La nouvelle ère de Nvidia commence-t-elle aujourd'hui ?

Alors que la plupart des investisseurs continuent de percevoir Nvidia principalement comme un fabricant de puissants processeurs graphiques destinés aux centres de données, l’entreprise vient de démontrer que ses ambitions vont bien au-delà. Jensen Huang a annoncé une initiative qui peut être interprétée comme un changement d’orientation fondamental et, en même temps, comme un signal clair indiquant que l’entreprise entend tracer la voie pour l’ensemble du marché des semi-conducteurs. Nvidia cesse officiellement d’être un simple fabricant de puces graphiques pour devenir une entreprise d’infrastructure mondiale. Cette stratégie repose sur la construction de ce que l’on appelle des « usines d’IA », des systèmes intégrés à grande échelle combinant puissance de calcul, réseau, logiciels et infrastructure. Elles sont conçues pour générer des revenus réels pour les entreprises à partir de chaque jeton généré numériquement, ce qui signifie que l’entreprise souhaite contrôler l’ensemble de la chaîne de valeur des technologies modernes.

Cette dernière initiative laisse entendre que l'entreprise souhaite intégrer l'intelligence artificielle directement dans les ordinateurs personnels et les transformer en une nouvelle catégorie d'appareils prêts pour l'ère des agents numériques autonomes. La plus grande surprise pour l'ensemble du marché réside dans l'attaque directe lancée par Nvidia contre un bastion dominé sans partage par Intel et AMD depuis des décennies, à savoir le marché des ordinateurs portables et de bureau sous Windows. La superpuce RTX Spark dévoilée, créée en partenariat avec MediaTek et Microsoft, met une architecture Arm efficace à la portée des utilisateurs exigeants. Concrètement, cela signifie que l’entreprise étend sa présence depuis l’infrastructure des centres de données jusqu’à l’utilisateur final.

Depuis des années, le marché des ordinateurs personnels n’est pas un terrain propice à la création d’un nouvel avantage concurrentiel, mais Nvidia l’aborde différemment des acteurs en place. RTX Spark est conçu pour être optimisé non seulement pour les hautes performances, mais aussi pour les opérations d’intelligence artificielle locales, la création de contenu et les jeux vidéo, autant d’applications susceptibles de redéfinir de manière réaliste ce qu’est censé être un ordinateur moderne. Cela ne ressemble plus à une simple extension d’un portefeuille de produits, mais plutôt à une tentative de créer une nouvelle catégorie d’équipements où l’IA n’est pas un simple ajout, mais l’élément central de l’ensemble de la conception.

Parallèlement, Nvidia consolide sa position dans les centres de données en lançant l’architecture de processeur Vera. Il s’agit d’une réponse directe aux inquiétudes des sceptiques qui affirmaient que le développement des salles de serveurs s’orienterait vers des processeurs à usage général, ce qui risquait de rendre les accélérateurs Nvidia moins indispensables. Vera est le premier processeur de serveur autonome de la société à entrer en concurrence directe avec les gammes Intel Xeon et AMD Epyc. Selon les déclarations de l’entreprise, il devrait être près de deux fois plus rapide pour les charges de travail liées à l’IA que l’architecture x86 traditionnelle, et les premiers géants de la technologie, notamment OpenAI, Anthropic et SpaceX, se sont déjà assurés leurs premières livraisons. De plus, Nvidia souligne que les nouvelles solutions logicielles améliorent l’efficacité énergétique à un point tel que les opérateurs de centres de données peuvent faire fonctionner jusqu’à quarante pour cent de puces d’accélération en plus avec le même budget énergétique, ce qui représente un avantage économique considérable pour l’ensemble du secteur.

Du point de vue du marché, il s'agit là d'un argumentaire extrêmement convaincant. Même si le cours de l'action de la société a affiché une performance un peu plus modeste cette année par rapport à l'indice global du secteur des semi-conducteurs, les innovations annoncées pourraient constituer un puissant catalyseur de croissance. Sur le plan financier, Nvidia est aujourd'hui un géant, son chiffre d'affaires du dernier trimestre étant à peu près équivalent au total annuel combiné d'Intel et d'AMD. Si Nvidia parvient à conquérir ce nouveau marché et à convaincre les fabricants de matériel et les utilisateurs finaux d'adopter ces appareils de nouvelle génération, l'entreprise disposera d'un nouveau vecteur de croissance puissant, venant s'ajouter à son activité de serveurs déjà dominante. Élément crucial pour les actionnaires inquiets des goulots d'étranglement de production, Nvidia a assuré que les contraintes mondiales d'approvisionnement en composants n'affecteraient pas la disponibilité des nouvelles puces, qui seront produites dans les usines de TSMC à l'aide de la technologie de fabrication 3N.

Par conséquent, il devient de plus en plus difficile de considérer Nvidia uniquement comme un fabricant de composants. L’entreprise est en train de devenir le pilier de l’ensemble de l’infrastructure d’intelligence artificielle, reliant les ordinateurs portables haut de gamme aux serveurs les plus puissants au monde et se forgeant un fossé concurrentiel que ses rivaux auront une immense difficulté à franchir. Nvidia ne se contente pas de tirer parti de la révolution technologique, mais s’emploie activement à l’étendre et à l’accélérer, et les lancements de nouveaux appareils à venir pourraient modifier de manière permanente l’équilibre des forces sur les marchés financiers.

Source: xStation5