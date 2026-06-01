Graphique du jour : PÉTROLE (01.06.2026)

Le Brent (OIL) a progressé de près de 3 % aujourd’hui, atteignant 93,86 dollars le baril, avec une fourchette de cotation journalière comprise entre 92,52 et 94,20 dollars. Le principal catalyseur de cette hausse est l'escalade des tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz : les frappes réciproques entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les informations faisant état de la démission du président iranien Pezeshkian, secouent le marché des matières premières. Environnement fondamental La géopolitique éclipse le pétrole. Le quatrième mois du conflit entre les États-Unis et l'Iran n'a vu aucune avancée décisive : la marine américaine n'escorte qu'environ 70 navires par semaine à travers le détroit d'Ormuz, contre une moyenne d'avant-guerre de plus de 100 par jour. Paradoxalement, tout au long du mois de mai, les prix du pétrole ont enregistré leur plus forte baisse mensuelle en un an (près de -17 %), les marchés ayant anticipé l’espoir d’un accord, aujourd’hui, nous assistons à un rebond suite à la désillusion et aux nouvelles informations militaires. Deux informations ont particulièrement alimenté les anticipations d’une hausse des prix du pétrole aujourd’hui : les rapports faisant état d’attaques contre la base aérienne Ali Al Salem au Koweït et les rumeurs présumées concernant la démission du président iranien. Dans une lettre envoyée dimanche, Pezeshkian a souligné que le président et le gouvernement avaient été de fait exclus des processus décisionnels les plus importants et les plus critiques du pays, et que le vide du pouvoir qui en avait résulté avait permis à des factions au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique de s’emparer du pouvoir réel de l’État. Le pétrole s'échange depuis des semaines sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (98,28), ce qui définit d'emblée le contexte : les vendeurs dominent à moyen terme, et chaque rebond se heurte à ce niveau comme à un mur. La baisse depuis les sommets de mars, autour de 110 $, a été progressive jusqu'à ce que le prix atteigne la zone où il se situe actuellement, juste au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours à 91,09 $ — et c'est le point clé du graphique aujourd'hui, car l'EMA à 100 jours a amorti à plusieurs reprises les conditions de survente au cours des derniers mois et est à nouveau testée par le haut. Le RSI à 41,47 complète ce tableau : l'indicateur n'est pas encore à des niveaux de survente profonde, qui ont historiquement généré de forts rebonds, mais il s'approche de la zone où les acheteurs commencent à intervenir, rendant une réaction au niveau de la MME 100 techniquement justifiée. Le profil de volume montre que la plus forte concentration de transactions des mois précédents se situe dans la fourchette de 100 à 105 $, ce qui signifie qu'un retour dans cette zone nécessiterait non seulement de passer au-dessus de la MME50, mais aussi de franchir une zone dense d'ordres historiques — et c'est là que réside le véritable test pour les haussiers. Source : xStation

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