurs, ce qui signifie que les entreprises affichant de fortes perspectives de croissance et dont les bénéfices se situent à plus long terme sont les plus durement touchées. Dans le même temps, les obligations deviennent de plus en plus compétitives par rapport aux actions, en particulier lorsque la prime de risque des actions commence à paraître moins attractive.

Le pétrole complique à nouveau la tâche de la BCE

L’énergie constitue le deuxième enjeu majeur. Le Brent se maintient près de 91,50 dollars le baril, tandis que les tensions dans le golfe Persique et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz augmentent le risque d’une nouvelle hausse des prix du brut.

Cette situation est particulièrement délicate pour la BCE, car l’inflation dans la zone euro se situe toujours autour de 3 %. Philip Lane a souligné que ce niveau restait trop élevé par rapport à l’objectif de 2 %, tandis qu’une hausse du prix du pétrole pourrait à nouveau accroître les pressions inflationnistes.

En conséquence, le marché a clairement revu ses anticipations en matière de politique monétaire. Au lieu de tabler sur une période prolongée de taux inchangés, les investisseurs anticipent désormais presque entièrement une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la BCE en septembre.

Christine Lagarde et le compte-rendu de la Fed sont au cœur de l’actualité aujourd’hui

Le prochain catalyseur pour les marchés pourrait venir des déclarations de Christine Lagarde. Les investisseurs chercheront à savoir si la BCE prépare véritablement le marché à une nouvelle hausse des taux malgré un ralentissement de la dynamique économique.

Parallèlement, le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed sera publié. Les marchés s’intéresseront particulièrement au degré d’inquiétude des membres du FOMC face à la détérioration des conditions du marché du travail, et ce avant même la dernière hausse des rendements obligataires à long terme.

Le contexte pour les actions européennes reste donc tendu : la hausse des rendements limite les valorisations, le pétrole accroît le risque d’inflation, et les banques centrales pourraient être contraintes de maintenir une orientation plus restrictive que ce que les marchés anticipaient encore récemment. Pour l’instant, la stabilisation observée aujourd’hui ressemble davantage à une pause dans la vague de ventes qu’au début d’un rebond convaincant.

Le DAX sous la pression des rendements obligataires élevés

La vague de ventes sur le marché obligataire mondial s’est quelque peu ralentie, mais son impact sur les actions européennes reste visible. Le DAX a ouvert mercredi autour de 26 140 points, sans grand changement, bien que les rendements obligataires élevés continuent de peser fortement sur les valorisations. Mardi, les rendements des principales obligations d’État aux États-Unis, en Allemagne et au Japon ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, sous l’effet des craintes inflationnistes, des prix élevés du pétrole et de l’alourdissement de la dette dans les grandes économies.

Un tel climat ne déclenche pas nécessairement un exode généralisé des capitaux des marchés boursiers, mais il limite la propension des investisseurs à payer des multiples élevés pour des actifs plus risqués. La pression se fait également sentir au niveau des titres individuels : l’action Heidelberger Druck a chuté d’environ 5,5 % après un trimestre médiocre au cours duquel la perte nette de la société s’est creusée à 32 millions d’euros, contre 11 millions d’euros un an plus tôt, en partie en raison de l’expiration d’un programme de subventions en Italie.

Action Heidelberger Druck (HDD.DE, intervalle D1)

Source: xStation5

Heidelberger sous pression après la publication de ses résultats : son chiffre d’affaires recule de plus de 10 %

Heidelberger Druckmaschinen a enregistré un premier trimestre nettement plus faible sur le plan opérationnel. Son chiffre d’affaires a reculé de 13 %, passant de 466 millions d’euros l’année précédente à 404 millions d’euros, tandis que l’EBITDA ajusté a chuté à seulement 1 million d’euros, contre 20 millions d’euros, ce qui s’est traduit par une marge de 0,2 % contre 4,4 % l’année précédente. Le principal problème réside dans la baisse des volumes, notamment dans le secteur des équipements d’impression et d’emballage, suite à l’expiration du programme de subventions italien, qui, selon la société, a représenté plus de 60 millions d’euros de commandes en moins.

