À la mi-séance : Les actions SAP s'envolent — Autrefois la plus grande entreprise d'Europe💥

L'ouverture des marchés boursiers européens a lieu lundi sous une légère pression : l'indice Stoxx Europe 600 recule d'environ 0,2 % et les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 s'échangent en légère baisse dans un contexte d'incertitude géopolitique au Moyen-Orient.

Le principal facteur pesant sur le sentiment des marchés est l’absence de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran : au cours du week-end, des échanges d’attaques ont eu lieu, notamment une frappe iranienne contre une base au Koweït et des « frappes défensives » américaines contre des installations radar iraniennes, ce qui a repoussé la perspective d’un accord et de la réouverture du détroit d’Ormuz.

Les tensions géopolitiques font grimper les prix du pétrole : le Brent a bondi de plus de 3 %, approchant les 94 dollars le baril ; sur le marché des changes, le dollar reste relativement stable, l’indice DXY oscillant autour de 99, bien que la paire EUR/USD soit en légère baisse, s’échangeant à 1,1645.

La faiblesse des données macroéconomiques accentue la pression sur le sentiment des marchés : l’indice PMI manufacturier européen est tombé à 51,6 en mai, contre 52,2 en avril, tandis que les coûts de production ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des prix élevés de l’énergie.

En termes de performance sectorielle, la technologie (+1,37 %) et l'énergie (+1,14 %) se distinguent positivement en tant que seuls secteurs affichant des gains : le secteur technologique est porté par les entreprises liées à l'IA (SAP +5,6 %, Infineon +2 %), tandis que le secteur de l'énergie est soutenu par la flambée des prix du pétrole. À l'autre extrémité du spectre, les secteurs les moins performants sont celui de la finance (-1,00 %) et celui de la santé (-0,90 %) ; les biens de consommation discrétionnaire (-0,79 %) et les produits de première nécessité (-0,83 %) sont également sous pression. Informations sur l'entreprise EasyJet a progressé de plus de 10 % après que la société de capital-investissement Castlelake a révélé qu’elle envisageait de racheter la compagnie aérienne britannique — Castlelake détient environ 2,14 % des actions d’EasyJet, et toute offre potentielle devrait s’élever à au moins 403,23 pence par action ; la direction d’EasyJet n’a pas encore entamé de négociations et a qualifié cette approche de « très opportuniste ».

a progressé de plus de 10 % après que la société de capital-investissement Castlelake a révélé qu’elle envisageait de racheter la compagnie aérienne britannique — Castlelake détient environ 2,14 % des actions d’EasyJet, et toute offre potentielle devrait s’élever à au moins 403,23 pence par action ; la direction d’EasyJet n’a pas encore entamé de négociations et a qualifié cette approche de « très opportuniste ». Les analystes de Barclays (objectif de cours : 480 pence) notent que le cours de l’action EasyJet a déjà chuté de 22 % depuis le début de l’année — la plus forte baisse parmi les compagnies aériennes européennes qu’ils couvrent — et que le modèle SOTP montre la plus forte décote par rapport à la valeur d’actif net parmi les transporteurs qu’ils couvrent ; Oddo BHF note que l’intérêt de Castlelake signale une sous-évaluation plus générale de l’ensemble du secteur aérien européen.

SAP est aujourd’hui la valeur la plus performante de l’Euro Stoxx 50 (+5,6 %), portée par l’optimisme autour de l’IA suite aux commentaires de Jensen Huang (Nvidia) écartant les inquiétudes concernant les problèmes liés aux grands modèles de plateformes cloud, ainsi que par un rebond généralisé dans le secteur des logiciels ; malgré ces gains, l’action de la société s’échange toujours à un niveau inférieur de 21 % à celui du début de l’année.

est aujourd’hui la valeur la plus performante de l’Euro Stoxx 50 (+5,6 %), portée par l’optimisme autour de l’IA suite aux commentaires de Jensen Huang (Nvidia) écartant les inquiétudes concernant les problèmes liés aux grands modèles de plateformes cloud, ainsi que par un rebond généralisé dans le secteur des logiciels ; malgré ces gains, l’action de la société s’échange toujours à un niveau inférieur de 21 % à celui du début de l’année. Wise a chuté d’environ 15 % après que le Bureau du journalisme d’investigation a révélé que les procureurs belges avaient ouvert une enquête sur la société concernant des transactions suspectes d’une valeur d’un demi-milliard d’euros liées au blanchiment d’argent.

a chuté d’environ 15 % après que le Bureau du journalisme d’investigation a révélé que les procureurs belges avaient ouvert une enquête sur la société concernant des transactions suspectes d’une valeur d’un demi-milliard d’euros liées au blanchiment d’argent. Universal Music Group recule d’environ 2,9 % après que son conseil d’administration a rejeté une offre publique d’achat inattendue du fonds Pershing Square de Bill Ackman, la jugeant insuffisante au regard de la valeur de la société.

recule d’environ 2,9 % après que son conseil d’administration a rejeté une offre publique d’achat inattendue du fonds Pershing Square de Bill Ackman, la jugeant insuffisante au regard de la valeur de la société. Rheinmetall recule de 3,5 % après la remontée très forte du secteur de la défense ces dernières semaines — les investisseurs prennent leurs bénéfices, d’autant plus qu’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran réduirait la prime de guerre intégrée dans les valorisations du secteur de la défense.

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