Le tableau n’est toutefois pas entièrement négatif : le carnet de commandes a augmenté, passant de 639 millions d’euros au début de l’exercice à 762 millions d’euros, ce qui améliore la visibilité pour les trimestres à venir. La direction a réaffirmé ses perspectives pour 2026/2027 et table toujours sur un chiffre d’affaires globalement stable et une amélioration significative de la marge d’EBITDA.

Les marges ont été affectées par les volumes, et non par une défaillance du modèle économique

Le principal enseignement à retenir est que la détérioration de la rentabilité a été principalement due à la baisse des volumes plutôt qu’à un recul structurel des marges sur les produits. La société a d’ailleurs souligné une amélioration des marges relatives grâce à une hausse des prix, à des remboursements de droits de douane et à un mix produits plus favorable. Heidelberg poursuit également ses mesures de réduction des coûts : l’effectif a baissé de 2 % en glissement annuel pour s’établir à 9 019 salariés, tandis que les charges de personnel ont reculé, passant de 208 millions d’euros à 196 millions d’euros.

Sur le plan régional, la zone EMEA a été la plus faible, avec des prises de commandes en baisse de 16 % et un chiffre d’affaires en recul de 23 %. La région Asie-Pacifique a enregistré de bien meilleurs résultats, avec des commandes en hausse de 17 % et un chiffre d’affaires en progression de 3 %, principalement tirés par la Chine. Cela suggère que la faiblesse observée au premier trimestre était concentrée sur certaines zones géographiques et liée en partie à des effets ponctuels plutôt qu’à un effondrement généralisé de la demande mondiale.

Les flux de trésorerie restent le principal risque

La baisse du résultat d’exploitation a eu un impact évident sur la génération de trésorerie. Le flux de trésorerie disponible s’est établi à -77 millions d’euros, contre -68 millions d’euros un an plus tôt, tandis que le flux de trésorerie d’exploitation a chuté à -55 millions d’euros. L’entreprise a clôturé le trimestre avec une perte nette de 32 millions d’euros, contre une perte de 11 millions d’euros un an plus tôt.

Le bilan s’est également détérioré. La situation financière nette est passée d’une trésorerie nette de 39 millions d’euros à une dette nette de 39 millions d’euros, tandis que le ratio de fonds propres a reculé de 27,2 % à 24,3 %. Heidelberg dispose toutefois encore d’une réserve de liquidités significative, avec 298 millions d’euros non utilisés sur sa ligne de crédit renouvelable de 436 millions d’euros.

La direction s’attend à ce que les sorties de trésorerie s’atténuent au cours des prochains trimestres, mais prévoit tout de même un flux de trésorerie disponible négatif pour l’ensemble de l’année en raison des investissements prévus.

La stratégie vise toujours à améliorer la qualité de l’activité

Heidelberg ne modifie pas son orientation stratégique malgré un début d’année difficile. Les acquisitions de Manroland Sheetfed et de POLAR ont pour objectif d’augmenter la part des revenus récurrents liés aux services et aux pièces détachées et de renforcer la position de l’entreprise en tant qu’intégrateur de systèmes de production pour l’industrie de l’emballage.

Manroland devrait déjà cette année apporter un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros au chiffre d’affaires, tandis qu’après l’intégration complète, Heidelberg vise plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel stable et un EBIT de 10 à 15 millions d’euros. Parallèlement, l’entreprise étend ses activités au-delà de l’imprimerie traditionnelle vers des domaines tels que la défense, le stockage d’énergie et la mobilité électrique.

Fondamentalement, le premier trimestre a été faible, mais la question clé est de savoir si le carnet de commandes pourra se traduire par une normalisation du chiffre d’affaires et des marges au cours des prochaines périodes. Si tel est le cas, les résultats actuels pourraient s’avérer être un creux opérationnel temporaire. Si la reprise des volumes tarde à se concrétiser, cependant, le flux de trésorerie disponible négatif et le bilan affaibli pourraient prendre beaucoup plus d’importance pour la valorisation de l’entreprise.

Actions Heidelberger Druck (HDD.DE, intervalle D1)

Source: xStation5